ముద్దు కావాలన్నావ్, ముద్దు సీన్ చూడకుండా వచ్చేసినవ్- చావు పుట్టుకల మధ్య సంఘర్షణతో దండోరా టీజర్- అదిరిపోయిన డైలాగ్స్

బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, నందు, బిందు మాధవి, రవికృష్ణ, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా దండోరా. చావు పుట్టుకల మధ్య జరిగే సంఘర్షణతో, రొమాంటిక్ లవ్ ట్రాక్తో తెరకెక్కిన దండోరా టీజర్ ఇవాళ (నవంబర్ 17) విడుదలైంది. అదిరిపోయే డైలాగ్స్, ఎమోషనల్ సీన్స్తో దండోరా టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
బిగ్ బాస్ శివాజీ, హీరో నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, బిందు మాధవి, మౌనిక రెడ్డి, మనికా చిక్కాల, రాధ్య, అదితి భావరాజు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం దండోరా.
దండోరా టీజర్ రిలీజ్
నేషనల్ అవార్డ్ గెలుచుకున్న సినిమా ‘కలర్ ఫోటో’, బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ‘బెదురులంక 2012’ చిత్రాలను నిర్మించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన లౌక్య ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని రూపొందిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీనే ‘దండోరా’.
ఈ సినిమాకు మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. డిసెంబర్ 25న దండోరా సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇవాళ సోమవారం (నవంబర్ 17) దండోరా మూవీ టీజర్ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. అదిరిపోయే డైలాగ్స్తో ఆద్యంతం దండోరా టీజర్ ఆకట్టుకుంది.
లోతైన సంభాషణలతో
ఓవైపు రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ చూపిస్తూనే మరోవైపు చావు పుట్టుకల మధ్య సాగే సంఘర్షణను ఎమోషనల్గా, లోతైన సంభాషణలతో బాగా చూపించారు. వాటికి సరిపోయేలా బీజీఎమ్, సినిమాటోగ్రఫీ మెప్పించేలా ఉంది.
దండోరా టీజర్ను గమనిస్తే.. ప్రేమికుడు ప్రేయసితో మాట్లాడుతూ ఆమెను ముద్దు పెట్టుకుంటానని అంటాడు. ‘ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావ్.. పిచ్చిపిచ్చిగా ఉందా’ అంటూ ఆ అమ్మాయి రివర్స్ అయ్యే సీన్ కామెడీగా ఉంటుంది. అలా మొదలైన టీజర్లో నెక్ట్స్ రెండు పాత్రలను పరిచయం చేశాడు.
నవదీప్-శివాజీ పాత్రలు
ఓ పాత్ర సర్పంచ్.. ఈ పాత్రలో నవదీప్ నటించాడు. కూలింగ్ గ్లాసెస్ వేసుకుని అందరూ నమస్కారం పెడుతుంటే తను కూడా వారికి విష్ చేస్తూ దర్పంగా ఉండే పాత్రలో నవదీప్ కనిపించాడు. తర్వాత మరో పాత్రను పరిచయం చేశారు.. అందులో నటుడు శివాజీ కనిపించారు.
‘హైదరాబాద్ పో..అమెరికా పో.. యాడికైనా బో.. చస్తే ఈడీకే తేవాలే’ అని శివాజీ చెబుతుంటాడు. ‘మేం తంతే లేవనోళ్లు.. అయినొచ్చి గొకితే లేస్తరని ఎందివయా ఇది’ అని వెటకారంగా నవదీప్ చెప్పే డైలాగ్.. పల్లెటూర్లు కొన్ని సీన్స్ కామెడీ టచ్తో సాగేలా ఉన్నాయి.
చావుకు తెల్ల డ్రెస్ వేసుకోవాలని
మరో కొత్త పాత్ర ఎంట్రీ.. నందు. ‘చావుకు తెల్ల డ్రెస్సులు వేసుకోవాలని ఏడ నేర్చుకున్నరే, మళ్లా మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ అమ్మ కూతుళ్లు’ అని మౌనికతో నందు చెప్పేది కామెడీగా ఉన్నా ఆలోచించేలా ఉంది. రవికృష్ణ లవ్ ట్రాక్ చూపించారు. "ముద్దు ముద్దు అంటావ్, ముద్దు సీన్ చూడకుండానే వచ్చేసినవ్" అని రవికృష్ణతో హీరోయన్ చెప్పడం హైలెట్గా ఉంది.
అలాగే బిందు మాధవి.. వేశ్య పాత్రలో కనిపించింది. ‘ఎవరు చెప్పారు నేను తప్పు చేస్తున్నానని.. వాళ్లు డబ్బులిస్తున్నారు..నేను వాళ్లకి సర్వీస్ చేస్తున్నానంటూ’ ఆమె శివాజీతో చెప్పిన డైలాగ్ సీన్స్తో పాత్రలను పరిచయం చేశారు దర్శకుడు.
ఎమోషనల్ యాంగిల్
ఆ తర్వాత ఓ ఎమోషనల్ కోణాన్ని ఆవిష్కరించారు. శవాన్ని మోస్తూ తీసుకెళుతుంటారు. అక్కడ ఓ పిల్లాడు అన్నా.. మా అవ్వను ఇంత దూరం ఎందుకు తీసుకెళుతున్నారని ప్రశ్నిస్తాడు.
‘నాలుగు పుస్తకాలు చదివి.. లోకమంతా తెలిసినట్లు మాట్లాడొద్దు.. నీకు తెలియని లోకం ఇంకోటుందిరా’ అంటూ శివాజీ చెప్పే డైలాగ్ చూస్తుంటే సినిమాలో మరేదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉందని తెలుస్తోంది. పుట్టుక.. చావు మధ్య మనిషి ఎదుర్కొనే సంఘర్షణ, పరిస్థితులు, భావోద్వేగాలు గురించి చెప్పే కథాంశంతో ‘దండోరా’ రూపొందుతోందని స్పష్టమవుతోంది.