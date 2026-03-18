    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన మర్డర్ మిస్టరీ- ఫ్రెండ్ హత్యతో బయటపడే బలహీనతలు, రహస్యాలు- ఊహించని ట్విస్టులు- ఎక్కడంటే?

    Imperfect Women OTT Release Today:ఓటీటీలోకి ఇవాళ మర్డర్ మిస్టరీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ముగ్గురు ప్రాణ స్నేహితుల్లో ఒకరు హత్యకు గురికావడం, మిగతా వారి జీవితాల్లోని రహస్యాలు, బలహీనతలు బయటపడే కథతో ఈ ఓటీటీ సిరీస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ తెరకెక్కింది.

    Mar 18, 2026, 10:00:54 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బిగ్ లిటిల్ లైస్ వంటి ఓటీటీ సిరీస్‌లను ఇష్టపడే వారికి, స్నేహం వెనుక దాగున్న చేదు నిజాలు, సంపన్న వర్గాల రహస్యాలు, అనూహ్యమైన మలుపులతో కూడిన కథల కోసం వెతికే సినీ ప్రియుల కోసం అదిరిపోయే మర్డర్ మిస్టరీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది.

    మర్డర్ మిస్టరీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్

    హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటీమణులు ఎలిజబెత్ మాస్, కెర్రీ వాషింగ్టన్, కేట్ మారా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సరికొత్త మర్డర్ మిస్టరీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ ‘ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్’ (Imperfect Women) నేటి (మార్చి 18) నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    అసలు కథేంటి?

    ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మేరీ, ఎలియనోర్, నాన్సీ అనే ముగ్గురు ప్రాణ స్నేహితుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. మేరీ ఒక మధ్యతరగతి గృహిణి, మానసిక సమస్యలతో సతమతమవుతుంటుంది. ఎలియనోర్ ఒంటరిగా ఉంటూ వ్యాపారంలో సక్సెస్ అయిన మహిళ.

    నాన్సీ మరణంతో

    ఇక నాన్సీ.. అత్యంత ధనవంతురాలు, సమాజంలో మంచి గౌరవం ఉన్న దాత. బయటకు ఎంతో పరిపూర్ణంగా (Perfect) కనిపించే నాన్సీ హత్యతో తన ఫ్రెండ్స్ జీవితాలు ఒక్కసారిగా ఛిన్నాభిన్నమవుతాయి.

    చంపింది ఎవరు?

    నాన్సీ మరణం తర్వాత ఆమెకు సంబంధించిన ఒక రహస్య ప్రేమ వ్యవహారం బయటపడుతుంది. ఆ వ్యక్తి ఎవరు? నాన్సీని ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చింది? ఎవరు చంపారు? అనే ప్రశ్నలు ఇన్వెస్టిగేటర్లను వేధిస్తుంటాయి.

    బయటపడే రహస్యాలు, బలహీనతలు

    మరోవైపు, తమ స్నేహితురాలి మరణంతో కుంగిపోయిన మేరీ, ఎలియనోర్.. గత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటున్న కొద్దీ వారికి తెలియని విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఈ క్రమంలో వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని బలహీనతలు, రహస్యాలు కూడా బయటపడతాయి. అవేంటి అనేదే ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ ఓటీటీ సిరీస్ కథ.

    నటీనటులు

    ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ సిరీస్‌లో ఎలిజబెత్ మాస్, కెర్రీ వాషింగ్టన్, కేట్ మారా వంటి దిగ్గజాలతో పాటు జోయెల్ కిన్నమన్, కోరీ స్టోల్, లెస్లీ ఓడమ్ జూనియర్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    నవల ఆధారంగా రూపకల్పన

    ఆరమింటా హాల్ రాసిన ‘ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్’ (2020) నవల ఆధారంగా అనీ వైస్‌మాన్ ఈ ఓటీటీ సిరీస్‌ను రూపొందించారు. అనీ వైస్‌మాన్ గతంలో ‘ఫిజికల్’ వంటి విజయవంతమైన షోలను అందించిన అనుభవం ఉన్న మేకర్. ఊహించని ట్విస్టులు, ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్లతో తెరకెక్కిన ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్

    ఆపిల్ టీవీ ప్లస్‌లో ఇవాళ (మార్చి 18) ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ప్రస్తుతం కేవలం ఇంగ్లీష్ భాషలో మాత్రమే ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్స్ ఉన్న ఈ ఓటీటీ సిరీస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ విమెన్ నుంచి నేడు రెండు మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 29 వరకు ప్రతి వారం ఒక్కో కొత్త ఎపిసోడ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది.

