OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు 5 సినిమాలు-ఒకేదాంట్లో 3, తెలుగులో 2 ఇంట్రెస్టింగ్-నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ ఈటీవీ విన్లో!
OTT Release Movies Today: ఓటీటీలో వీకెండ్కు ముందే డిజిటల్ వినోద ప్రియులకు పండగ వచ్చేసింది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలతో పాటు ఈటీవీ విన్లలో ఇవాళ 5 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వాటిలో ఒకేదాంట్లో 3 ఓటీటీ రిలీజ్ కాగా వీటన్నింటిల్లో 2 తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి.
OTT Release Movies Today: డిజిటల్ వినోద ప్రియులను అలరించేందుకు ఓటీటీ సంస్థలు సరికొత్త కంటెంట్తో సిద్ధమయ్యాయి. వారాంతానికి ముందే, ఇవాళ అంటే మే 21 గురువారం నాడు పలు క్రేజీ చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు వివిధ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
గ్లోబల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్
గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయిన నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్లతో పాటు మన ప్రాంతీయ కంటెంట్ను అందిస్తున్న 'ఈటీవీ విన్'లలో యాక్షన్, హారర్, కామెడీ, స్పోర్ట్స్ డ్రామా వంటి విభిన్న జోనర్లలో సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యాయి. మరి టుడే ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
ఈటీవీ విన్లో తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ 'ఉత్తుత్త హీరోలు'
తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ వారం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది 'ఉత్తుత్త హీరోలు'. హోమ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు వైవిధ్యమైన సినిమాలను అందిస్తున్న 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) ఓటీటీలో ఈ చిత్రం మే 21 నుంచి అంటే నేటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఇదొక పక్కా తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా. నవ్వులు పూయిస్తూనే ఉత్కంఠ రేపే వినూత్న కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లను ఇష్టపడే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ వీకెండ్లో ఇదొక మంచి ఛాయిస్ కానుంది.
అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ
కార్ రేసింగ్, స్పోర్ట్స్ చిత్రాలను ఇష్టపడే వారి కోసం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఒక ప్రత్యేక చిత్రాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ 'కైల్ లార్సెన్ వర్సెస్ ది డబుల్' (Kyle Larson x The Double) మే 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రేసింగ్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సవాళ్లను ఒక రేసర్ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనే ఆసక్తికరమైన అంశాలతో ఈ డాక్యుమెంటరీ సాగుతుంది. యాక్షన్, అడ్రినలిన్ రష్ కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక్కదాంట్లోనే మూడు
అంతర్జాతీయ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ మే 21న ఒకేసారి మూడు భిన్నమైన హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులను తీసుకొచ్చింది. హాలీవుడ్ టీన్ రొమాంటిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సిరీస్ వన్ ట్రీ హిల్ (One Tree Hill) యువతను ఆకట్టుకోవడానికి వస్తోంది. ప్రేమాభిమానాలు, క్రీడా నేపథ్యంతో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా ఇది.
సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ జోనర్ను ఇష్టపడే వారి కోసం 'ది బోరోగ్స్' (The Boroughs) సిద్ధమైంది. ఊహించని మలుపులు, భయానక సన్నివేశాలతో సాగే ఈ ఓటీటీ సిరీస్ హారర్ ప్రియులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇది తెలుగులో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవడం ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం.
తెలుగులో 2 ఇంట్రెస్టింగ్
ఇక ఫుట్బాల్ అభిమానుల కోసం కొలంబియన్ స్టార్ ప్లేయర్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ 'జేమ్స్' (James) సీజన్-1 నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇవాళే ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఇలా ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన 5 సినిమాల్లో ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 3 రిలీజ్ అవడం విశేషం. ఇక వీటన్నింట్లో తెలుగులో 2 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి.