OTT Trending Today: ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో ఇవాళ ఆహా అనిపించే 5 సినిమాలు- అన్నీ తెలుగులోనే- బోల్డ్ టు హారర్ థ్రిల్లర్!
OTT Trending Movies Today Telugu: ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో ఇవాళ ఆహా అనిపించేలా 5 సినిమాలు ఉన్నాయి. వాటిలో బోల్డ్ కామెడీ నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు డిఫరెంట్ జోనర్లలో సినిమాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆ ఐదు సినిమాలన్నీ తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి అవేంటో లుక్కేద్దాం.
ఆహా ఓటీటీలో ఇవాళ (జనవరి 26) ట్రెండింగ్లో టాప్ 10 సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులో ఆహా అనిపించేలా ఐదు సినిమాలు తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి బోల్డ్ వరకు డిఫరెంట్ జోనర్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
శంబాల ఓటీటీ
ఆది సాయి కుమార్ నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ శంబాల. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా వెయ్యేళ్ల చరిత్రగల ఓ గ్రామాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న బండ భూతం చుట్టూ తిరుగుతుంది.
జనవరి 22 నుంచి ఆహాలో శంబాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, ఇవాళ టాప్ 1 స్థానంలో ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది శంబాల. మంచి మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్స్ చూడాలనుకునేవారికి శంబాల బెస్ట్ ఛాయిస్.
ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఓటీటీ
ఆహా ఓటీటీలోకే స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన తెలుగు డబ్బింగ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్. ముగ్గురి హత్యలు జరుగుతాయని ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇద్దరు ఏసీపీలు వారి రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ, వారు ముగ్గురు హత్యకు గురవుతారు.
వారిని చంపిన క్రిమినల్స్ను పట్టుకునేందుకు సాగే ఇన్వెస్టిగేషనే ఈ సిరీస్. ఆహా ఓటీటీలో ఇవాళ ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ టాప్ 2 ప్లేసులో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ కూడా థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి ఉత్తమ ఎంపిక.
ఆయలాన్ ఓటీటీ
తమిళ స్టార్ హీరో శివ కార్తికేయన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించిన సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ కామెడీ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం ఆయలాన్. తెలుగులో ఆహాలో ఆయలాన్ ఓటీటీ రిలీజ్ కాగా ప్రస్తుతం టాప్ 3 స్థానంలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మంచి ఎమోషన్స్తో కామెడీ చూడాలనుకునేవారికి ఆయలాన్ సినిమా మంచి ఆప్షన్.
3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఓటీటీ
ముంబైలో ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చేసిన అల్లరినే 3 రోజెస్ సీజన్ 2. ప్రేమ, పెళ్లి, కెరీర్ వంటి అంశాలతో ముగ్గురు అమ్మాయిల చుట్టూ సాగే కథగా 3 రోజెస్ 2 ఉంటుంది. బోల్డ్ కామెడీ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ అయిన 3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఆహా ఓటీటీలో టాప్ 4 స్థానంలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.
మారియో ఓటీటీ
టాలీవుడ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ మారియో. ఒక్క డ్రగ్తో గ్యాంబ్లింగ్, డ్రింక్, సెక్స్ వంటి మూడు కోరికలు బలంగా కలుగుతాయి. అలాంటిది డ్రగ్ ఓ పాపులర్ హీరోయిన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అనే కథగా మారియో తెరకెక్కింది.
జనవరి 23 నుంచి ఆహాలో మారియో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేసింది మారియో. ఇవాళ (జనవరి 26) ఆహాలో టాప్ 6 ప్లేసులో మారియో ఓటీటీ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఈ సినిమా అడల్ట్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్.