Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Janhvi Kapoor: అందుకోసం మమ్మల్ని బలిపశువులను చేస్తున్నారు- జాన్వీ కపూర్ కామెంట్స్-అన్నపై వేధింపులకు సాకులు లేవంటూ!

    Janhvi Kapoor About Trolling On Her And Arjun Kapoor: సోషల్ మీడియాలో తనపై, అన్న అర్జున్ కపూర్‌పై వచ్చే నెగెటివిటీపై జాన్వీ కపూర్ ఘాటుగా స్పందించారు. వ్యూస్ కోసం తమను బలిపశువులను చేస్తున్నారని, నెగెటివిటీని పట్టించుకోవడం మానేశానని జాన్వీ కపూర్ స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Mar 03, 2026 8:00 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల మీద వచ్చే ట్రోలింగ్, విమర్శలు ఈ మధ్య హద్దులు దాటుతున్నాయి. దీనిపై బాలీవుడ్ బ్యూటీ, పెద్ది హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ తాజాగా మనసు విప్పారు.

    అందుకోసం మమ్మల్ని బలిపశువులను చేస్తున్నారు- జాన్వీ కపూర్ కామెంట్స్-అన్నపై వేధింపులకు సాకులు లేవంటూ!
    అందుకోసం మమ్మల్ని బలిపశువులను చేస్తున్నారు- జాన్వీ కపూర్ కామెంట్స్-అన్నపై వేధింపులకు సాకులు లేవంటూ!

    ఇంటర్నెట్‌లో వ్యక్తం అయ్యే అభిప్రాయాలను తాను పెద్దగా పట్టించుకోనని, అయితే తన సోదరుడు అర్జున్ కపూర్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ సాగుతున్న వేధింపులకు మాత్రం ఎలాంటి సాకులు ఉండవని ఆమె కుండబద్దలు కొట్టారు. 'గ్రేజియా'కు ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో సోషల్ మీడియా వేధింపుల వెనుక ఉన్న అసలు కోణాన్ని జాన్వీ కపూర్ విశ్లేషించారు.

    "మేము కేవలం క్లిక్ బైట్ వస్తువులమేనా?"

    సోషల్ మీడియా సంస్కృతి గురించి జాన్వీ కపూర్ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ పాపులారిటీ, వ్యూస్ కావాలి. అందుకే సెలబ్రిటీల గురించి కంటెంట్ చేసేటప్పుడు మమ్మల్ని కేవలం ఒక 'పావు' లేదా బలి పశువు (Scapegoat) లాగా వాడుకుంటున్నారు" అని జాన్వీ కపూర్ తెలిపారు.

    "వ్యూస్ పెంచుకోవడానికి (Clickbait), ప్రజల్లో ఆగ్రహం కలిగించి చర్చ జరిగేలా చేయడానికి (Rage bait) మా పేర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ కోణంలో ఆలోచిస్తే.. వారు చెప్పే మాటలకు, మా నిజ జీవితానికి అసలు సంబంధమే ఉండదని అర్థమవుతుంది. ఆ నిజాన్ని గ్రహించాక, నేను దేన్నీ మనసుకి తీసుకోవడం మానేశాను" అని జాన్వీ కపూర్ వివరించారు.

    5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ

    తన అన్న అర్జున్ కపూర్ ఎదుర్కొంటున్న ట్రోలింగ్‌పై జాన్వీ స్పందిస్తూ.. "ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇల్లు గడవడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా అదే జరుగుతోంది. ఏదీ అంత లోతుగా ఆలోచించాల్సిన విషయం కాదు. ఇలాంటి వాటి కోసం ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది" అని అన్నారు.

    నెగెటివిటీని మాత్రమే పుట్టిస్తుంది

    "అయితే, మనల్ని ఎవరైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బాధ కలగడం సహజం. నా సోదరుడి విషయంలో అది వేధింపులుగా మారినప్పుడు మాత్రం నిజంగా బాధేస్తుంది. అలాంటి ప్రవర్తనను సమర్థించడానికి ఎలాంటి సాకులు లేవు. నెగెటివిటీ ఎప్పుడూ మరికొంత నెగెటివిటీని మాత్రమే పుట్టిస్తుంది. అందుకే ఆ వలయం నుంచి మనం బయటపడటమే మంచిది" అని జాన్వీ కపూర్ హితవు పలికారు.

    క్రూరంగా ఉందని పోస్ట్

    గత కొద్ది కాలంగా అర్జున్ కపూర్ నటనపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో ట్రోలింగ్ జరుగుతోంది. గత నెలలో తన తల్లి మోనా శౌరీ కపూర్ జయంతి సందర్భంగా అర్జున్ ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెడుతూ.. కాలం తన పట్ల క్రూరంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాతే ఆయనకు కొంతమంది నెటిజన్ల నుంచి మద్దతు లభించడం మొదలైంది.

    తెలుగులో రామ్ చరణ్‌తో జాన్వీ 'పెద్ది'

    ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే.. జాన్వీ కపూర్ ఇటీవల 'సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసీ కుమారి'లో కనిపించారు. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి జాన్వీ కపూర్ నటించిన తెలుగు సినిమాపైనే ఉంది. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ 'పెద్ది' చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

    ఏప్రిల్ 30న పెద్ది రిలీజ్

    'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్టును వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Janhvi Kapoor: అందుకోసం మమ్మల్ని బలిపశువులను చేస్తున్నారు- జాన్వీ కపూర్ కామెంట్స్-అన్నపై వేధింపులకు సాకులు లేవంటూ!
    News/Entertainment/Janhvi Kapoor: అందుకోసం మమ్మల్ని బలిపశువులను చేస్తున్నారు- జాన్వీ కపూర్ కామెంట్స్-అన్నపై వేధింపులకు సాకులు లేవంటూ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes