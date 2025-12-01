ఇవాళ సమంత-రాజ్ పెళ్లి? తమిళనాడులో ఒక్కటవుతారని రూమర్లు.. రాజ్ మాజీ భార్య స్టోరీ వైరల్
దర్శకుడు రాజ్ డీ.కె, సమంత రూత్ ప్రభు పెళ్లి చేసుకోనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇవాళ తమిళనాడులో వీళ్ల మ్యారేజీ జరుగుతుందనే ఊహాగానాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్ మాజీ భార్య ఇన్ స్టా స్టోరీ వైరల్ గా మారింది.
రాజ్ & డీ.కె. ద్వయంలో ఒకరైన సినీ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు, నటి సమంత రూత్ ప్రభు కొద్దికాలంగా డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ జంట ఇవాళ (డిసెంబర్ 1) పెళ్లి చేసుకోనున్నారని కొత్త పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి దే చేసిన ఒక పోస్ట్ నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
సమంత రెండో పెళ్లి
రాజ్ నిడిమోరును సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సోమవారమే వీళ్ల వివాహం అని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి దే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆదివారం ఓ స్టోరీ పెట్టడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. శ్యామాలి దే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో మైఖేల్ బ్రూక్స్ కోట్ను షేర్ చేస్తూ 'నిస్సహాయ వ్యక్తులు నిస్సహాయ పనులు చేస్తారు' అని రాసింది. ఈ పోస్ట్ను రెడ్డిట్లో షేర్ చేస్తూ, ఒక నెటిజన్, 'సామ్-రాజ్ పెళ్లి వార్తల తర్వాత శ్యామాలి దే ఇన్స్టా స్టోరీ' అని రాశారు.
సమంత, రాజ్ పెళ్లి చేసుకోనున్నారా?
ఫిల్మీబీట్ నివేదిక ప్రకారం సమంత రూత్ ప్రభు, దర్శకుడు రాజ్ సోమవారం, డిసెంబర్ 1న పెళ్లి చేసుకోనున్నారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా రెడ్డిట్లో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారమవుతున్న పుకార్ల ప్రకారం 'సిటాడెల్' సహచరులు డిసెంబర్ 1న ఒక సన్నిహిత వివాహ వేడుకను ప్లాన్ చేస్తున్నారని నివేదికలున్నాయి. ఇది నిజమైతే ఈ వివాహం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఇషా యోగా కేంద్రంలో జరగనుందని అంచనా. ఈ వార్త ఆన్లైన్లో వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పటికీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం రాలేదు.
నెటిజన్లు ఏమన్నారంటే?
సమంత, రాజ్ రెండో పెళ్లి వార్తలు, శ్యామాలి దే స్టోరీపై నెటిజన్లు రియాక్టయ్యారు. ‘పాపం ఆమె. మీరు ఎవరూ లేనప్పుడు మీతో ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాడు’ అని, 'ఆమె మాజీ భార్య ఈ జంటపై దృష్టి పెట్టడం కంటే ముందుకు సాగడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆమె ఈ బాధల నుండి బయటపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇది ముందుకు సాగే సమయం. ఆమె ఆ మనిషిని, అతను ఆమెకు ఏమి చేశాడో వదిలిపెట్టి తన జీవితంలో ఆనందాన్ని మళ్ళీ కనుగొంటుందని ఆశిస్తున్నా' అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
'రాజ్ సమంతతో కలవడానికి ముందే పేపర్లపై విడాకులు ఉన్నాయి' అని ఇంకొకరు అన్నారు. ఇంకొకరు ఇలా కూడా కామెంట్ చేశారు. 'సమంతకు సిగ్గు లేదు. హృదయ విదారకమైన మోసం తర్వాత మరొక మహిళకు ఇలా ఎలా చేస్తావు. ఆమె రాజ్, అతని భార్య ఫోటోలను లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం నుండి ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళింది’’ అని మరో యూజర్ మండిపడ్డారు. గతంలో నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న సమంత ఆ తర్వాత విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.