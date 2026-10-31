Illu Illalu Pillalu Serial:ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు-టీఆర్పీ పెంచే ప్లాన్-రంగంలోకి చందు మాజీ లవర్-బల్లక్కాయ్ కు షాక్ తప్పదా?
Illu Illalu Pillalu Serial: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ భలే మలుపు తిరిగింది. సీరియల్ లోకి చందు పాత ప్రేయసిని మేకర్స్ మళ్లీ తీసుకొచ్చారు. చందు ఒకప్పటి లవర్ అంజలి తిరిగి సీరియల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె భర్తను వదిలేసింది. చందు భార్యను దూరం పెట్టాడు. కథలో ఎలాంటి ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటాయో చూడాలి.
Illu Illalu Pillalu Serial: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. సీరియల్ టీఆర్పీని పెంచడమే టార్గెట్ గా చందు మాజీ లవర్ అంజలిని మేకర్స్ రంగంలోకి దించారు. తాజాగా అంజలి ఈ సీరియల్ లోకి వచ్చింది. ఆమె ఎంట్రీతో కథ మరింత రసవత్తరంగా సాగే అవకాశముంది.
కొత్త క్యారెక్టర్లు
ఏ సీరియల్ లోనైనా కథను మరింత రక్తి కట్టించడానికి, ఆడియన్స్ లో క్యూరియాసిటీ పెంచడానికి కొత్త క్యారెక్టర్లను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు. అలా ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో అంజలి అనే క్యారెక్టర్ ను ప్రవేశపెట్టారు. చందు మాజీ లవర్ గా ఆమెను చూపించారు. దీంతో చందు, అంజలి మళ్లీ కలుస్తారా? బల్లక్కాయ్ పరిస్థితి ఏంటీ అనేది ఉత్కంఠ పెంచుతోంది.
భర్త నుంచి విడిపోయి
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో బతుకమ్మ సంబరాల్లో భాగంగా అంజలి కనిపించింది. అయితే ఆమె భర్త నుంచి విడిపోయిందని, ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ జాబ్ చేసుకుంటుందని పరిచయం చేశారు. ఆమెను భర్త మోసం చేసినట్లుగా చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరిగి చందు కంట మాత్రం పడొద్దని, మళ్లీ గతాన్ని గుర్తు చేసుకోవద్దని అంజలి అనుకుంటుంది.
బల్లక్కాయ్ కు విడాకులు
మరోవైపు చందు ఏమో తన భార్య వల్లికి విడాకులు ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఆ బల్లక్కాయ్ తన ఫ్యామిలీ మోసం చేయడం, కుట్రలు పన్నడం చందు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. అందుకే లాయర్ తో నోటీసులు కూడా పంపించాడు. కానీ ఆ నోటీసులు ఏమో భద్రావతి చేతికి చిక్కాయి.
అంజలిని కలుస్తాడా?
అంజలి ఏమో చందు తనను చూడకూడదు అనుకుంటుంది. కానీ గుడిలో అంజలిని ధీరజ్ ఆల్రెడీ చూశాడు. మరి చందు కూడా అంజలిని చూస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటీ? అసలే తన భార్య చేసిన మోసానికి రగిలిపోతున్న చందు మళ్లీ పాత ప్రేయసికి కనెక్ట్ అవుతాడా? అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
బల్లక్కాయ్ కు షాక్
అంజలి ఎంట్రీతో బల్లక్కాయ్ కు షాక్ తప్పేలా లేదు. తన తప్పులు తెలుసుకున్న బల్లక్కాయ్ ఇప్పుడు నిజంగానే మారిపోదామనుకుంటోంది. కానీ ఆమె మాటలను వేదవతి సహా ఆ ఇంట్లో ఎవరూ నమ్మడం లేదు. మరి తన భర్త చందుకు అంజలి మళ్లీ దగ్గరవుతే వల్లి ఏం చేస్తుంది? అసలు ఆమె తట్టుకోగలదా? అసలు ఇంతకీ చందు, అంజలి మధ్య పాత ప్రేమ మళ్లీ చిగురిస్తుందా? అనేది రాబోయే ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఎపిసోడ్లలో చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More