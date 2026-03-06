Shiva Rajkumar: హీరోయిన్లపై జూమ్ చేస్తూ అసభ్యకర కెమెరా యాంగిల్స్- ఆమెకు సపోర్ట్ చేసిన కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్
Shiva Rajkumar Supports Sapthami Gowda over Zooming: పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో నటీమణుల శరీర భాగాలను అసభ్యకరంగా జూమ్ చేస్తూ ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడంపై కన్నడ స్టార్ సప్తమి గౌడ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆమెకు మద్దతుగా కన్నడ కంఠీరవ శివ రాజ్కుమార్, ఆయన కుమార్తె నివేదిత నిలిచారు.
సినిమా వేడుకల్లో నటీమణుల పట్ల కొందరు ఫోటోగ్రాఫర్లు, సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ప్రవర్తిస్తున్న తీరు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. నటీమణుల ప్రతిభను పక్కనపెట్టి, వారి శరీర భాగాలను అసభ్యకర కోణాల్లో (Inappropriate angles), జూమ్ చేసి చిత్రీకరిస్తూ వైరల్ చేయడంపై కన్నడ హీరోయిన్ సప్తమి గౌడ నిప్పులు చెరిగారు.
#ActorsNotObjects: శివ రాజ్కుమార్ ఘాటు స్పందన
సప్తమి గౌడ గళానికి కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్ తన మద్దతును ప్రకటించారు. ఈ వ్యవహారంపై శివ రాజ్కుమార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక లేఖను విడుదల చేశారు.
మన దౌర్భాగ్యం అది
"మహిళలను గౌరవించాలని ఈ కాలంలో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సి రావడం మన దౌర్భాగ్యం. కనీస మనస్సాక్షితో పని చేయండి. మహిళలను, నటీమణులను అగౌరవపరచకండి" అని శివ రాజ్కుమార్ హితవు పలికారు. ‘నటీనటులు వస్తువులు కాదు’ (#ActorsNotObjects) అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో ఆయన తన నిరసనను వ్యక్తం చేశారు.
అలాగే, శివ రాజ్కుమార్ కుమార్తె, నిర్మాత నివేదిత రాజ్కుమార్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "ఏ వృత్తిలో ఉన్నా సరే, మహిళను కేవలం ఒక శరీరంగా చూడటం సరికాదు. మహిళలను ఎలా చిత్రీకరిస్తున్నాం, వారి గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అనేది మన సమాజ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలి" అని నివేదిత పేర్కొన్నారు.
అసలేం జరిగింది?
బుధవారం (మార్చి 4) సప్తమి గౌడ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టారు. "మేము సినిమా రంగంలో ఉన్నది మా ప్రతిభను చాటుకోవడానికి, కళను గౌరవించడానికి. కానీ పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో కొందరు వ్యక్తులు మా పనిని వదిలేసి, అనవసరంగా మా శరీర భాగాలను జూమ్ చేస్తూ వీడియోలు, ఫోటోలు తీస్తున్నారు" అని రాసుకొచ్చారు సప్తమి గౌడ.
"ఇది ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇలాంటి అసభ్యకర ప్రవర్తనను మేము సహించబోము" అని సప్తమి గౌడ స్పష్టం చేశారు. ప్రొఫెషనల్ జర్నలిజం ముసుగులో ఇలాంటి పనులు చేయడం మానుకోవాలని సప్తమి హెచ్చరించారు.
ఏకమైన నటీమణులు
దీంతో సప్తమి గౌడకు మద్దతుగా రుక్మిణి వసంత్, ఆషిక రంగనాథ్, దివ్య స్పందన వంటి తారలు కూడా గళమెత్తారు. "గౌరవాన్ని అలవాటు చేసుకుందాం.. ఉల్లంఘనను కాదు" అని ఆషిక రంగనాథ్ పేర్కొన్నారు. అయితే, గతంలో జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, నోరా ఫతేహి వంటి హీరోయిన్స్ కూడా ఇలాంటి 'జూమ్-ఇన్' సంస్కృతిపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
జైలర్ 2లో శివన్న
ఇదిలా ఉంటే, సప్తమి గౌడ 2025లో నితిన్ ‘తమ్ముడు’, ‘శోధ’ చిత్రాలతో అలరించారు. త్వరలో ‘ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక’లో సప్తమి గౌడ కనిపించనున్నారు. మరోవైపు అనారోగ్యాన్ని జయించిన శివన్న ‘జైలర్ 2’ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.