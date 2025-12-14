Edit Profile
    ఎవరు చేయకూడని పెద్ద తప్పు చేశావ్, అబద్ధం చెప్పమన్న చెప్పను.. బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో శివాజీ వర్సెస్ సుమన్ శెట్టి!

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగనుంది. ఈపాటికే శనివారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. అయితే, ఎలిమినేషన్ తర్వాత బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు సుమన్ శెట్టి. ఇందులో శివాజీ వర్సెస్ సుమన్ శెట్టిగా సాగింది. ఆ వివరాలపై లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 14, 2025 6:05 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బిగ్ బాస్ అంటే ఊహించని ఎలిమినేషన్స్, అనుకోని టాస్క్‌లు, సపోర్టింగ్‌లు, గొడవలు, రొమాన్స్‌. ఈ వారం కూడా ఊహించని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకోనుంది. ఈపాటికే శనివారం అంటే డిసెంబర్ 13 నాటి ఎపిసోడ్‌లో కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు.

    శివాజీ వర్సెస్ సుమన్ శెట్టి

    ఎలిమినేషన్ అనంతరం హీరో శివాజీ హోస్ట్ చేస్తున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 బజ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు సుమన్ శెట్టి. ఈ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో శివాజీ వర్సెస్ సుమన్ శెట్టి అన్నట్లుగా ఒకరికొకరు పంచ్‌లు ఇచ్చుకున్నారు. ముందుగా సుమన్ శెట్టి ఇంటర్వ్యూలోకి హాజరయ్యాడు. రాగానే సుమన్ శెట్టితో ప్రమాణం చేయించాడు హోస్ట్ శివాజీ.

    అబద్ధం చెప్పను

    "అధ్యక్షా.. బజ్‌లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా.. భరణి గారి నుంచి ఏ లైఫ్‌లైన్ తీసుకోనని.. అంతా నిజమే చెబుతాను అబద్ధం చెప్పను" అని శివాజీ ప్రమాణం చేయిస్తుంటే అంతా చెప్పిన సుమన్ శెట్టి చివరిలో మాత్రం "అబద్ధం చెప్పమన్న చెప్పను" అని పంచ్ ఇచ్చాడు. దానికి అదోలా చూశాడు శివాజీ.

    ఇప్పుడెందుకు అవన్నీ

    తర్వాత సుమన్ శెట్టిని కూర్చోబెట్టి ప్రశ్నలు అడిగాడు శివాజీ. "లోపల కల్యాణ్‌కు, ఇమ్ముకు బ్యాండేజ్ తీసుకెళ్తానని మాటిచ్చావంట కదా" అని శివాజీ అడిగితే.. "అన్న వదిలేయన్న.. ఇప్పుడెందుకున్న అవన్నీ" అని సుమన్ శెట్టి నవ్వుతూ అన్నాడు. "గుర్తు చేసుకుంటే తప్పా ఏంటీ" అని శివాజీ కూడా నవ్వుతూ అన్నాడు.

    సుమన్ శెట్టి నిజాయితీ

    "అసలు ఈ హౌజ్‌లో ఇన్నిరోజులు ఉంటానని అనుకున్నావా" అని శివాజీ అడిగితే.. "లేదన్నా" అని నిజాయితీగా చెప్పాడు సుమన్ శెట్టి. "మేము కూడా అనుకోలేదు" అని శివాజీ పంచ్ ఇచ్చాడు. "మేము కామెడీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాము. "అసలు సంజన గారి పేరు చెబితే ఫేస్ మొత్తం మారిపోయేది తెలుసా.. అదిగో.. అదిగో" అని అన్నాడు హీరో శివాజీ.

    రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లి

    "కానీ, ఓ మాటన్నావ్ సుమన్. వస్తుందయ్యా రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లి. ఎందుకు నీ పిలక ఆయన (భరణి శంకర్) చేతులో పెట్టావ్. నీకెందుకు ఆయనతోటి. నీ ఐడియా నీకు ఉండదా" అని వరుసగా ప్రశ్నించాడు శివాజీ. దానికి సుమన్ శెట్టి ఏదో చెప్పినట్లుగా ప్రోమోలో చూపించారు.

    చేయకూడని తప్పు చేశావ్

    "కానీ, చాలా పెద్ద తప్పు చేశావ్ సుమన్. ఎవరు చేయకూడని తప్పు చేశావ్ బిగ్ బాస్ హౌజ్‌లో. ఎందుకు చేశావ్ అలా" అని శివాజీ సీరియస్‌గా అడిగాడు. "ఆ తప్పేంటో చెబితే చెబుతానన్న" అని సుమన్ శెట్టి అన్నాడు. "బాత్రూమ్ దగ్గర" అని హింట్ ఇచ్చాడు శివాజీ.

    ఆలోచించుకోవా

    సుమన్ శెట్టి ఆలోచనలో పడ్డాడు. "ఏం ఆలోచించుకోవా ఏమి. ఇంటి దగ్గర కూడా ఇలాగే చేస్తావా" అని వరుసగా అన్నాడు శివాజీ. దానికి సుమన్ శెట్టి మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

