ఓటీటీలోకి తెలుగులో వచ్చిన మలయాళం యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. పవర్ఫుల్ డాన్గా మోహన్లాల్.. స్ట్రీమింగ్ ఇక్కడే
మలయాళ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ తెలుగులో ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. దిగ్గజ నటుడు మోహన్ లాల్ పవర్ ఫుల్ డాన్ గా నటించిన ఈ మూవీ తెలుగు ఆడియన్స్ నూ ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది.
మలయాళ సినిమాలంటే తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ క్రేజ్ ఉంటుంది. మన ఆడియన్స్ కేరళ చిత్రాలను ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. అందుకే ఓటీటీలో మలయాళం సినిమాలు తెలుగులోనూ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు మోహన్ లాల్, దిలీప్ కీలక పాత్రలు పోషించిన ‘భా భా బా’ సినిమా కూడా ఓటీటీలో తెలుగులోకి వచ్చేసింది.
భా భా బా ఓటీటీ
సినిమా పేరు వింటేనే వెరైటీగా ఉంది కదూ. ఇదో మలయాళ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నాప్ చేసే కామనర్ స్టోరీ ఆధారంగా భా భా బా మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలో ఉంది. అయితే జనవరి 16నే మలయాళంలో రిలీజైంది. ఇప్పుడు తెలుగులో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
సూపర్ హిట్
మలయాళ సినిమా భా భా బా మూవీ సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. దీని బడ్జెట్ రూ.30 కోట్లు. దీనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.46.06 కోట్ల కలెక్షన్లు వచ్చాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే భా భా బా మూవీ సూపర్ హిట్ అని చెప్పొచ్చు. దీనికి ధనుష్ జేమ్స్ వర్గీస్ డైరెక్టర్. 2025 డిసెంబర్ 18న థియేటర్లలో రిలీజైంది ఈ భా భా బా మూవీ.
టైటిల్ అర్థం ఇదే
భా భా బా మూవీ పేరుతోనే ఆడియన్స్ ను తెగ అట్రాక్ట్ చేసింది. అయితే ఈ భా భా బా అంటే ఏంటీ? అని నెటిజన్లు తెగ వెతికేశారు. మలయాళంలో భా భా బా అంటే భయం, భక్తి, బహుమానం అని అర్థం. ఈ భా భా బా సినిమాలో మోహన్ లాల్, దిలీప్ తో పాటు వినీత్ శ్రీనివాసన్, ధ్యాన్ శ్రీనివాస్, శరణ్య, బైజు సంతోష్ తదితరులు నటించారు.
భా భా బా స్టోరీ
కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా సి.కె.జోసెఫ్ (బైజు సంతోష్) ఎన్నికవుతాడు. అయితే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజే రాడార్ (దిలీప్) అనే ఒక కామనర్ ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నాప్ చేయడం కలకలం రేపుతుంది. సీఎంను కిడ్నాప్ చేసిన రాడార్.. ప్రజల సమస్యలను డైరెక్ట్ గా సీఎంగా చెప్పాలనుకుంటాడు.
మరోవైపు సీఎం జోసెఫ్ కుమారుడు నోబుల్ జోసెఫ్ (వినీత్ శ్రీనివాసన్) ఎన్ఐఏ ఆఫీసర్. తండ్రిని రక్షించడానికి అతనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతాడు. మరి రాడార్ ను అతను కనిపెట్టాడా? పవర్ ఫుల్ డాన్ గిల్లి బాలగా మోహన్ లాల్ ఆకట్టుకున్నాడా? అన్నది భా భా బా సినిమాలో చూడాల్సిందే. ఇప్పుడు తెలుగులో ఇది జీ5 ఓటీటీలో ఉంది.