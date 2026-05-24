OTT Release: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 30 సినిమాలు- 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 12 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒకేదాంట్లో 10-ఇక్కడ చూసేయండి!
OTT Movies Release Latest: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో ఏకంగా 30 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్ తదితర వాటిల్లో హారర్, రొమాన్స్, యాక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సహా అన్ని జోనర్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
OTT Release Movies Latest: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో ఏకంగా 30 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో డిఫరెంట్ జోనర్లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
సతన్ ది డార్క్ (తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మే 20
టామ్ క్లేన్సీ జాక్ ర్యాన్: ఘోస్ట్ వార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- మే 20
మ్యారీడ్ టు ది గేమ్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ టీవీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- మే 20
కైల్ లార్సెన్ వర్సెస్ ది డబుల్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)-మే 21
గాయపడ్డ సింహం (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ యాక్షన్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మే 22
సిస్టమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మే 22
ది బ్రైడ్ (అమెరికన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- మే 22
జీ5 ఓటీటీ
మేము కాప్లం (తెలుగు రూరల్ క్రైమ్ కామెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- మే 22
వారెంట్ ఫ్రమ్ ది వరల్జ్ ఆప్ విళంగు (తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- మే 22
సత్రంగి: బదలే కా ఖేల్ (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం)- మే 22
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
సతీ లీలావతి (తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- మే 20
బిష్మార్ (మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్ అడ్వెంచర్ చిత్రం)- మే 22 (అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలోనూ)
శేష 2016 (కన్నడ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- మే 22
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
దేశీ బ్లింగ్ సీజన్ 1 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రియాలిటీ టీవీ లైఫ్స్టైల్ సిరీస్)- మే20
కరీజ్మా సీజన్ 1 (అర్జెంటీనా కామెడీ షార్ట్ ఫిల్మ్ వెబ్ సిరీస్)- మే 20
వన్ ట్రీ హిల్ (హాలీవుడ్ టీన్ రొమాంటిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మే 21
జేమ్స్ సీజన్-1 (కొలంబియన్ ఫుట్బాల్ స్టార్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- మే 21
ది బోరోగ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మే 21
ధురంధర్ పార్ట్ 1: రా అండ్ అన్దేఖా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- మే 22 (జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో కూడా)
లేడీస్ ఫస్ట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సోషల్ సెటైరికల్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- మే 22
దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ టెస్ట్ (ఇంగ్లీష్ జాంబీ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- మే 22
మేటింగ్ సీజన్- సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ అడల్ట్ యానిమేటెడ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- మే 22
ఇతర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్
గబ్బీస్ డాల్హౌజ్: ది మూవీ (అమెరికన్ లైవ్ యాక్షన్ యానిమేటెడ్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ మూవీ)- మే 22
మ్యాగ్జిమమ్ ప్లెజర్ గ్యారెంటెడ్ సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- మే 20
ఉత్తుత్త హీరోలు (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- మే 21
స్కైమెడ్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ మెడికల్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ- మే 22
మధువిదు (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- మే 22
పండా ప్లాన్ 2: ది మ్యాజికల్ ట్రైబ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ చైనీస్ యాక్షన్ కామెడీ మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- మే 22
వూ ఈజ్ యువర్ గైనాక్? సీజన్ 2 (హిందీ మెడికల్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- మే 22
ఫిఫ్టీస్ ప్రొఫెషనల్స్ (సౌత్ కొరియన్ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- వికి ఓటీటీ- మే 22
ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 30 సినిమాలు
ఇలా బుధ (మే 20), గురు (మే 21), శుక్ర (మే 22) 3 రోజుల్లో ఏకంగా 30 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో లావణ్య త్రిపాఠి సతి లీలావతి, ఉత్తుత్త హీరోలు, ధురంధర్ అన్కట్ వెర్షన్, మధువిదు, పండా ప్లాన్ 2, సతన్ ది డార్క్, ఘోస్ట్ వార్, తరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ్డ సింహం, మేము కాప్లం, ది బ్రైడ్, సత్రంగి సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ టెస్ట్, లేడీస్ ఫస్ట్, ది బోరోగ్స్, దేశీ బ్లింగ్, శేష 2016, వారెంట్, జ్యోతిక సిస్టమ్, వన్ ట్రీ హిల్, బిష్మార్తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 12 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక వీటన్నింటిలో ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే 10 సినిమాలు అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
