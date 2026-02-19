ఇంటెన్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్గా అనుపమ పరమేశ్వరన్ కొత్త సినిమా- షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంబినేషన్లో మూవీ- బర్త్డేకి ప్రకటన!
టాలీవుడ్ బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీని తాజాగా ఆమె పుట్టినరోజు (ఫిబ్రవరి 18) సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇంటెన్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ఆర్జే షాన్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ప్రేరణ అరోరా, శివిన్ నారంగ్, కిరణ్ బల్లపల్లి నిర్మాతలుగా ఉన్నారు.
టాలీవుడ్ మోస్ బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్స్లలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఒకరు. అందంతోపాటు అదిరిపోయే అభినయంతో ఆకట్టుకునే అనుపమ పరమేశ్వరన్కు యూత్లో ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. అఆ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రేమమ్ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో
ఇక కార్తికేయ 2 సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది బ్యూటిఫుల్ అనుపమ పరమేశ్వరన్. ఇటీవలే పరదా, కిష్కింధపురి, టిల్లు స్క్వేర్, బైసన్ వంటి చిత్రాలో వరుసగా ఆడియెన్స్ను అలరించింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. తెలుగుతో పాటు వివిధ భాషల్లో వరుస సినిమాలతో దూసుుకపోతోంది అనుపమ పరమేశ్వరన్.
సంయుక్త నిర్మాణం
ఇలా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రలో కొత్త ఫీచర్ ఫిల్మ్తో రానుంది. ఎస్ కే గీ ఎంటర్టైన్మెంట్ (Ess Kay Gee Entertainment), బెంచ్మార్క్ స్టో రీటెల్లర్స్ (Benchmark Storytellers) సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.
ఇంటెన్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
ఈ చిత్రానికి ఆర్జే షాన్ (RJ Shaan) దర్శకత్వం వహించనుండగా.. శివిన్ నారంగ్, ప్రేరణ అరోరా, కిరణ్ బల్లపల్లి నిర్మాతలుగా వ్యవహరించనున్నారు. ప్రముఖ స్టూడియోతో భాగస్వామ్యంగా ఈ సినిమా నిర్మితమవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఇంటెన్స్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్గా రూపొందనుంది.
షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంబినేషన్లో
గతంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్–షాన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన షార్ట్ ఫిల్మ్కు అద్భుత స్పందన రావడంతో.. ఇప్పుడు అదే జోడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఇద్దరి కాంబోలో ఓటీటీ హిట్ తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్పై ఈ కాంబో మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంగా ఉంది.
అనుపమ పుట్టినరోజు సందర్భంగా
ఈ సినిమా షూటింగ్ మేలో ప్రారంభం కానుంది. మూవీ టైటిల్ను త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. అనుపమ పుట్టినరోజు (ఫిబ్రవరి 18) సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఈ సినిమా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. మేకర్స్ అనుపమకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించారు.
ప్రేరణ అరోరా సినిమాలు
ఇటీవలే 'జటాధర' మూవీని నిర్మించిన ఎస్కేజీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తమ సంస్థ నిర్మాణంను మరింత విస్తరిస్తోంది. నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా గతంలో రుస్తుం, టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ, ప్యాడ్ మ్యాన్, పరి వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందారు.
అనుపమ సూపర్ హిట్స్
ఇక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ప్రేమమ్, కార్తికేయ 2, రాక్షసుడు, టిల్లు స్క్వేర్ వంటి హిట్ సినిమాలతో తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించారు. ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణుల్లో ఒకరిగా అనుపమ కొనసాగుతున్నారు.