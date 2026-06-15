Geethanjali: ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్ గీతాంజలి మళ్లీ వస్తోంది.. నాగార్జున బర్త్డే సందర్భంగా రీరిలీజ్
Geethanjali: టాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ 'గీతాంజలి' (Geethanjali) థియేటర్లలో గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున పుట్టినరోజు కానుకగా ఆగస్టు 28న ఈ సినిమాను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు.
Geethanjali: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో నిలిచిపోయే బెస్ట్ రొమాంటిక్ డ్రామాల్లో 'గీతాంజలి' స్థానం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకం. అక్కినేని నాగార్జున కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన ఈ క్లాసిక్ వండర్ ను వెండితెరపై మళ్లీ చూడటానికి ఆడియన్స్ ఎప్పటినుంచో ఆతృతగా వేచి చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు నాగార్జున బర్త్డే (ఆగస్టు 29) స్పెషల్ ట్రీట్ గా ఒక రోజు ముందే అంటే ఆగస్టు 28న ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు 'శ్రీ పద్మిని సినిమాస్' సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ అప్డేట్ తో నాగ్ ఫ్యాన్స్ తో పాటు మంచి లవ్ స్టోరీస్ ఇష్టపడే సినీ ప్రియులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
మణిరత్నం టేకింగ్.. ఇళయరాజా మ్యాజికల్ మ్యూజిక్
లెజెండరీ మేకర్ మణిరత్నం (Mani Ratnam) డైరెక్ట్ చేసిన తొలి తెలుగు సినిమా గీతాంజలి. ఈ సినిమాతోనే హీరోయిన్ గా గిరిజా శెట్టర్ టాలీవుడ్ కు పరిచయమై తన బ్యూటిఫుల్ యాక్టింగ్ తో ఆడియన్స్ గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంది. చావుకు దగ్గరవుతున్న ఇద్దరు ప్రేమికుల మధ్య సాగే ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ ను మణిరత్నం వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు అద్భుతం.
ఈ సినిమాకు మరో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ మ్యూజికల్ మాస్ట్రో ఇళయరాజా (Ilaiyaraaja). ఇందులో ఉన్న "జగడ జగడ జగడం", "ఓ ప్రియా ప్రియా", "ఓపాపా లాలి", "నందికొండ వాగుల్లోనా" లాంటి ప్రతి ఒక్క పాట ఒక సెన్సేషన్. ఇప్పటికీ ఈ సాంగ్స్ ఎక్కడో ఒకచోట వినపడుతూనే ఉంటాయి. పి.సి. శ్రీరామ్ అందించిన అద్భుతమైన విజువల్స్, ఇళయరాజా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాను ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ గా మార్చేశాయి.
ఈ 37 ఏళ్ల నాటి క్లాసిక్ మూవీని అప్పట్లో 'భాగ్యలక్ష్మి ఎంటర్ప్రైజెస్' బ్యానర్ పై నిర్మించారు. ఈ సినిమా నేషనల్ లెవెల్ లో బెస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ గా అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సౌండ్, పిక్చర్ క్వాలిటీ హంగులతో వస్తున్న ఈ రీ-రిలీజ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో పాత బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలను 4K క్వాలిటీలో రీ-రిలీజ్ చేయడం ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రెండ్ గా నడుస్తోంది. నాగార్జున బర్త్డే కి 'శివ' లేదా 'మన్మథుడు' సినిమాలను ఆశించిన ఫ్యాన్స్ కు.. ఈసారి 'గీతాంజలి' లాంటి ఒక ప్యూర్ టైమ్లెస్ లవ్ స్టోరీని తీసుకురావడం ఒక డిఫరెంట్ అండ్ బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
ఈ తరం యూత్ లో చాలామంది ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఉండరు. కాబట్టి ఆగస్టు 28న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమా ఫ్యాన్స్ తో పాటు సరికొత్త జనరేషన్ ఆడియన్స్ ను కూడా భారీగా ఎట్రాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.
People Also Ask (FAQs)
నాగార్జున 'గీతాంజలి' సినిమా థియేటర్లలో ఎప్పుడు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది?
ఈ టైమ్లెస్ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ మూవీ కింగ్ నాగార్జున బర్త్డే స్పెషల్ గా ఆగస్టు 28, 2026 న థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రీ-రిలీజ్ కానుంది.
గీతాంజలి సినిమాను ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు? దీని ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఈ సినిమాను లెజెండరీ డైరెక్టర్ మణిరత్నం తెరకెక్కించారు. ఇది ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా. ఇళయరాజా మ్యూజిక్, నాగార్జున - గిరిజా శెట్టర్ ల పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాను ఒక ల్యాండ్ మార్క్ క్లాసిక్ గా మార్చాయి.
'గీతాంజలి' సినిమాను మళ్లీ రిలీజ్ చేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు?
ఈ సినిమాను థియేటర్లలో మళ్లీ గ్రాండ్ గా ప్రదర్శించడానికి 'శ్రీ పద్మిని సినిమాస్' సంస్థ రీ-రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More