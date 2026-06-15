Top Web Series: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రియల్ లైఫ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్.. ఓటీటీలో తప్పక చూడాల్సిన 5 బెస్ట్ వెబ్ సిరీస్లు
Top Web Series: దేశాన్ని ఒకప్పుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసి, ఇప్పటికీ జనాలు మర్చిపోలేని ఐదు ఘోర నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ల వివరాలు మీకోసం. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియోలలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్లు ఆడియెన్స్ ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
Top Web Series: ఓటీటీ వేదికలపై ప్రతి వారం సరికొత్త కంటెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది. హారర్, థ్రిల్లర్, యాక్షన్, కామెడీ, రొమాన్స్.. ఇలా జోనర్ ఏదైనా ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే ఫిక్షన్ కంటే నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా వచ్చే వెబ్ సిరీస్లపై జనాల్లో ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
ఇండియాను ఒకప్పుడు షేక్ చేసి, ఇప్పటికీ గుండెల్లో వణుకు పుట్టించే ఐదు ఘోర వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన వెబ్ సిరీస్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ సిరీస్లు చూస్తున్నప్పుడు ఒళ్ళు గగుర్పాటుకు గురవడం ఖాయం.
1. Raakh (Amazon Prime Video) | రంగా-బిల్లా కేసు ఆధారంగా 'రాఖ్'
ఇటీవలే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలై ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్ 'రాఖ్'. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 1978 నాటి గీతా చోప్రా, సంజయ్ చోప్రా కిడ్నాప్, దారుణ హత్య కేసు ఆధారంగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు.
ఈ ఘోరానికి ఒడిగట్టిన రంగా, బిల్లా కేసు అప్పట్లో దేశాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ కంప్లీట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లో సోనాలి బింద్రే, అలీ ఫజల్ లాంటి ప్రముఖ నటీనటులు ప్రధాన పాత్రల్లో అద్భుతంగా నటించారు. ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్న ఈ సిరీస్ కు ఐఎండిబి (IMDb) లో 7.8 రేటింగ్ లభించింది.
2. Trial By Fire (Netflix) | ఉపహార్ సినిమా థియేటర్ అగ్నిప్రమాదం
దిల్లీలోని ఉపహార్ సినిమా థియేటర్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం ఆధారంగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ హార్ట్ బ్రేకింగ్ వెబ్ సిరీస్ను తీసుకొచ్చింది. 1997లో సన్నీ డియోల్ నటించిన 'బోర్డర్' సినిమా విడుదలైన సమయంలో, థియేటర్ అంతా ప్రేక్షకులతో కిక్కిరిసిపోయింది. జనాలు సినిమాలో మునిగిపోయిన వేళ హఠాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి.
ఈ దుర్ఘటనలో 23 మంది చిన్నారులతో సహా మొత్తం 59 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ గుండెల్ని పిండేసే ఘటన, ఆ తర్వాత బాధితుల కుటుంబాలు న్యాయం కోసం చేసిన పోరాటాన్ని 'ట్రయల్ బై ఫైర్' సిరీస్లో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. ఇందులో అభయ్ డియోల్, రాజ్శ్రీ దేశ్పాండే ముఖ్య భూమికలు పోషించారు. దీనికి ఐఎండిబిలో 7.6 రేటింగ్ ఉంది.
3. The Railway Men (Netflix) | భోపాల్ గ్యాస్ ఉదంతంతో..
1984లో భోపాల్లో జరిగిన ఘోర గ్యాస్ దుర్ఘటన గురించి తెలియని వారుండరు. ఈ విషవాయువు లీకేజీ వల్ల వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆ నష్టం ఇప్పటికీ అక్కడి తరాలపై కనిపిస్తూనే ఉంది. ఈ విషాద ఘటన నేపథ్యంలో నెట్ఫ్లిక్స్ 'ది రైల్వే మెన్' అనే సిరీస్ను నిర్మించింది.
ప్రమాదం జరిగిన ఆ రాత్రి రైల్వే ఉద్యోగులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వేలాది మంది ప్రజలను ఎలా కాపాడారనే ఉత్కంఠభరిత కథాంశంతో దీనిని రూపొందించారు. కేకే మీనన్, ఆర్ మాధవన్, బాబిల్ ఖాన్, దివ్యేందు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను కన్నీళ్లు పెట్టిస్తుంది. దీనికి ఐఎండిబిలో ఏకంగా 8.4 రేటింగ్ లభించింది.
4. House of Secrets: The Burari Deaths (Netflix) | ఒకే ఇంట్లో 11 మంది ఆత్మహత్యల మిస్టరీ
దిల్లీలోని బురారీ ప్రాంతంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మంది సభ్యులు అనుమానాస్పద స్థితిలో ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న ఘటన 2018లో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంచలనం రేపింది. ఈ విచిత్రమైన, భయానక వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా వచ్చిన డాక్యు-సిరీస్ 'హౌస్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్: ది బురారీ డెత్స్'. మూఢనమ్మకాలు, మానసిక రహస్యాల చుట్టూ తిరిగే ఈ సిరీస్ చూస్తున్నంత సేపు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. దీనికి ఐఎండిబిలో 7.4 రేటింగ్ దక్కింది.
5. Bhay: The Gaurav Tiwari Mystery (Amazon MX Player) | దయ్యాల పరిశోధకుడి మరణం వెనుక రహస్యం!
ఇండియాలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ (దయ్యాల పరిశోధకుడు) గౌరవ్ తివారీ జీవితం, ఆయన మరణం వెనుక ఉన్న రహస్యాల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. 'భయ్: ది గౌరవ్ తివారీ మిస్టరీ' అనే ఈ సిరీస్ చూస్తే పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతాయనే విషయాలపై ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఉత్కంఠ రేకెత్తించే ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ లో అందుబాటులో ఉంది. దీనికి ఐఎండిబిలో 8.2 రేటింగ్ లభించింది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ప్రస్తుతం ఫిక్షన్ కంటే వాస్తవ సంఘటనలతో రూపొందే 'ట్రూ-క్రైమ్', 'రియల్ ఇన్సిడెంట్' కంటెంట్ కు గ్లోబల్ లెవెల్ లో విపరీతమైన వ్యూయర్షిప్ ఉంటోంది. ముఖ్యంగా 'రాఖ్' సిరీస్ లో రంగా-బిల్లా లాంటి ఓల్డ్ హిస్టారికల్ కేసును ఎంచుకోవడం, 'ది రైల్వే మెన్' లో భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ ట్రాజెడీని హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ తో చూపించడం క్లిక్ అయ్యాయి.
ఐఎమ్డీబీ లో వీటికి 8కి పైగా రేటింగ్స్ రావడం చూస్తుంటే క్వాలిటీ మేకింగ్ ఏ రేంజ్ లో ఉందో అర్థమవుతుంది. వీకెండ్ లో కాస్త సీరియస్, మైండ్-బెండింగ్ కంటెంట్ చూడాలనుకునే ఆడియన్స్ కు ఈ ఐదు సిరీస్లు బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
People Also Ask (FAQs)
గీతా చోప్రా, సంజయ్ చోప్రా హత్య కేసు ఆధారంగా వచ్చిన లేటెస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఏంటి?
1978 నాటి సంచలన రంగా-బిల్లా కిడ్నాప్, హత్య కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'రాఖ్' (Raakh). ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
'ది రైల్వే మెన్' సిరీస్ దేని గురించి చెప్తుంది?
ఈ సిరీస్ 1984 నాటి భోపాల్ గ్యాస్ దురంతం బ్యాక్డ్రాప్లో రూపొందింది. ఆ ఘోర విపత్తు జరిగిన రాత్రి వేలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడిన రైల్వే సిబ్బంది రియల్ హీరోయిజం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
బురారీలో 11 మంది మరణాల వెనుక ఉన్న వాస్తవాల డాక్యుమెంటరీ ఎక్కడ చూడొచ్చు?
దిల్లీలోని బురారీ ప్రాంతంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మంది అనుమానాస్పద మరణాల వెనుక ఉన్న సైకలాజికల్, మిస్టరీ నిజాలను చూపే 'హౌస్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్' డాక్యు-సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More