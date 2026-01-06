ఆస్కార్ రేసులో దూసుకెళ్తోన్న జాన్వీ కపూర్ మూవీ-షార్ట్లిస్ట్లో హోమ్బౌండ్-ఈ ఓటీటీలో చూసేయండి
జాన్వీ కపూర్ మూవీ హోమ్బౌండ్ మూవీ ఆస్కార్ అవార్డుల రేసులో దూసుకెళ్తోంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో షార్ట్లిస్ట్ అయింది. అవార్డుకు మరింత చేరువైన హోమ్బౌండ్ ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో ఇక్కడ చూసేయండి.
జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ హోమ్బౌండ్. భారతదేశానికి చెందిన ఈ హోమ్బౌండ్ చిత్రం ఆస్కార్ అవార్డుల వైపు మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. 97వ ఆస్కార్ అవార్డుల కోసం ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో షార్ట్లిస్ట్ అయిన 15 చిత్రాలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. నీరజ్ ఘాయ్వాన్ దర్శకత్వం వహించిన 'హోమ్బౌండ్' చిత్రం ఆస్కార్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ కేటగిరీకి షార్ట్లిస్ట్ అయింది.
15 సినిమాల్లో హోమ్బౌండ్
మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ అకాడమీ ప్రకటించిన ఈ షార్ట్లిస్ట్, భారతీయ చిత్రానికి ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో డజన్ల కొద్దీ దేశాల నుండి ఎంట్రీలు వచ్చాయి. ప్రతి దేశం నుండి ఒక అధికారిక ఎంపికను సమర్పించడానికి అనుమతి ఉంది. ప్రారంభ స్క్రీనింగ్, ఓటింగ్ తర్వాత అకాడమీ ఇప్పుడు విస్తృత భౌగోళిక, సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని సూచించే 15 చిత్రాలను ఎంచుకుంది.
ఇండియాకు చెందిన 'హోమ్బౌండ్' చిత్రం లాటిన్ అమెరికా, యూరప్, మిడిల్ ఈస్ట్, తూర్పు ఆసియా దేశాల చిత్రాలతో పాటు పోటీ పడుతోంది. ఇది ఆస్కార్ అవార్డు రేసులోని తీవ్రమైన పోటీని తెలియజేస్తుంది.
హోమ్బౌండ్ ఓటీటీ
జాన్వీ కపూర్, ఇషాన్ ఖట్టర్, విశాల్ జెత్వా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన హోమ్బౌండ్ మూవీ ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 21, 2025 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సమాజంలో గౌరవం పొందాలంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడమే సరైందని నమ్మే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ ఇది. మరి పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించాలనే వాళ్ల కల నెరవేరిందా? లేదా? అన్నది సినిమా చూసి తెెలుసుకోవాల్సిందే.
షార్ట్లిస్ట్ చిత్రాలు
ఆస్కార్ అవార్డు రేసులో అర్జెంటీనా నుండి 'బెల్ ఎన్', బ్రెజిల్ నుండి 'ది సీక్రెట్ ఏజెంట్', ఫ్రాన్స్ నుండి 'ఇట్ వాజ్ జస్ట్ యాన్ యాక్సిడెంట్', జర్మనీ నుండి 'సౌండ్ ఆఫ్ ఫాలింగ్', ఇండియా నుండి 'హోమ్బౌండ్', ఇరాక్ నుండి 'ది ప్రెసిడెంట్స్ కేక్', జపాన్ నుండి 'కోకుహో', జోర్డాన్ నుండి 'ఆల్ దట్స్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ యు', నార్వే నుండి 'సెంటిమెంటల్ వాల్యూ', పాలస్తీనా నుండి 'పాలస్తీనా 36', దక్షిణ కొరియా నుండి 'నో అదర్ ఛాయిస్', స్పెయిన్ నుండి 'సర్ టీ', స్విట్జర్లాండ్ నుండి 'లేట్ షిఫ్ట్', తైవాన్ నుండి 'లెఫ్ట్-హ్యాండెడ్ గర్ల్', ట్యునీషియా నుండి ‘ది వాయిస్ ఆఫ్ హింద్ రజాబ్’ సినిమాలు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాయి.
షార్ట్లిస్ట్ అంటే ఏమిటి?
భారతదేశానికి.. 'హోమ్బౌండ్' చిత్రం షార్ట్లిస్ట్లో చేరడం ఒక ముఖ్యమైన విజయం. ఎందుకంటే ఇటీవల సంవత్సరాలలో ఈ విభాగంలో పోటీ బాగా పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్త ఫెస్టివల్స్లో భారతీయ చిత్రాలు తరచుగా అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నప్పటికీ, అకాడమీ అవార్డు నామినేషన్ సాధించడం ఇంకా అందని ద్రాక్షగానే ఉంది. షార్ట్లిస్ట్ అవ్వడం నామినేషన్కు హామీ ఇవ్వదు, కానీ అవార్డుల సీజన్లో సినిమా ప్రతిష్టను గణనీయంగా పెంచుతుంది. అకాడమీ సభ్యులు ఇప్పుడు తదుపరి ఓటింగ్ రౌండ్కు వెళతారు. ఇది చివరి ఐదుగురు నామినీలను నిర్ణయిస్తుంది.
ప్రస్తుత షార్ట్లిస్ట్ 'హోమ్బౌండ్' ను తుది నామినేషన్లకు చేరువలో ఉంచుతుంది. ఇవి గురువారం, 22 జనవరి నాడు ప్రకటించబడతాయి. అకాడమీ అవార్డుల ఈవెంట్ 2026 మార్చి 15 న జరుగుతుంది.