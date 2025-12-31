Edit Profile
    మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్- కొత్త సంవత్సరంలో ఓటీటీలో చూడాల్సిన 7 బెస్ట్ సినిమాలు ఇవే- తెలుగులో 4 స్ట్రీమింగ్!

    మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్ 2026 రానుంది. ఈ సందర్భంగా కొత్త సంవత్సరంలో పలు ఇంట్రెస్టింగ్ ఓటీటీ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. సైన్స్ ఫిక్షన్ నుంచి కోర్టు రూమ్ డ్రామాల వరకు ఆ ఓటీటీ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో న్యూ ఇయర్‌లో ఓటీటీలో చూడాల్సిన ది బెస్ట్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 31, 2025 6:47 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    2025 ఏడాది ముగింపుకు చేరుకుంది. మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్ 2026 వచ్చేయనుంది. కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ సినీ ప్రియులను అలరించేందుకు ఓటీటీ సంస్థలు సరికొత్త వినోదంతో రెడీగా ఉన్నాయి. థ్రిల్లర్స్, రొమాంటిక్ డ్రామాలు, యాక్షన్ సినిమాలు.. ఇలా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ ఓటీటీ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ న్యూ ఇయర్ ఓటీటీలో చూడాల్సిన ది బెస్ట్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

    మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్- కొత్త సంవత్సరంలో ఓటీటీలో చూడాల్సిన 7 బెస్ట్ సినిమాలు ఇవే- తెలుగులో 4 స్ట్రీమింగ్!
    మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్- కొత్త సంవత్సరంలో ఓటీటీలో చూడాల్సిన 7 బెస్ట్ సినిమాలు ఇవే- తెలుగులో 4 స్ట్రీమింగ్!

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 ఓటీటీ

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' సీజన్ 5 ఫినాలే ఎపిసోడ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైంది. హాకిన్స్‌ను రక్షించేందుకు వెక్నాతో సాగే ఈ చివరి పోరాటం సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రియులకు పండుగే అని చెప్పాలి. ఈ ఫ్రాంఛైజీ మొత్తం న్యూ ఇయర్‌లో చూసేందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సరికొత్త థ్రిల్

    మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'ఎకో' డిసెంబర్ 31న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చేసింది. తెలుగులో కూడా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఎకో మూవీ అడవుల మధ్య సాగే ఈ కథ. అందులో దాగి ఉన్న రహస్యాలు ఆడియన్స్‌ను ఉత్కంఠకు గురిచేస్తాయి.

    లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5 ఓటీటీ

    ఇక ఆఫీస్ పాలిటిక్స్, ప్రేమ నేపథ్యంలో సాగే సినిమా 'లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5'. జనవరి 1 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రానుంది.

    కోర్టు రూమ్ డ్రామా ‘హక్’

    యామీ గౌతమ్, ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'హక్' (Haq) జనవరి 2న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వస్తోంది. చారిత్రాత్మక షా బానో కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, సామాజిక అంశాలపై గంభీరమైన చర్చను లేవనెత్తుతుంది. ఈ సినిమా కూడా చూసేందుకు మంచి ఎంపిక.

    మోగ్లీ ఓటీటీ

    యంగ్ హీరో రోషన్ కనకాల నటించిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'మోగ్లీ'. జనవరి 1 నుంచి ఈటీవీ విన్ (ETV Win)లో మోగ్లీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. న్యూ ఇయర్‌లో చూసేందుకు ఈ సినిమా బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.

    ఎల్‌బీడబ్ల్యూ ఓటీటీ

    దీంతోపాటు తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'లవ్ బియాండ్ వికెట్' కూడా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండనుంది. జియో హాట్‌స్టార్‌లో జనవరి 1న ఎల్‌బీడబ్ల్యూ ఓటీటీ ప్రీమియర్ కానుంది. తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ సిరీస్ మంచి వినోదం అందించనుంది.

    120 బహదూర్ ఓటీటీ

    దేశభక్తి నేపథ్యంలో ఫర్హాన్ అఖ్తర్ నటించిన వార్ డ్రామా '120 బహదూర్' జనవరి 16న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 1962 నాటి రెజాంగ్‌లా యుద్ధ వీరుల సాహస గాథను ఈ సినిమా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించనుంది.

