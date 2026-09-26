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NATS Donation: నాట్స్ తరఫున నిలవే నిర్మాత రాజేష్ అల్లాడ, ఛైర్మన్ కిషోర్ సేవలు- దివ్యాంగులు, అనాథలకు 8 లక్షలకుపైగా విరాళం

NATS 10 Dollar Donation In Telugu States: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు సొసైటీ (నాట్స్) పలు విస్తృత సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. నిడదవోలులోని హృదయాలయం కేంద్రంలో ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ప్రారంభించడంతో పాటు దివ్యాంగుల స్వయం ఉపాధి, వైద్యానికై 10 వేల డాలర్ల వరకు విరాళం అందించారు.

Published on: Sep 26, 2026, 19:12:56 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Producer Rajesh Allada Service Through NATS: తెలుగులో ఇటీవల వచ్చిన రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా నిలవే. ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఈ సినిమాను నిర్మించిన ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ అల్లాడ సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు.

నాట్స్ తరఫున నిలవే నిర్మాత రాజేష్ అల్లాడ, ఛైర్మన్ కిషోర్ సేవలు- దివ్యాంగులు, అనాథలకు 8 లక్షలకుపైగా విరాళం
నాట్స్ తరఫున నిలవే నిర్మాత రాజేష్ అల్లాడ, ఛైర్మన్ కిషోర్ సేవలు- దివ్యాంగులు, అనాథలకు 8 లక్షలకుపైగా విరాళం

నాట్స్ తరఫున సేవలు

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (నాట్స్) ఛైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల, ప్రెసిడెంట్ రాజ్ అల్లాడ, న్యూజెర్సీ చాప్టర్ కో ఆర్డినేటర్ సాయి గంగుల సొసైటీ తరఫున సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ మాతృభూమిపై ప్రేమతో ప్రవాస భారతీయులు చేసే సేవలు అనేక మంది పేదలు, దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది.

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను మరింత వేగవంతం చేసింది. శారీరక, మానసిక వికలాంగులు, అనాథ పిల్లల భవిష్యత్తుకు భరోసానిచ్చేలా పలు సంక్షేమ పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టింది నాట్స్.

హృదయాలయానికి నాట్స్ చేయూత.. 10,000 డాలర్ల విరాళం

నాట్స్ చైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల, ప్రెసిడెంట్ రాజ్ అల్లాడ, న్యూజెర్సీ చాప్టర్ కో-ఆర్డినేటర్ సాయి గంగుల ఇటీవల నిడదవోలులోని 'హృదయాలయం' ప్రత్యేక పాఠశాల, పునరావాస కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. ఎన్‌ఆర్‌ఐల సహకారంతో హోప్4స్పందన సంస్థ నిర్మించిన నూతన భవనంలో మొదటి అంతస్తులోని 'ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్'ను వారు ప్రారంభించారు.

ఈ భవన నిర్మాణానికి నాట్స్ తరఫున 10,000 అమెరికన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 8.30 లక్షలకు పైగా) ఆర్థిక సహాయం అందించారు. పాఠశాలలో ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లలతో నాట్స్ ప్రతినిధులు కాసేపు సరదాగా గడిపారు. వారికి అందుతున్న పునరావాసం, బ్రిడ్జి కోర్సులు, ఫిజియోథెరపీ సేవలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, చిన్నారులకు తీపి పదార్థాలు పంపిణీ చేశారు.

స్వయం ఉపాధితో దివ్యాంగులకు ఆర్థిక భరోసా

మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న దివ్యాంగులకు సైతం ఇలాంటి నాణ్యమైన సేవలను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాన్ని నాట్స్ నాయకులు వ్యక్తం చేశారు. కేవలం విరాళాలతో సరిపెట్టకుండా దివ్యాంగులు సొంత కాళ్లపై నిలబడేలా నాట్స్ స్వయం ఉపాధి పథకాలను ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా తొర్రేడు గ్రామానికి చెందిన గోపి, వెంకటానగర్‌కు చెందిన దేవదాసు చినబాబులకు కిరాణా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రూ.1.30 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ రెండు దుకాణాలను నాట్స్ ప్రతినిధులు ప్రారంభించి, ఆ కుటుంబాల్లో కొత్త ఆశలు నింపారు.

13 రకాల అత్యవసర వైద్య కిట్లు

వెన్నెముక గాయాలై మంచానికే పరిమితమైన నిరుపేద బాధితులకు 'హోప్4స్పందన' ద్వారా నెలా నెలా వైద్య కిట్లను అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో నాట్స్ ప్రెసిడెంట్, సినీ నిర్మాత రాజ్ అల్లాడ ఈ కిట్లను స్వయంగా పరిశీలించారు. యూరినల్ బ్యాగులు, డైపర్లు, క్యాథెటర్లు, బెటాడిన్, డెటాల్ వంటి 13 రకాల అత్యవసర వైద్య సామగ్రితో ఈ కిట్లను రూపొందించారు.

అనాథ ఆశ్రమాలకు శాశ్వత ఆశ్రయాలు

అనంతపురంలోని ఆశ్రయ అనాథ ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ నాదర్‌గుల్‌లోని మాతృదేవోభవ అనాథ ఆశ్రమాలకు శాశ్వత భవనాల నిర్మాణానికి నాట్స్ తనవంతు సహకారం అందిస్తోంది. హోప్4స్పందన ఆంధ్ర-తెలంగాణ సమన్వయకర్త డాక్టర్ రఘు ఆరికపూడి సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ దిగ్విజయంగా సాగుతున్నాయి.

"మాతృభూమికి సేవ చేయడం మా అందరి బాధ్యత. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దివ్యాంగులు, అనాథల సంక్షేమం కోసం నాట్స్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుంది" అని నాట్స్ నాయకత్వం స్పష్టం చేసింది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు నిరంతరం అండగా నిలుస్తున్న అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయులకు నాట్స్ ప్రతినిధులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

నిడదవోలు, రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో

నిడదవోలు, రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాల్లో హృదయాలయం వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ గణేష్ బాబు, నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ బలగం విశాలక్ష్మి, దయ్యాల మహేష్ పాల్గొన్నారు.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/NATS Donation: నాట్స్ తరఫున నిలవే నిర్మాత రాజేష్ అల్లాడ, ఛైర్మన్ కిషోర్ సేవలు- దివ్యాంగులు, అనాథలకు 8 లక్షలకుపైగా విరాళం
Home/Entertainment/NATS Donation: నాట్స్ తరఫున నిలవే నిర్మాత రాజేష్ అల్లాడ, ఛైర్మన్ కిషోర్ సేవలు- దివ్యాంగులు, అనాథలకు 8 లక్షలకుపైగా విరాళం
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