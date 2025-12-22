తనూజ కోసం అందుకు రెడీ అయ్యావ్, అంతా మీ గర్ల్ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్లేగా- బిగ్ బాస్ బజ్లో విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలతో శివాజీ
బిగ్ బాస్ తెలగు 9 టైటిల్ విన్నర్గా కల్యాణ్ పడాల నిలిచి ట్రోఫీ అందుకున్నాడు. అయితే, ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్తోపాటు ఫైనల్ విన్నర్ను బిగ్ బాస్ బజ్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన కల్యాణ్ పడాలతో హోస్ట్ శివాజీ ముచ్చటించాడు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ గ్రాండ్ ఫినాలేతో ముగిసిపోయింది. బిగ్ బస్ తెలుగు 9 సీజన్ టైటిల్ విన్నర్గా కల్యాణ్ పడాల నిలిచాడు. హోస్ట్ నాగార్జున చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ అందుకుని విజేతగా నిలిచాడు కల్యాణ్ పడాల.
బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో
అయితే, బిగ్ బాస్ పాల్గొన్నవారంత అనంతరం బజ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంటారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూకి కల్యాణ్ పడాల హాజరయ్యాడు. హీరో, బిగ్ బాస్ శివాజీ హోస్ట్గా చేస్తున్న బజ్ ఇంటర్వ్యూలో కల్యాణ్ పడాల పాల్గొన్న ప్రోమోను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు.
తనను తాను చెక్కుకున్న శిల్పి
బజ్ ఇంటర్వ్యూలోకి ట్రోఫీతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు కల్యాణ్ పడాల. "నీ గురించి ఒకటి చెప్పాలని ఉందయ్యా.. తనను తాను చెక్కుకున్న శిల్పివీడు" అని శివాజీ అన్నాడు. "నీ గేమ్ చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం మాత్రం దివ్య అంటే ఒప్పుకుంటావా. నీలో స్పిరిట్ను రగిలించింది తను" అని శివాజీ అంటే కల్యాణ్ థ్యాంక్యూ చెప్పాడు.
మీ గర్ల్ఫ్రెండ్, ఎక్స్లు
కానీ, ఫినాలేలో మాత్రం తనకు మెంటార్గా తనూజ గౌడ ఉందని కల్యాణ్ చెప్పుకొచ్చాడు. "హౌజ్లో ఏంటీ మీ చుట్టాలే కనిపిస్తారు ఏంటీ. మీ అత్తమ్మా, మీ గర్ల్ఫ్రెండ్, ఎక్స్లు" అని శివాజీ అడిగితే.. కల్యాణ్ సిగ్గు పడుతూ, నవ్వుతూ దండం పెట్టాడు. "నాకు కాదు వాళ్లు అడుగుతున్నారు. వాళ్లకు చెప్పు" అని శివాజీ అన్నాడు.
ఏం ఫీలింగ్ లేదా
"తనూజ కోసం ఏంటీ నామినేషన్స్లోకి వెళ్లిపోడానికి రెడీ అయ్యావ్. అవును, నీ ఫ్రెండ్ ఓ 15 తీసుకెళ్లాడే. ఏం ఫీలింగ్ లేదా. ఇద్దరు కలిసి బాగా పంచుకున్నారు అయితే. అగ్నీ పరీక్షకు వచ్చి ఇద్దరు పంచేసుకున్నారన్న మాట" అని డిమాన్ పవన్ గురించి శివాజీ అన్నాడు.
గ్రేట్ యాక్టర్ అనిపించుకోవాలి
"వాడు మిడిల్ క్లాసే" అని కల్యాణ్ అన్నాడు. "ఎలాంటి సినిమాలు చేద్దామనుకుంటున్నావ్" అని శివాజీ అడిగితే.. "స్టార్ హీరో అవన్నీ కాకుండా నాకు గ్రేట్ యాక్టర్ కావాలని ఉంది. అసలు నేను ఎవడిని సర్ నాలుగు నెలలకు ముందు. నేను ఎవరో మా ఊళ్లో కూడా తెలియదు. అలాంటిది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి రుణపడి ఉంటాను సర్" అని కల్యాణ్ చేతులెత్తి మొక్కి చెప్పాడు.
కేక్ కటింగ్తో
తర్వాత కల్యాణ్ పడాలతో కేక్ కటింగ్ చేయించాడు శివాజీ. ఇలా చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా శివాజీతో కల్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోమో సాగింది.