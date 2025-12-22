తెలుగు హీరోల సత్తా.. ఇండియాలో టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ లో ఆరుగురు మనోళ్లే.. ప్రభాస్దే టాప్ ప్లేస్
ఇండియాలో టాలీవుడ్ హీరోల డామినెన్స్ కొనసాగుతోంది. హిందీ హీరోలను వెనక్కినెట్టి మరి మన తెలుగు కథానాయకులు జోరు కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ఇండియన్ టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ పై ఓ లుక్కేయండి. ఇందులో ప్రభాస్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతున్నాడు.
ఇండియాలో తెలుగు హీరోల డామినెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఓ వైపు తెలుగు సినిమాలు ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నాయి. మరోవైపు టాలీవుడ్ హీరోలు క్రేజ్ పరంగా మిగతా ఇండస్ట్రీల కథానాయకులను వెనక్కి నెడుతున్నారు. ఆర్మాక్స్ మీడియా రిలీజ్ చేసిన నవంబర్ 2025 ఇండియా టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ లో ప్రభాస్ నంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచాడు.
ప్రభాస్ నంబర్ వన్
బాహుబలి సినిమాలతో తిరుగులేని క్రేజ్ దక్కించుకున్న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇండియాలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన హీరోగా టాప్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతున్నాడు. నవంబర్ నెలకు గాను అతనిదే నంబర్ వన్ స్థానం. సలార్, కల్కి లాంటి మూవీస్ తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ప్రభాస్. 2026 సంక్రాంతికి రాజాసాబ్ అంటూ థియేటర్లకు రాబోతున్నాడు.
దళపతి విజయ్
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతున్నాడు. పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన విజయ్ తన చివరి సినిమా జన నాయగన్ కంప్లీట్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. మరోవైపు బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. కింగ్ షారుక్ కు క్రేజ్ కొనసాగుతూనే ఉంది.
అల్లు అర్జున్
నవంబర్ నెలకు గాను ఇండియా టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నాలుగో ప్లేస్ లో నిలిచాడు. పుష్ప సినిమాలతో అల్లు అర్జున్ గ్రాఫ్ మరో లెవల్ కు చేరుకుంది. అతను ఇప్పుడు అట్లీ డైరెక్షన్ లో సినిమా చేస్తున్నాడు.
మహేష్ బాబు
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఈ ఇండియా టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ లో అయిదో ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. రాజమౌళితో తొలిసారి మహేష్ బాబు చేస్తున్న వారణాసి సినిమా కారణంగా ఈ హీరో ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉన్నారు. ఈ మూవీ టైమ్ ట్రావెల్, గ్లోబ్ ట్రాటర్ గా తెరకెక్కుతోంది. ఇక తమిళ మరో స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు.
ఆర్ఆర్ఆర్ హీరోలు
ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీతో గ్లోబల్ వైడ్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఆర్మాక్స్ ఇండియా టాప్ 10 హీరోల్లో రామ్ చరణ్ ఏడో ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు చెర్రీ. ఇక ప్రశాంత్ నీల్ తో డ్రాగన్ చేస్తున్న తారక్ ఏమో ఎనిమిదో ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. మరోవైపు బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ 9వ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు.
లిస్ట్ లో పవన్
ఆర్మాక్స్ మీడియా ఇండియా టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్ లో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఉన్నాడు. ఓజీ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న పవర్ స్టార్ క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. ఆయన ఇప్పుడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీతో థియేటర్లకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.