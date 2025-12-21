బిగ్ బాస్లో సెకండ్ రన్నరప్గా డిమాన్ పవన్- 15 లక్షల సూట్కేస్తో అవుట్- రెమ్యూనరేషన్తో కలిపి సామాన్యుడి సంపాదన ఇదే!
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ ఇవాళ (డిసెంబర్ 21) ముగియనుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు గ్రాండ్గా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలేలో టాప్ 3 ఫైనలిస్ట్గా, సెకండ్ రన్నరప్గా డీమాన్ పవన్ బయటకు వెళ్లిపోయాడు. రూ. 15 లక్షల సూట్కేస్ తీసుకుని ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. డీమాన్ పవన్ రెమ్యూనరేషన్, సంపాదన చూద్దాం.
బుల్లితెర ప్రేక్షకులను గత 105 రోజులుగా అలరించిన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ సంచలన ముగింపు దిశగా సాగుతోంది. ఇవాళ ఆదివారం (డిసెంబర్ 2) రాత్రి జరుగుతున్న గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
15 లక్షల సూట్కేస్తో
టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకడిగా, మాస్ ఆడియెన్స్లో బలమైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న డీమాన్ పవన్, విన్నర్ రేసు నుంచి తప్పుకుంటూ అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు. అయితే, డిమాన్ ఉత్త చేతులతో కాకుండా.. ఏకంగా రూ. 15 లక్షల నగదు ఉన్న సూట్కేస్ను ఎంచుకుని స్మార్ట్ డీల్ చేసుకున్నాడు.
ఆటలో ట్విస్ట్.. పవన్ షాకింగ్ నిర్ణయం!
ప్రతీ సీజన్లోనూ ఫైనలిస్టులకు నగదు ఆఫర్ చేయడం రివాజే. గతంలో సోహెల్ వంటి వారు ఇలాగే నగదు తీసుకుని బయటకు వచ్చి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆ అవకాశం డీమాన్ పవన్కు దక్కింది.
ఇద్దరి మధ్య గట్టిపోటీ
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఫైనల్ రేసులో కల్యాణ్ పడాల, తనూజ పుట్టస్వామిల మధ్య గట్టి పోటీ ఉండటంతో రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే చేతికి అందుతున్న మొత్తాన్ని తీసుకోవడమే ఉత్తమమని పవన్ భావించినట్లు తెలుస్తోంది. హీరో రవితేజ సిల్వర్ సూట్ కేస్ ఆఫర్ చేయడంతో, తన కుటుంబ పరిస్థితులు, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని పవన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
రెమ్యునరేషన్ ప్లస్ రూ. 15 లక్షలు!
బిగ్ బాస్ హౌస్లో 15 వారాల పాటు తనదైన ముద్ర వేసిన పవన్కు కేవలం ఈ రూ. 15 లక్షలే కాకుండా మంచి రెమ్యునరేషన్ కూడా దక్కనుంది. సామాన్యుడిగా బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన పవన్కు రోజుకు రూ. 10 వేల పారితోషికం అందుకోనున్నట్లు సమాచారం. అంటే వారానికి రూ. 70 వేల రెమ్యూనరేషన్.
డీమాన్ పవన్ రెమ్యూనరేషన్
ఈ లెక్కన బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్లో 15 వారాలు ఉన్నందుకు మొత్తంగా డీమాన్ పవన్ రూ. 10 లక్షల 50 వేలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక టాప్ 3గా రూ. 15 లక్షలు తీసుకోవడంతో డీమాన్ పవన్ సంపాదన మరింత పెరిగింది. అలా టోటల్గా బిగ్ బాస్ ద్వారా డీమాన్ పవన్ రూ. 25 లక్షల 50 వేలు సంపాదించినట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
డీమాన్ పవన్ సంపాదన
అంటే, బిగ్ బాస్ విన్నర్ ప్రైజ్ రూ. 50 లక్షల్లో దాదాపుగా సగానికిపైగా కామనర్గా వచ్చిన డీమాన్ సంపాదించుకున్నాడు. ఒక సామాన్యుడు బిగ్ బాస్లో ఇంత డబ్బు రాబట్టుకోవడం ఇదే తొలిసారిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే హౌజ్లోకి సామాన్యుడిగా అడుగు పెట్టిన డీమాన్ తన ఆటతో యోధుడిగా నిలిచాడని అతని అభిమానులు అంటున్నారు.