కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్: స్వప్నకు మళ్లీ పెళ్లి- శ్రీధర్ను చీకొట్టిన కాంచన- బాధతో కుమిలిపోతున్న కార్తీక్, దీప
కార్తీక దీపం 2 టుడే ఫిబ్రవరి 5 ఎపిసోడ్ లో.. ఓ వైపు స్వప్న, కాశీ కోసం కాంచన, శ్రీధర్ గొడవపడతారు. మరోవైపు డాక్టర్ మాటలు చెప్పింది తలుచుకుంటూ, శౌర్య దగ్గరున్న బొమ్మను చూస్తూ కార్తీక్, దీప కుమిలిపోతారు. స్వప్నకు మళ్లీ పెళ్లి చేస్తానని శ్రీధర్ అంటే, కాంచన చీ కొడుతుంది.
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఫిబ్రవరి 5 ఎపిసోడ్ లో.. భర్తగా ఎలాగో బాధ్యతగా ఉండరు కానీ తండ్రిగానైనా ఉండాలి కదా. ముఖం మీదే స్వప్న చీ కొట్టడంతో కాశీ వెళ్లిపోయాడు. వాడిని తీసుకొచ్చింది నేనే కాబట్టి నన్ను అవమానించడంతో వచ్చేశానని శ్రీధర్ తో కాంచన అంటుంది.
కాంచన ఫైర్
నా పిల్లలకు తల్లులు వేరైనా లక్షణాలు మాత్రం ఒకేలా వచ్చాయని శ్రీధర్ అంటాడు. స్వప్నను కార్తీక్ తో పోల్చకండి. అలా పోల్చి నా కొడుకు స్థాయిని తగ్గించకండి. నా కొడుక్కి మూర్ఖత్వం లేదు. భార్యాభర్తలకు ఉండాల్సిన గౌరవం, నమ్మకం నా కొడుకు, కోడలి మధ్య ఉన్నాయి. నీ కూతురు, అల్లుడికే లేవు. స్వప్న ఎంత మూర్ఖంగా మాట్లాడుతుందో విన్నారు కదా. తండ్రిగా బాధ్యతతో కూతురిని దారిలో పెట్టాలని శ్రీధర్ పై ఫైర్ అవుతుంది కాంచన.
మళ్లీ పెళ్లి
స్వప్న పుట్టింట్లోనే ఉండిపోతే ఏం చేస్తారని కాంచన అడిగితే మరో పెళ్లి చేస్తానని శ్రీధర్ చెప్తాడు. ఛీ.. ఆడవాళ్ల మనసులు ఏటీఎం కార్డులు కావు నచ్చినట్లు వాడుకోవడానికి. జీవితాంతం ఏడ్చే పరిస్థితి నా కూతురికి రావొద్దని మాట్లాడేందుకు నేను వచ్చానని కాంచన సీరియస్ అవుతుంది. నీకు పుట్టనిదాన్ని కూతురు అనుకుంటున్నావు, మరి నన్ను భర్తగా ఎందుకు అనుకోవడం లేదు? నువ్వు చేయని పని నీ కూతురు చేయాలని కోరుకుంటున్నావు. నువ్వు చేసింది తప్పు అని ఎవరైనా అనకుండా ఉంటారా? అని శ్రీధర్ అంటాడు.
అప్పుడే నువ్వు చేస్తోంది తప్పేనమ్మా, అల్లుడు చెప్పింది కరెక్ట్ అని శివనారాయణ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. మాట్లాడు కాంచన, పిల్లనిచ్చిన మామ భగవంతుడే కదా ఆయనే చెప్పారు తప్పని అని శ్రీధర్ అడుగుతాడు. నా తండ్రి ఆలోచనలో స్వార్థం ఉందని కాంచన అంటుంది. అప్పుడే వచ్చిన కార్తీక్.. మళ్లీ పంచాయితీ ఏంటీ మాస్టారూ? మా అమ్మను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వవా? అని అడుగుతాడు.
