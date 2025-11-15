మరికాసేపట్లో గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్.. తండ్రి కృష్ణను గుర్తు చేసుకుంటూ మహేష్ ఎమోషనల్.. చిన్నప్పటి ఫొటో వైరల్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు సినిమా లవర్స్ వెయిట్ చూసిన రోజు రానే వచ్చింది. ఈ రోజు మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మూవీ ‘గ్లోబ్ట్రాటర్’ ఈవెంట్ జరగబోతోంది. దీనికంటే ముందు తండ్రిని తలుచుకుని మహేష్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇవాళ మహేష్ బాబు-రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న మూవీ ఈవెంట్ జరగబోతోంది. గ్లోబ్ట్రాటర్ పేరుతో ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఈవెంట్ కు ముందు తండ్రి, దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణను తలుచుకుని మహేష్ బాబు ఎమోషనల్ అయ్యారు. తండ్రి వర్థంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించారు. 79 ఏళ్ల వయసులో నవంబర్ 15, 2022న కృష్ణ మరణించారు.
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్
ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. ఇవాళ (నవంబర్ 15) సాయంత్రం గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ జరగబోతోంది. ఈ రోజే మహేష్ బాబు తండ్రి కృష్ణ వర్థంతి కూడా. ఈ సందర్భంగా ఈవెంట్ కు ముందు మహేష్ తన సోషల్ మీడియాలో తండ్రితో కలిసి ఉన్న తన చిన్ననాటి చిత్రాన్ని పోస్టు చేశారు. ఆయనను గర్వపడేలా చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు రాశారు. ఈవెంట్ ముందు మహేష్ బాబు నాన్న కృష్ణను మిస్ అవుతున్నారు.
ఎక్కువగా గుర్తుచేసుకుంటా
శనివారం మధ్యాహ్నం మహేష్ ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్), ఇన్స్టాగ్రామ్లలో తండ్రి కృష్ణతో ఉన్న తన పాత చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో ఆయన తండ్రి లెదర్ జాకెట్, చెకర్డ్ షర్ట్ ధరించి పాత బైక్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు. తెల్లటి షర్ట్, జీన్స్ ధరించిన మహేష్ చూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఒక సినిమా సెట్లో తీసినట్లు కనిపిస్తోంది. దానిని పోస్ట్ చేస్తూ మహేష్ బాబు ఇలా రాశారు. “ఈ రోజు నిన్ను కొంచెం ఎక్కువగా గుర్తు చేసుకుంటున్నా. నువ్వు గర్వపడతావని నాకు తెలుసు నాన్న (ఎరుపు హృదయ ఎమోజీలు)” అని పోస్టు చేశారు.
కృష్ణ 3వ వర్ధంతి సందర్భంగా మహేష్ భార్య, మాజీ నటి, మోడల్ నమ్రత శిరోద్కర్ కూడా తన మామయ్యకు నివాళులర్పించడానికి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కృష్ణ చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఇలా రాశారు. “ఈ రోజు ఆయన స్ఫూర్తిని గౌరవిస్తున్నా. గౌరవం, దయ, ఎంతో హృదయంతో జీవించిన జీవితం. ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో, కృతజ్ఞతతో గుర్తుంటారు’’ అని నమ్రత ఎరుపు హృదయ ఎమోజీలతో వ్యాఖ్యానించారు.
మహేష్ కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని కూడా తన తాతను మిస్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆయనతో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ.. “ఎప్పటిలాగే నా తాతగారిని మిస్ అవుతున్నాను. ఆయన ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు, నిశ్శబ్ద బలం మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ మనల్ని నడిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనల్ని చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు’’ అని రాసుకొచ్చింది.
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి-మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ తెరకెక్కుతోంది. ప్రస్తుతానికి దీన్ని గ్లోబ్ట్రాటర్ అని, ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 అని పిలుస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఈవెంట్ ఇవాళ సాయంత్రం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతుంది. ఈ చిత్రం నుండి మహేష్ లుక్, టైటిల్, ఒక గ్లింప్స్ ను కూడా ఈ సాయంత్రం విడుదల చేస్తారని అనుకుంటున్నారు.
