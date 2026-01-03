ఓటీటీలో తెలుగులో మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్-2025లో బెస్ట్ మూవీస్లో ఒకటి-ఓ లుక్కేయండి
మలయాళం థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా వీటిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాంటి ఓ మలయాళ థ్రిల్లర్ ఇవాళ తెలుగులో ఓటీటీలోకి వచ్చింది. 2025లో వచ్చిన మలయాళం సినిమాల్లో ఇది బెస్ట్ అనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. మరి ఆ మూవీ ఏంటో చూసేయండి.
2025లో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా మలయాళం థ్రిల్లర్లు అదరగొట్టాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఏడాదిలోనూ ఓటీటీ లవర్స్ ను అలరించేందుకు మలయాళం సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవాళ ఎకో అనే మలయాళం మూవీ తెలుగులో ఓటీటీలోకి వచ్చింది. 2025లో వచ్చిన బెస్ట్ మలయాళం సినిమాల్లో ఇదొకటనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
తెలుగులో ఎకో ఓటీటీ
సూపర్ హిట్ మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా ఎకో. 2025లో థియేటర్లలో అదరగొట్టింది ఈ మూవీ. రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్ తో తీస్తే ఏకంగా రూ.50 కోట్ల కలెక్షన్లు దక్కాయి. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 31, 2025న పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో అడుగుపెట్టింది. కానీ అప్పుడు కేవలం మలయాళంలో మాత్రమే రిలీజైంది. ఇవాళ (జనవరి 3) తెలుగులోకి వచ్చేసింది.
ఈ భాషల్లో
ఇవాళ నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగులో రిలీజైంది మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఎకో. నిజానికి జనవరి 7 నుంచి తెలుగు సహా తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఎకో సినిమాను రిలీజ్ చేస్తామని ముందు నెట్ ఫ్లిక్స్ అనౌన్స్ చేసింది. కానీ ముందుగానే ఈ భాషల్లో రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఆడియన్స్ కు థ్రిల్ పంచుతుంది ఎకో చిత్రం.
ఎకో కథ స్టోరీ
కేరళ, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లోని అడవిలో ఉన్న ఓ ఊరిలో ఎకో కథ సాగుతుంది. కురియాచన్ అనే ఓ వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఎస్టేట్ లో కుక్కలను పెంచుతుంటాడు. కానీ అయిదేళ్ల క్రితం అతను కనిపించకుండా పోతాడు. అతను కనిపించకుండా పోవడం మిస్టరీగా మారుతుంది. అతను చాలా మందిని మోసం చేసి పారిపోయాడని అంటారు. అతని కోసం వెతుకుతుంటారు.
మరోవైపు కురియాచన్ భార్య మ్లాతి తన భర్త రాక కోసం ఎస్టేట్ లో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఆమెకు హెల్ప్ గా పీయూస్ ఉంటాడు. మరోవైపు కొండల్లో కుక్కల అరుపులు భయంకరంగా ఉంటాయి. కురియాచన్ వల్ల నష్టపోయిన వ్యాపారవేత్త మోహన్ అతని కోసం వెతుకుతుంటాడు.
మరి కురియాచన్ దొరికాడా? అతని కథ ఏంటీ? ఎస్టేట్ లోని రహస్యాలు ఏంటీ? అన్నది ఎకో సినిమాలో చూడాల్సిందే. ఈ మూవీలో సందీప్ ప్రదీప్, బియానా, వినీత్, నరైన్, సౌరభ్ తదితరులు నటించారు. దీనికి దినజిత్ అయ్యతన్ డైరెక్టర్.