స్వప్న అలా కాదు
తండ్రిగా నా కూతురు జీవితానికి ఏం చేశానని ప్రశ్నించుకున్నా కానీ సమాధానం దొరకలేదు. వీళ్లిద్దరిని కలవమని చెప్పడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం దొరకదనిపిస్తుందని శివనారాయణ అంటాడు. నీ కూతురికి పెళ్లి చేయించడంతో నీ బాధ్యత తీరిపోయింది. కానీ స్వప్న విషయం అలా కాదు. విడాకులు తీసుకుని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ భర్తను స్వప్న వద్దనుకుంటే మూడో పెళ్లి చేస్తారా? అని కాంచన అడుగుతుంది. మీరిద్దరు ఒకటవ్వండి, వాళ్లిద్దరు ఒకటి అవుతారని శివనారాయణ అంటాడు.
నా కూతురు అనుకున్నా
నా సవతి కూతురును నా కూతురు అనుకున్నా. నా సవతికి పుట్టింట్లో గౌరవం దక్కేలా చేశా. స్వప్నను ఇలాగే వదిలేస్తారా? అని కాంచన అడుగుతుంది. స్వప్న, కాశీని నువ్వే కలపాలి అమ్మ అని కార్తీక్ చెప్తాడు. ఇక దీప, కార్తీక్ నిన్న కూడా హాస్పిటల్ వెళ్లారు, అసలు ఏమైందని కాంచన అడుగుతుంది. నాకు సగం బెంగ దీప మీదే ఉంది. దీప కడుపులో ఉన్నది కాంచన వాళ్ల అమ్మ అని శివనారాయణ అనగానే డాక్టర్ చెప్పిన మాటలను గుర్తు చేసుకుని కార్తీక్, దీప ఏడుస్తారు. తలనొప్పిగా ఉంది పడుకుంటానని కార్తీక్ గదిలోకి వెళ్లిపోతాడు.
ముత్యాలగూడెంలో ఇల్లు అమ్ముదామని వెళ్లా. కార్తీక్ కు కాస్త సాయంగా ఉంటుందని అనుకున్నా. కానీ అనుకున్న రేట్ రాలేదని కాంచనతో అనసూయ చెప్తుంది. అనసూయ తెచ్చిన బొమ్మను అమ్మానాన్నకు చూపిస్తానని శౌర్య పరుగులు పెడుతుంది. చెల్లెమ్మ.. కార్తీక్, దీప ఎందుకు అలా ఉన్నారని అనసూయ అడుగుతుంది.
బాధ దాచుకుని
శౌర్య వచ్చి నాన్నకు నేనంటే ఇష్టం లేదా? అని అడుగుతుంది. నన్ను ముద్దు పెట్టుకోవట్లేదు. హోం వర్క్ చేయించడం లేదు. స్కూటీ మీద తిప్పడం లేదు. అంటే ఈ రౌడీ మీద ప్రేమ పోయినట్లే కదా అని శౌర్య అంటుంది. రౌడీ మీ నాన్నకు ఎప్పటికీ నీ మీద ప్రేమ ఉంటుంది, ఇలా నవ్వుతూనే ఉంటానని మనసులో బాధ దాచుకుని నవ్వుతాడు కార్తీక్.
బొమ్మను చూస్తూ
నాన్నను కళ్లు మూసుకోమని బొమ్మను ముందు పెడుతుంది శౌర్య. కళ్లు తెరిచి బొమ్మను చూసి కార్తీక్ ఇంకా బాధపడతాడు. ఈ బొమ్మను అమ్మ కోసం నానమ్మ తెచ్చింది. అమ్మ కడుపులో ఉన్న బిడ్డను ఈ బొమ్మలో చూసుకోవాలంటా. అమ్మ పొట్టలో నా చెల్లి ఉంది. ఈ బొమ్మ పట్టు పరికిణి వేసుకుని ఎంత అందంగా ఉందో. నా చెల్లికి కూడా ఇలాగే పట్టు పరికిణి వేసి అందంగా ముస్తాబు చేస్తా. నా చెల్లి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడు ఆడుకుంటాను? చెప్పు నాన్న అని శౌర్య అడుగుతుంది. దీప ఏడుస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది.
బయట ఉన్న కాంచన, అనసూయ దీప ఏడవడం చూసి ఏమైందోనని కంగారు పడతారు. ఇక్కడితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.