    Anand Deverakonda: అన్న, వదినలతో కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన ఆనంద్ దేవరకొండ.. సంచారమే ఎంతో బాగున్నదే అంటూ..

    Anand Deverakonda: అన్న, వదినలతో కలిసి ఆనంద్ దేవరకొండ చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. విజయ్, రష్మిక పెళ్లికి ముందు సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా చేసిన డ్యాన్స్ వీడియోను ఆనంద్ తాజాగా షేర్ చేశాడు.

    Published on: Mar 11, 2026 8:54 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటి వేడుకల తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అంతగా ట్రెండ్ అవుతున్న వీడియో ఏదైనా ఉందంటే అది దేవరకొండ బ్రదర్స్ అండ్ రష్మిక మందన్నదే. ఆనంద్ దేవరకొండ బుధవారం (మార్చి 11) తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్న విజయ్ దేవరకొండ, వదిన రష్మిక మందన్నలతో కలిసి దిగిన ఒక క్రేజీ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ఇందులో ఈ ముగ్గురూ తమ స్నేహితులతో కలిసి ఉదయ్‌పూర్ లో వాళ్లు ఉన్న రిసార్ట్ లో స్టెప్పులేస్తూ కనిపించారు.

    'సంచారమే' పాటకు రష్మిక, విజయ్ స్టెప్పులు

    ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న తాజా మూవీ 'ఎపిక్' (Epic)లోని 'సంచారమే' అనే పాటకు వీరంతా కలిసి డ్యాన్స్ చేశారు. విజయ్ రంగురంగుల షర్ట్, వైట్ ట్రౌజర్స్‌లో స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుండగా.. రష్మిక షార్ట్స్, షర్ట్‌లో క్యాజువల్ లుక్‌లో మెరిసిపోయింది.

    "ఇది కాస్త గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు కానీ, ఆ క్షణంలో మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. మనకు ఇష్టమైన వారితో కలిసి ప్రయాణిస్తూ డ్యాన్స్ చేయడం కంటే మించిన ఆనందం ఏముంటుంది?" అని ఆనంద్ ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు.

    అభిమానులు ఈ వీడియోను చూసి ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మికను 'వదిన' అని సంబోధిస్తూ ఆనంద్ వీడియో షేర్ చేయడంపై నెటిజన్లు ఖుషీ అవుతున్నారు. "చివరికి అన్న, వదినలతో కలిసి చూశాం.. చాలా బాగుంది" అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

    'విరోష్' వివాహం.. ఒక మధుర జ్ఞాపకం

    గతేడాది అక్టోబర్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న విజయ్-రష్మిక జంట, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. తమ అభిమానులు ముద్దుగా పిలుచుకునే 'విరోష్' (Virosh) పేరుతోనే తమ పెళ్లిని వారు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఉదయ్‌పూర్‌లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహం జరగగా, హైదరాబాద్‌లో సినీ ప్రముఖుల కోసం గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు.

    పెళ్లి తర్వాత తెలంగాణలోని విజయ్ స్వగ్రామానికి వెళ్లి సత్యనారాయణ వ్రతం, ఇతర సంప్రదాయ పూజలు నిర్వహించారు. తమ ఆనందాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అన్నదాన కార్యక్రమాలు, ఫుడ్ ట్రక్కుల ద్వారా స్వీట్ల పంపిణీ చేపట్టి తమ ఉదారతను చాటుకున్నారు.

    'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన ఈ జంట, త్వరలోనే 'రణబాలి' అనే సినిమాతో మరోసారి వెండితెరపై అలరించనున్నారు. మరోవైపు ఆనంద్ దేవరకొండ ఎపిక్ మూవీతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రానున్న తక్షకుడు అనే మరో సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు.

