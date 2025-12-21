Edit Profile
    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్‌గా కల్యాణ్ పడాల- సామాన్యుడిగా గెలుపు- ఆర్మి జవాన్ సరికొత్త రికార్డ్!

    ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలేలో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచారు. 105 రోజుల పాటు హోరాహోరీగా సాగిన పోరులో బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ట్రోఫీని గెలుచుకుని సామాన్యుడిగా కల్యాణ్ పడాల సత్తా చాటాడు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో కల్యాణ్ పడాల జర్నీపై ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 21, 2025 10:28 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    తెలుగు బుల్లితెరపై అతిపెద్ద రియాలిటీ షో ‘బిగ్ బాస్’ సీజన్ 9 ముగింపు వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. 105 రోజుల పాటు సాగిన ఈ రణరంగంలో ఎందరో సెలబ్రిటీలను దాటుకుని, ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టిన కల్యాణ్ పడాల (Kalyan Padala) టైటిల్ విజేతగా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన గ్రాండ్ ఫినాలేలో హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జున సమక్షంలో కల్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ ట్రోఫీని అందుకున్నారు.

    ఆర్మీ సోల్జర్‌గా

    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభంలో ఒక ఆర్మీ సోల్జర్‌గా, సామాన్యుల కోటాలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కల్యాణ్ మొదటి నుంచి తన ఆట తీరుతో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్నారు. టాస్కుల్లో చూపిన తెగువ, తోటి కంటెస్టెంట్లతో వ్యవహరించిన తీరు ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ బేస్‌ను తెచ్చిపెట్టాయి.

    హోరాహోరీగా ఫైనల్ పోరు

    ముఖ్యంగా ఫైనల్ రేసులో తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ వంటి బలమైన సెలబ్రిటీలు ఉన్నప్పటికీ కల్యాణ్ ఓటింగ్‌లో అందరికంటే ముందు నిలవడం విశేషం. గ్రాండ్ ఫినాలేలో టాప్-5 కంటెస్టెంట్లలో తొలుత సంజన, ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇక చివరకు రన్నరప్‌గా తనూజ పుట్టస్వామి నిలవగా, కల్యాణ్ పడాల విజేతగా ఎంపికయ్యారు.

    అగ్నిపరీక్షను దాటిన యోధుడు

    "ఇది నా ఒక్కడి గెలుపు కాదు, నన్ను నమ్మిన ప్రతి సామాన్యుడి గెలుపు" అని ఈ సందర్భంగా కల్యాణ్ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ సీజన్ మధ్యలో కల్యాణ్ ఒక టాస్క్ సందర్భంగా తలకు తీవ్ర గాయమైనా వెనకడుగు వేయకుండా పోరాడటం అందరినీ కదిలించింది.

    22 మంది కంటెస్టెంట్లతో

    ఆ పట్టుదలే ఆయనను ఈరోజు విజేతగా నిలబెట్టిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తం 22 మంది కంటెస్టెంట్లతో మొదలైన ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ కల్యాణ్ గెలుపుతో ఒక మధురమైన ముగింపును అందుకుంది.

    ఆర్మీ జవాన్ రికార్డ్

    బిగ్ బాస్ చరిత్రలో కామనర్ విన్నర్ కావడం ఇది రెండోసారి కావడంతో సామాన్యుల విజయానికి ఈ వేదిక మరోసారి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఈ విజయంపై సోషల్ మీడియాలో కళ్యాణ్ అభిమానులు 'కామనర్ పవర్' అంటూ పండగ చేసుకుంటున్నారు. అలాగే, ఆర్మీ జవాన్‌గా చేసిన కల్యాణ్ పడాల విన్నర్ అవడం రికార్డ్ అని పేర్కొంటున్నారు.

    తనూజ గౌడ గట్టి పోటీ

    ఇదిలా ఉంటే రన్నరప్‌గా సీరియల్ హీరోయిన్ తనూజ గౌడ నిలిచింది. కల్యాణ్ పడాల, తనూజ పుట్టస్వామి మధ్య గట్టి పోటీ ఏర్పడింది. తొలిసారిగా ఓ లేడి టైటిల్ విన్నర్ అవుతుందని చాలా మంది ఫిక్స్ అయ్యారు. కానీ, అతి తక్కువ ఓటింగ్ శాతంతో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచాడు.

