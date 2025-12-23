నేను చచ్చేదాకా నా పేరు పక్కన ఆయన ఉండాలనే ఆ పేరు పెట్టుకున్నా- బిగ్ బాస్ బజ్లో శివాజీనే ఏడిపించిన తనూజ పుట్టస్వామి
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ పూర్తయింది. విన్నర్గా కల్యాణ్ పడాల టైటిల్ గెలిస్తే.. రన్నరప్గా తనూజ పుట్టస్వామి నిలిచింది. బిగ్ బాస్ పూర్తయిన తర్వాత బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూకి తనూజ గౌడ హాజరు అయింది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్ శివాజీనే ఏడిపించేసింది సీరియల్ హీరోయిన్ తనూజ గౌడ.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ ముగిసిపోయింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 టైటిల్ విజేతగా కల్యాణ్ పడాల గెలిస్తే.. రన్నరప్గా సీరియల్ హీరోయిన్ తనూజ పుట్టస్వామి నిలిచింది. బిగ్ బాస్ అనంతరం టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్లు బజ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. అయితే, దానికి సంబంధించిన ప్రోమోను, ఎపిసోడ్స్లను రోజుకొకటిగా విడుదల చేస్తున్నారు.
బిగ్ బాస్ బజ్ తనూజ ఇంటర్వ్యూ
డిసెంబర్ 22న కల్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూ రాగా ఇవాళ (డిసెంబర్ 23) తనూజ గౌడ బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు బజ్ ఇంటర్వ్యూలో ది లేడి టైగర్ అంటూ తనూజ గౌడను ఆహ్వానించాడు హోస్ట్ శివాజీ. అలాగే, తనూజకు పులి బొమ్మ ఉన్న ట్రోఫీ కూడా అందించాడు శివాజీ.
ఏడ్చాము, కోప్పడ్డాము..
"ఈ జర్నీ సాటిస్ఫైడ్ అమ్మా" అని శివాజీ అడిగితే.. "అవును, నవ్వాము. ఏడ్చాము. కోప్పడ్డాము. ఒకలాంటి బ్యూటిఫుల్ మిక్స్డ్ జర్నీ అంటే బిగ్ బాస్ అనే చెబుతాను" అని తనూజ గౌడ అంది. "తనూజకు నచ్చినప్పుడేమో నాన్న అంటది.. నచ్చనప్పుడేమో భరణి సార్ అంటది.. ఎందుకు.." అని శివాజీ అడిగాడు.
అది పక్కన పెడితేనే ఆడగలుగుతా
"అక్కడికి నేను వెళ్లింది నా గేమ్ నేను ఆడటానికి. గెలవడానికి. నాలో ఎంత ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నా అది పక్కన పెడితేనే నేను ఆడగలుగుతా" అని తనూజ తెలిపింది. "తనూజను ఒక అవకాశవాది అనే ఒపినీయన్ అయితే ఉంది" అని శివాజీ అన్నాడు. "నాకు సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటే ఇంకొకరు గేమ్ బాగా ఆడాలని కోరుకునేదాన్ని కాదు. ఇంకొకరిని ఎంకరేజ్ చేసేదాన్ని కాదు" అని తనూజ చెప్పింది.
20 లక్షలు తీసుకోవాల్సిందేమో
"మా తనూజ 20 లక్షలు తీసుకుని ఉండాల్సిందేమో" అని శివాజీ అన్నాడు. "మనీ కోసం పని చేసే అమ్మాయిని అయితే నేను కాదు సర్.నాకు దేవుళ్లు అంటే ఆడియెన్స్. వాళ్లు చూసుకుంటారు. ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటేనే వాళ్ల వల్ల" అని తనూజ బాగా చెప్పింది. "నాగ్ సర్ విన్నర్ను ప్రకటించడానకి చేతులు ఎత్తారు కదా. ఆ క్షణం గుండెల్లో ఏమనిపించింది" అని శివాజీ అడిగాడు.
నా తండ్రి కూడా వస్తాడని
"టాప్ 5లో అందరి పేరంట్స్ వచ్చి కూర్చున్నారు. అమ్మ నాన్నా.. అమ్మ నాన్నా.. నా తండ్రి కూడా ఉంటారని చాలా ఆశపడ్డా. కప్ను తీసుకెళ్లి మా నాన్న ముందు పెట్టి ఇది నీ కూతురు. ప్రొఫెషన్ మారినంత మాత్రాన నీ కూతురు మారదు. ఎక్కడికి వెళ్లిన ఎక్కడ ఉన్న కూడా ఫ్యామిలీ పేరు నిలబెడతది" అని చాలా ఎమోషనల్గా చెప్పింది తనూజ గౌడ.
చచ్చేదాకా నా పేరు పక్కన ఉండాలని
"చాలా మంది అనుకుంటారు సర్ తనూజ పుట్టస్వామి అంటే నా ఇంటి పేరు అని. ఆయన (తనూజ తండ్రి) మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టే నేను చచ్చేదాకా నా పేరు పక్కన మీ పేరు నేను ఉంచుతానని అనేసి తనూజ పుట్టస్వామి అని పెట్టుకున్నాను" అని తనూజ పుట్టస్వామి కన్నీళ్లతో చెప్పింది. దాంతో శివాజీ కళ్లలో కూడా నీళ్లు తిరిగాయి. మౌనంగా తను చెప్పేది వింటూ గొప్ప భావనతో తనూజను చూస్తు ఉండిపోయాడు శివాజీ.