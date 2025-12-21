Edit Profile
    అగ్నిపర్వతాల మధ్య అద్భుతం.. 'అవతార్ 3'లో జేమ్స్ కామెరాన్ సృష్టించిన విజువల్ మాయాజాలం, దాని ప్రత్యేకతలు ఇవే!

    అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ సినిమా వరల్డ్ వైడ్‌గా థియేటర్లలో విడుదలై సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతోంది. అంతా జేమ్స్ కామెరాన్ మాయాజాలం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవతార్ 3లో జేమ్ కామెరాన్ సృష్టించిన విజువల్స్, ఉపయోగించిన అత్యాధునిక సాంకేతికత గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 21, 2025 5:26 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఎట్టకేలకు అవతార్ 3 సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. డిసెంబర్ 19న వరల్డ్ వైడ్‌గా హాలీవుడ్ దర్శక దిగ్గజం డైరెక్ట్ చేసిన అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ విడుదలైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్స్‌తో దూసుకుపోతున్న అవతార్ 3లోని విజువల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

    అగ్నిపర్వతాల మధ్య అద్భుతం.. 'అవతార్ 3'లో జేమ్స్ కామెరాన్ సృష్టించిన విజువల్ మాయాజాలం, దాని ప్రత్యేకతలు ఇవే!
    అవతార్ 3 విజువల్స్ కోసమే

    గత రెండు భాగాల్లో మనల్ని నీటి అడుగున, దట్టమైన అడవుల్లో విహరింపజేసిన జేమ్స్ కామెరాన్ ఈ మూడవ భాగం 'ఫైర్ అండ్ యాష్'లో అగ్నిపర్వతాల నేపథ్యాన్ని ఎంచుకున్నారు. కేవలం విజువల్స్ కోసమే కాకుండా, పండోరా గ్రహంపై ఉండే మరో చీకటి కోణాన్ని చూపించడానికి ఆయన అత్యాధునిక సాంకేతికతను వాడారు.

    1. అగ్నిపర్వతాల లోకం - 'యాష్ పీపుల్'

    ఈ సినిమాలో మనం చూస్తున్న అతిపెద్ద మార్పు 'యాష్ పీపుల్' (Ash People). ఇప్పటివరకు మనం చూసిన నావీ తెగలు చాలా శాంతంగా, ప్రకృతిని ప్రేమించేలా ఉంటాయి. కానీ, ఈ సినిమాలో అగ్నిపర్వతాల దగ్గర నివసించే ఈ కొత్త తెగ చాలా క్రూరంగా, కోపంతో ఊగిపోయేలా కనిపిస్తుంది. వారి శరీర రంగు, వారు నివసించే పరిసరాలు బూడిద రంగులో ఉండి, విజువల్‌గా ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.

    2. మోషన్ క్యాప్చర్‌లో కొత్త బెంచ్‌మార్క్

    జేమ్స్ కామెరాన్ ఈ సినిమా కోసం 'పర్ఫార్మెన్స్ క్యాప్చర్' టెక్నాలజీని మరింత మెరుగుపరిచారు. నటీనటుల ముఖ కవళికలు, కళ్లలోని కదలికలు అత్యంత సహజంగా కనిపించేలా హై-డెఫినిషన్ కెమెరాలను వాడారు. ముఖ్యంగా అగ్ని కీలల మధ్య యుద్ధం జరిగే సీన్లలో, ఆ కాంతి నటీనటుల చర్మంపై ఎలా పడుతుందనే విషయాన్ని గ్రాఫిక్స్‌లో అత్యంత సహజంగా మలిచారు.

    3. హై ఫ్రేమ్ రేట్ (HFR) మ్యాజిక్

    చాలా సినిమాల్లో వేగంగా కదిలే సీన్లు బ్లర్‌గా (మసకగా) అనిపిస్తాయి. కానీ, కామెరాన్ ఈ సినిమాలో 'హై ఫ్రేమ్ రేట్' టెక్నాలజీని వాడారు. దీనివల్ల 3Dలో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కళ్లకు ఎలాంటి ఒత్తిడి కలగదు. యాక్షన్ సీన్లు మన కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నాయా అన్నంత స్పష్టంగా ఉంటాయి.

    4. భావోద్వేగాలకు రంగులను వాడి

    విజువల్స్ అంటే కేవలం గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే కాదు. అవి కథలోని భావోద్వేగాలను పండించాలని కామెరాన్ నమ్ముతారు. అందుకే ఈ సినిమాలో నిప్పు, బూడిదను కేవలం వినాశనానికి గుర్తుగా కాకుండా పాత్రల మనస్తత్వానికి తగ్గట్టుగా రంగులను వాడుకున్నారు. యుద్ధ సన్నివేశాల్లో వచ్చే ఎరుపు, నలుపు రంగుల షేడ్స్ ప్రేక్షకులను కథలో లీనం చేస్తాయి.

    "నేను కేవలం టెక్నాలజీ కోసం సినిమా తీయను. ఆ టెక్నాలజీ మీ గుండెను తాకాలి. అవతార్ 3లో మీరు చూసే విజువల్స్ మిమ్మల్ని పండోరా గ్రహంలోని ఒక భయంకరమైన, అదే సమయంలో అందమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తాయి" అని జేమ్స్ కామెరాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.

