ఓటీటీకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 21 సినిమాలు- 12 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ప్రియమణి థ్రిల్లర్ టు అనుపమ డ్రామా!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 21 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో మాత్రం 8 ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో మనోజ్ బాజ్పాయ్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్, ధృవ్ విక్రమ్ బైసన్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
కర్మణ్యే వాధికారస్తే (తెలుగు క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 21
ఉసిరు (కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- నవంబర్ 21
రీలే (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- నవంబర్ 21
డీజిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 21
షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవవంబర్ 21
ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2 (అమెరికన్ యానిమేటెడ్ హీస్ట్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- పీకాక్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
ది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రం)- యాపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
గుడ్ బాయ్ (అమెరికన్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- షడ్డర్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
ఓటీటీలో ఇవాళ 21 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (నవంబర్ 21) ఒక్కరోజే ఏకంగా 21 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వీటిలో మనోజ్ బాజ్పాయ్, ప్రియమణిల ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3, కర్మణ్యే వాధికారస్తే, జిద్దీ ఇష్క్, బెంగాల్ ఫైల్స్, డీజిల్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ బైసన్, రాంబో ఇన్ లవ్ న్యూ ఎపిసోడ్స్ చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు జాన్వీ కపూర్ హోమ్బౌండ్, రీలే, గుడ్ బాయ్, డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్, ఉసిరుతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
