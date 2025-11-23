Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 20 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 11 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో హారర్ నుంచి రొమాంటిక్ జోనర్లలో జియో హాట్‌స్టార్ నుంచి బీసీనీట్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.

    Published on: Nov 23, 2025 5:33 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో అన్ని రకాల జోనర్స్ ఉన్నాయి. జియో హాట్‌స్టార్ నుంచి బీసీనీట్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ వరకు స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ 33 సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    నాడు సెంటర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 20

    ది రోజెస్ (ఇంగ్లీష్ సెటైరికల్ డార్క్ కామెడీ మూవీ)- నవంబర్ 20

    నైట్ స్విమ్ (ఇంగ్లీష్ సూపర్‌నాచురల్ హారర్ సస్పెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- నవంబర్ 20

    జిద్దీ ఇష్క్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 21

    రాంబో ఇన్ లవ్ (న్యూ ఎపిసోడ్స్) (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 21

    ది డెత్ ఆఫ్ బన్నీ మున్రో (ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 21

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    ఆఫ్టర్ ది హంట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం)- నవంబర్ 20

    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 21

    యానివర్సరీ (అమెరికన్ డిస్టోపియన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఫిల్మ్)- నవంబర్ 21

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    జురాసిక్ వరల్డ్ కేయాస్ థీరి సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ యానిమేటెడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 20

    ఏ మ్యాన్ ఆన్ ది ఇన్‌సైడ్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 20

    బైసన్ (తెలుగు, తమిళ స్పోర్ట్స్ సోషియో పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 21

    డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- నవంబర్ 21

    హౌమ్‌బౌండ్ (హిందీ విలేజ్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 21

    ట్రైన్ డ్రీమ్స్ (ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ డ్రామా చిత్రం)- నవంబర్ 21

    వన్ షాట్ విత్ ఎడ్ షీరన్ (ఇంగ్లీష్ మ్యూజికల్ డ్రామా సిరీస్)- నవంబర్ 21

    సంగ్రే డెల్ టోరో (మెక్సికన్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్)- నవంబర్ 21

    జీ5 ఓటీటీ

    ది బెంగాల్ ఫైల్స్ (హిందీ హిస్టారికల్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 21

    ఒండు సరళ ప్రేమ కథే (కన్నడ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం)- నవంబర్ 21

    మురుగేసన్ ప్లస్ 2 (తమిళ డార్క్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 21

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    కర్మణ్యే వాధికారస్తే (తెలుగు క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 21

    ఉసిరు (కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- నవంబర్ 21

    డీజిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 21 (ఆహా ఓటీటీ)

    చెఫ్ మంత్ర సీజన్ 5 (తెలుగు కామెడీ ఫుడ్ రియాలిటీ కాంపిటీషన్ షో)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 20

    మెయిన్ తేరే కుర్బాన్ (పంజాబీ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం)- చౌపల్ ఓటీటీ- నవంబర్ 20

    రీలే (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవవంబర్ 21

    ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2 (అమెరికన్ యానిమేటెడ్ హీస్ట్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- పీకాక్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    ది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రం)- యాపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    గుడ్ బాయ్ (అమెరికన్ సూపర్‌నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- షడ్డర్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    కో-ఎడ్ (హిందీ టీనేజ్ కాలేజ్ లవ్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    కుత్రం పుధితు (తమిళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- షార్ట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    బీమా చిత్రుండి (తమిళ ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- బీసీనీట్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21

    ఓటీటీలోకి 33 సినిమాలు

    ఇలా గురువారం (నవంబర్ 20), శుక్రవారం (నవంబర్ 21) రెండు రోజుల్లో కలిపి ఏకంగా 33 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో బైసన్, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3, కర్మణ్యే వాధికారస్తే, డీజిల్, ది బెంగాల్ ఫైల్స్, నాడు సెంటర్, నైట్ స్విమ్, రీలే, హౌమ్‌బౌండ్, కుత్రం పుధితు సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్ 20-తెలుగులో 11

    వీటితోపాటు గుడ్ బాయ్, షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్, చెఫ్ మంత్ర సీజన్ 5, ఉసిరు, డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్, రాంబో ఇన్ లవ్ (న్యూ ఎపిసోడ్స్), జిద్దీ ఇష్క్, ట్రైన్ డ్రీమ్స్, ఆఫ్టర్ ది హంట్, మెయిన్ తేరే కుర్బాన్‌తో కలిపి 20 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 11 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes