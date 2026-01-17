Edit Profile
    ధనుష్‌తో పెళ్లి రూమ‌ర్లు- ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మృణాల్ ఠాకూర్ వీడియో- అర్థ‌మేంటో అంటున్న నెటిజ‌న్లు

    ధనుష్‌తో పెళ్లి పుకార్ల మధ్య మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రశాంతమైన వీడియోను పంచుకుంది. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఆమె పోస్టు తెగ వైరల్ గా మారింది. దీని అర్థమేంటో అని నెటిజన్లు అడుగుతున్నారు. 

    Published on: Jan 17, 2026 9:44 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తమిళ సూపర్ స్టార్ ధనుష్, గార్జియస్ మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని, ఫిబ్రవరి 14నే ముహూర్తమని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. దీనిపై ధనుష్ కానీ మృణాల్ కానీ స్పందించలేదు. కానీ తాజాగా తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో మృణాల్ పోస్ట్ చేసిన ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీని అర్థమేంటి? అని నెటిజన్లు అడుగుతున్నారు.

    మృణాల్ ఠాకూర్ (Photo: Kevin Nunes)
    మృణాల్ ఠాకూర్ వీడియో

    ధనుష్‌తో తనకు సంబంధాలు ఉన్నాయని వస్తున్న పుకార్ల మధ్య నటి మృణాల్ ఠాకూర్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. శనివారం (జనవరి 17) మృణాల్ పడవపై నిలబడి, సముద్రపు గాలి, బంగారు సూర్యరశ్మి తనపై పడేలా ఉన్న ఒక అద్భుతమైన వీడియోను పంచుకుంది. ఆమె జుట్టు విరబోసుకుని, విశాలమైన చిరునవ్వుతో, పూర్తిగా సౌకర్యంగా, ప్రశాంతత, నిగ్రహంతో కనిపించింది.

    అచంచలంగా

    ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు చేసిన ఈ వీడియోకు మృణాల్.. 'స్థిరంగా, ప్రకాశవంతంగా, అచంచలంగా' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ధనుష్ తో వెడ్డింగ్ రూమర్స్ నేపథ్యంలో మృణాల్ ఠాకూర్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. మృణాల్ వెకేషన్ లో ఉన్నట్లుంది. ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ అచంచలమని పేర్కొంది. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లోనూ చెదరకుండా ఉంటుందని. ఇప్పుడు ధనుష్ తో పెళ్లి రూమర్లు వట్టివేనని, అలాంటివి తనపై ప్రభావం చూపబోవని మృణాల్ ఈ క్యాప్షన్ తో చెప్పిందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

    మృణాల్, ధనుష్ రూమర్లు

    ఆన్‌లైన్ నివేదికలు ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమికుల దినోత్సవమైన ఫిబ్రవరి 14, 2026 న వివాహం చేసుకోవడానికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నారని పేర్కొన్నాయి. ఇలా పెళ్లి తేదీ అంటూ ఒక డేట్ ఆకస్మికంగా వెలుగులోకి రావడం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పోర్టల్స్‌లో విస్తృతమైన చర్చకు దారితీసింది. మృణాల్ లేదా ధనుష్ ఇద్దరూ ఈ ఊహాగానాలకు బహిరంగంగా స్పందించలేదు.

    ఇది పుకారు మాత్రమే

    ధనుష్, మృణాల్ పెళ్లి పుకారు మాత్రమేనని తెలుస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని హిందూస్థాన్ టైమ్స్ కు ఓ విశ్వసనీయ సోర్స్ తెలిపింది. 'మృణాల్ వచ్చే నెలలో వివాహం చేసుకోవడం లేదు. ఇది గాలిలో వ్యాపించిన పుకారు. ఫిబ్రవరిలో ఆమె సినిమా ఒకటి రిలీజ్ కానుంది. ఈ సమయంలో ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటుంది. మార్చిలో మరో తెలుగు మూవీ రాబోతుంది’’ అని ఆ సోర్స్ తెలిపింది.

    మృణాల్, ధనుష్ కొంతకాలంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారనే రూమర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. ఈ ఊహాగానాలు ఆగష్టు 2025 లో ప్రారంభమయ్యాయి.

    recommendedIcon
