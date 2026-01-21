మరణానికి కొన్ని నెలల ముందు.. భార్య హేమా మాలినితో సూపర్ హిట్ సాంగ్ కు ధర్మేంద్ర డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్
బాలీవుడ్ దిగ్గజం ధర్మేంద్ర 2025 నవంబర్ లో కన్నుమూశారు. అయితే మరణానికి కొన్ని నెలల ముందు భార్య హేమా మాలినితో కలిసి సూపర్ హిట్ సాంగ్ కు ఆయన డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది.
బాలీవుడ్కు ఎంతో ప్రియమైన జంట ధర్మేంద్ర, హేమా మాలిని. వీరిద్దరూ తెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ అభిమానులను కట్టిపడేశారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి 1991లో వచ్చిన 'ఆస్ పాస్' చిత్రంలోని 'దరియా మే ఫేంక్ దో చాబీ' పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన అరుదైన వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులకు ఇది అమితానందాన్నిస్తోంది.
ధర్మేంద్ర మరణానికి ముందు
ఆర్జే అనిరుధ్ ఇటీవల ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో హేమా మాలిని, ధర్మేంద్ర ఒకే రంగు (ఊదా) దుస్తుల్లో, పాటను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆస్వాదిస్తూ కనిపించారు. ధర్మేంద్ర మరణించడానికి కేవలం నాలుగు నెలల ముందు ఈ వీడియో తీసినట్లు అనిరుధ్ తెలిపారు. ధర్మేంద్ర నవంబర్ 24, 2025న కన్నుమూశారు. ఈ వీడియోలో కూర్చుని ఉన్న హేమా మాలిని, ధర్మేంద్ర పాటకు కాళ్లను కదిపారు.
కెనడా కాన్సర్ట్ కోసం
తన కెనడా కాన్సర్ట్ పర్యటన కోసం ధర్మేంద్ర ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి అనిరుధ్ వెళ్లినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆయన తన క్యాప్షన్లో.. 'హలో హాయ్ ఆయె హాయ్.. డ్రీమ్ గర్ల్స్ డ్రీమ్ రన్ కచేరీ డైరీస్! 'తుమ్ జో చలే గయే తో హోగి బడి ఖరాబీ.. ఈ మాటలు ధర్మజీకి ఎంత సరైనవో! హేమా మాలిని జీ, ధర్మేంద్ర జీ లతో మర్చిపోలేని క్షణాలు. మేము కలిసి 'ఆస్ పాస్' చిత్రంలోని సూపర్హిట్ పాట 'దరియా మే ఫేంక్ దో చాబీ' పాడాము! ఈ భావోద్వేగ సంగీత సమావేశం ధర్మాజీ మరణించడానికి 4 నెలల ముందు జరిగింది’’ అని అనిరుధ్ రాసుకొచ్చాడు.
బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు
‘‘నా కెనడా కచేరీ పర్యటన కోసం,హేమాజీతో బుక్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది జరిగింది! అప్పుడు ఎవరికి తెలుసు, అది ఆయనతో చివరి కలయిక అవుతుందని! హేమాజీ ధర్మేంద్రజీతో కలిసి నటించిన 'షోలే', 'సీతా ఔర్ గీతా', 'ది బర్నింగ్ ట్రైన్', 'అలీబాబా ఔర్ 40 చోర్', 'రాజా జానీ', 'నయా జమానా' వంటి అన్ని బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల గురించిన అద్భుతమైన కబుర్లను పంచుకున్నారు’’ అని అనిరుధ్ రాశారు.
‘‘'డ్రీమ్ గర్ల్' హేమా మాలిని జీతో కలిసి చారిత్రాత్మక కచేరీ పర్యటనను సహ-నిర్మాణం చేయడానికి, హోస్ట్ చేయడానికి, రాయడానికి, దర్శకత్వం వహించడానికి ఎంతో గౌరవంగా ఉంది. 'ది డ్రీమ్ గర్ల్'స్ డ్రీమ్ రన్ కచేరీ' హేమా మాలినితో! హేమా మాలిని కథ, హేమా మాలిని మాటల్లో. లెజెండరీ ధర్మేంద్ర జీకి ప్రత్యేక నివాళితో. మార్చి నుంచి, కెనడాలో ప్రారంభం! మార్చి 21న టొరంటోలో. మార్చి 29న వాంకోవర్లో!" అని అనిరుధ్ పోస్ట్ ఎండ్ చేశాడు.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఒక అభిమాని, 'అత్యంత మధురమైన జ్ఞాపకాలు' అని కామెంట్ చేశారు. మరొకరు, 'ధర్మేంద్ర జీ, మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నాం' అని రాశారు. ఇంకొకరు, 'వారి సంతోషకరమైన ముఖాలు వెలకట్టలేనివి' అని అన్నారు. మరో అభిమాని, 'ఆస్ పాస్ నాకెంతో ఇష్టమైన సినిమా, బాలీవుడ్లో నా ఎప్పటికీ ఇష్టమైన జంట' అని పేర్కొన్నారు.