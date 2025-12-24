Edit Profile
    శివాజీ సవాల్ విసురుతున్నారు- డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్- ఆయనకు చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉందంటూ!

    ఇటీవల దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నటుడు శివాజీ మాట్లాడిన మాటలు దుమారం రేపడం, వాటిపై క్షమాపణ ఆయన కోరడం జరిగింది. అయితే, అదే ఈవెంట్‌లో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి శివాజీ, దండోరా డైరెక్టర్ గురించి గొప్పగా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Updated on: Dec 24, 2025 12:14 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నటుడు శివాజీ చేసిన కామెంట్స్ దుమారం రేపాయి. శివాజీ వ్యాఖ్యలపై మంచు మనోజ్, సింగర్ చిన్మయి, అనసూయ భరద్వాజ్ తమదైన శైలీలో స్పందించారు. అనంతరం తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు కోరారు శివాజీ.

    శివాజీ సవాల్ విసురుతున్నారు- డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్- ఆయనకు చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉందంటూ!

    అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్

    అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ముఖ్య అతిథిగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ చిత్రాల డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి హాజరయ్యారు. అదే ఈవెంట్‌లో హీరో శివాజీ, దర్శకుడు మురళీకాంత్ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు అనిల్ రావిపూడి. దాంతో సోషల్ మీడియాలో డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    టేస్ట్ ఉన్న సినిమాలే నిర్మిస్తారు

    అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ .. "‘దండోరా’ నిర్మాత బెన్నీ గారి చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయనకు సినిమా మీద ఉండే అభిరుచి నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయనెప్పుడూ టేస్ట్ ఉన్న చిత్రాల్నే నిర్మిస్తుంటారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 25న ఈ ‘దండోరా’తో ఆయనకు విజయం దక్కాలి" అని ఆశించారు.

    నేషనల్ అవార్డ్ దక్కాలి

    "‘దండోరా’ టైటిల్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ టైటిల్ పాటను రాసిన కాసర్ల శ్యామ్‌కి నేషనల్ అవార్డు దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రంలో అద్భుతమైన ఆర్టిస్టులు నటించారు. ‘దండోరా’ టీంకు నేను ముందుగానే కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నాను. టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తుంటే నాకు ‘దండోరా’ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్రంగా మారుతుందని అనిపించింది" అని అనిల్ రావిపూడి అభిప్రాయపడ్డారు.

    చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉంది

    "సమాజంలోని బలహీనతను దమ్ముతో దండోరా వేయించి చెప్పేందుకు చాలా గట్స్ ఉండాలి. డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ గారికి చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉంది. బిందు మాధవి చాలా సెలెక్టివ్‌గా పాత్రల్ని ఎంచుకుంటోంది. ‘గౌతమ్ ఎస్ఎస్‌సి’ చిత్రానికి అప్రెంటిస్‌గా పని చేశాను. నవదీప్ ఆర్టిస్ట్‌గా, హీరోగా, నటుడిగా ఎంతో సక్సెస్ అయ్యాడు. నవదీప్ మరిన్ని అద్భుతమైన పాత్రల్ని పోషించాలని కోరుకుంటున్నాను" అని అనిల్ రావిపూడి తెలిపారు.

    సవాల్ విసురుతున్నారు

    "నా సినిమాలు సక్సెస్ అయితే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్లకంటే శివన్న ఎక్కువగా సంతోషిస్తుంటారు. తన కోసం, తనకంటూ కొత్త పాత్రల్ని రాయాలనే సవాల్‌ను రాబోయే దర్శకులకి శివాజీ గారు విసురుతున్నారు. డిసెంబర్ 25న రాబోతోన్న ‘దండోరా’ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను" అని శివాజీ గురించి చెప్పారు అనిల్ రావిపూడి.

    కంటెంట్ ఉంటేనే

    "ప్రమోషన్ చేస్తే సినిమాపై అటెన్షన్ పెరుగుతుంది. కంటెంట్ ఉంటేనే సినిమాను జనాలు ఆదరిస్తారు, చూస్తారు. గత కొన్ని నెలల నుంచి చిన్న చిత్రాలు పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 25న కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలు వస్తున్నాయి. ‘దండోరా’కి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్" అని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి చెప్పారు.

    News/Entertainment/శివాజీ సవాల్ విసురుతున్నారు- డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కామెంట్స్- ఆయనకు చాలా దమ్ము, ధైర్యం ఉందంటూ!
