Dhurandhar 2 First Review: ధురంధర్ 2 చూశాక నా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి, ఊహకు అందని అద్భుతం- డైరెక్టర్ భార్య ఫస్ట్ రివ్యూ
Dhurandhar 2 The Revenge First Review By Yami Gautam: రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ (ధురంధర్ 2) పై దర్శకుడి భార్య, హీరోయిన్ యామీ గౌతమ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. సినిమా చూశాక తాను ఎంతటి ఉద్వేగానికి లోనయ్యారో వివరిస్తూ ధురంధర్ 2పై ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు.
భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో 2026లో అత్యంత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న చిత్రాల్లో ‘ధురంధర్ 2’ ఒకటి. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ రూపొందిస్తున్న ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సీక్వెల్ గురించి తాజాగా ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారని
ధురంధర్ 2 ది రివేంజ్ సినిమాలో డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ భార్య, హీరోయిన్ యామీ గౌతమ్ అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, న్యూస్ 18 రైజింగ్ భారత్ సమ్మిట్ 2026లో పాల్గొన్న యామీ గౌతమ్ ధురంధర్ 2 మూవీపై ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు.
యామీ గౌతమ్ రివ్యూ
యామీ గౌతమ్ ఇప్పటికే ‘ధురంధర్ 2’ చూశారట. సినిమా చూశాక తన అనుభూతిని పంచుకుంటూ ధురంధర్ ది రివేంజ్ సినిమాపై డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ భార్య యామీ గౌతమ్ రివ్యూ ఇచ్చారు.
కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి.. మాటలు రాలేదు!
"నేను ఇప్పటికే ధురంధర్ 2 చూశాను. ఇది ఒక అసాధారణమైన చిత్రం. సినిమా చూశాక నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఆ సమయంలో నేను ఫ్లైట్ ఎక్కాల్సి ఉండటంతో ఆదిత్యతో ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాను. కానీ ప్రయాణం పొడవునా ఆ సినిమా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాను. చివరికి విమానం దిగాక ఆదిత్యకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. ఊహించలేనంత గొప్ప అనుభూతిని ఈ సినిమా ఇస్తుంది" అని యామీ గౌతమ్ వివరించారు.
ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి
ఆదిత్య ధర్ తన దేశాన్ని, ప్రేక్షకులను ఎంతగా ప్రేమిస్తారో.. ఈ సినిమా కోసం తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి ఎంత కష్టపడ్డారో తాను దగ్గరుండి చూశానని యామీ గౌతమ్ ఉద్వేగంగా చెప్పారు.
క్యామియో రోల్ ఉందా?
మార్చి 19న మీ సినిమా ఏదైనా విడుదలవుతోందా? అని యామీ గౌతమ్ని ధురంధర్ 2లో నటించడంపై ఇన్డైరెక్ట్గా ప్రశ్నించగా.. ఆమె చాలా తెలివిగా సమాధానం ఇచ్చారు.
"ధురంధర్ చిత్రానికి సంబంధించిన ఏ ప్రధాన సమాచారమైనా ఆదిత్యనే స్వయంగా వెల్లడిస్తారు. అందరిలాగే ఆ రోజు నాకు కూడా సినిమా హాల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది. అక్కడే మిమ్మల్ని కలుస్తాను" అని చెబుతూ తన అతిథి పాత్రపై వస్తున్న వార్తలను ధృవీకరించకుండానే సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు యామీ గౌతమ్.
బాక్సాఫీస్ రికార్డుల వేట
ఇదిలా ఉంటే, మొదటి భాగం ‘ధురంధర్’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 1300 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్స్ సాధించింది. దాంతో హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో రెండో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
ఇప్పుడు అదే ఊపుతో వస్తున్న సీక్వెల్ ‘ధురంధర్ 2’ లో రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ హై-ఓల్టేజ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మార్చి 19న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.