Mirnalini Ravi Wedding: ఆధ్యాత్మిక గురువుతో హీరోయిన్ మృణాళిని రవి పెళ్లి-ప్రకృతి ఒడిలో అట్టహాసానికి దూరంగా! ఫొటోలు వైరల్
Mirnalini Ravi Wedding With Spiritual Speaker Mahavishnu: గద్దలకొండ గణేశ్ ఫేమ్ మృణాళిని రవి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆధ్యాత్మిక గురువు మహావిష్ణును ఆమె లంగ్కావి ద్వీపంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.
Mirnalini Ravi Wedding With Spiritual Speaker Mahavishnu: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సందడి జోరుగా సాగుతోంది. ఇటీవలే సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ ఒక్కటవగా, టాలీవుడ్ హీరోలు సాయి ధరమ్ తేజ్, తేజ సజ్జా నిశ్చితార్థాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. దివంగత నటుడు, రియల్ స్టార్ శ్రీహరి పెద్ద కుమారుడు సైతం త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా
సరిగ్గా ఇదే వేళ 'గద్దలకొండ గణేశ్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ మృణాళిని రవి తన అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా విదేశాల్లో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
లంగ్కావి ద్వీపంలో వైభవంగా వేడుక
మలేసియాకు చెందిన ఆధ్యాత్మిక గురువు, పరమ్పోరుల్ వ్యవస్థాపకుడు మహావిష్ణుతో మృణాళిని రవి ఆదివారం (నవంబర్ 15) ఏడడుగులు వేశారు. మలేసియా సమీపంలోని సుందరమైన లంగ్కావి ద్వీపం (Langkawi Island) ఈ వేడుకకు వేదికైంది.
ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వీరి వివాహం జరిగింది. పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన అందమైన ఫోటోలను మృణాళిని స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకోవడంతో ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది.
పట్టు వస్త్రాల్లో మెరిసిపోతున్న నూతన వధూవరుల ఫోటోలు క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులతో పాటు అభిమానులు, నెటిజన్లు ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. సంప్రదాయబద్ధంగా, ప్రకృతి ఒడిలో జరిగిన వీరి వివాహ దృశ్యాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
స్నేహంతో మొదలై.. పెళ్లి పీటల దాకా
మృణాళిని రవి, మహావిష్ణుల పరిచయం తొలుత మంచి స్నేహంతో మొదలైంది. కాలక్రమేణా వీరి మధ్య అభిప్రాయాలు కలవడంతో ఆ స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. కొన్నాళ్ల పాటు తమ ప్రేమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించిన ఈ జంట, ఇరు కుటుంబాల పెద్దలను ఒప్పించి వారి ఆశీర్వాదంతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అట్టహాసాలకు దూరంగా కేవలం ఆత్మీయుల మధ్య పెళ్లి చేసుకోవాలని వీరు ముందే నిర్ణయించుకున్నారు.
తమిళం నుంచి టాలీవుడ్ దాకా సినీ ప్రస్థానం
సోషల్ మీడియా వీడియోలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మృణాళిని రవి.. 2019లో వచ్చిన విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తమిళ చిత్రం 'సూపర్ డీలక్స్'తో వెండితెరపై అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత సుశీంద్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఛాంపియన్' సినిమాతో హీరోయిన్గా మారారు.
విశాల్, ఆర్య కలసి నటించిన 'ఎనిమీ'తో పాటు 'ఎంజీఆర్ మగన్', 'జాంగో', విక్రమ్ నటించిన 'కోబ్రా' వంటి తమిళ చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించి నటిగా మంచి మార్కులు కొట్టేశారు.
మృణాళిని రవి తెలుగు సినిమాలు
వరుణ్ తేజ్ హీరోగా హరీశ్ శంకర్ తెరకెక్కించిన 'గద్దలకొండ గణేశ్' సినిమాతో మృణాళిని తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. తొలి సినిమాతోనే కుర్రకారులో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఆమె, ఆ తర్వాత 'ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు', 'మామ మశ్చీంద్ర' వంటి తెలుగు చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించారు.
చివరగా 2024లో విడుదలైన 'రోమియో' అనే తమిళ చిత్రంలో మృణాళిని రవి వెండితెరపై కనిపించారు. ఇప్పుడు వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన మృణాళిని, పెళ్లి తర్వాత కూడా సినిమాలలో కొనసాగుతారా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More