OTT Release: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

OTT Release Movies In 2 Days: ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 15 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 4 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్స్టార్ నుంచి సోనీ లివ్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
థ్యాంక్ యూ డియర్ (హిందీ డబ్బింగ్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 5
ఎల్లా మెక్కే (అమెరికన్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 5
ది రాజాసాబ్ (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
కిస్ కిస్కో ప్యార్ కరూన్ 2 (హిందీ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
తూ మేరి మై తేరా మై తేరా తు మేరీ (హిందీ రొమాంటిక్ కామెడీ అడ్వెంచర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 5
రిలేషన్షిప్ గోల్స్ (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 5
ఫైండింగ్ హార్మోనీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
ఎల్ఓఎల్ (ఫ్రెంచ్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 06
వయోలెంట్ ఎండ్స్ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
క్యాష్ క్వీన్స్ (ఫ్రెంచ్ హీస్ట్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5
అన్ఫెమిలియర్ (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5
ది లింకన్ లాయర్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లీగల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5
క్వీన్ ఆఫ్ చెస్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
సాల్వడార్ (స్పానిష్ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6
ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వన్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
యో బెస్టీ (సౌత్ ఆఫ్రికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6
లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ
మాతృ (తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
గన్స్ అప్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6
జీ5 ఓటీటీ
షాబాద్: రీత్ ఔర్ రివాజ్ (హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6
నెల్లికంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ (మలయాళ హారర్ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
జై (కన్నడ పొలిటికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
నీలకంఠ (తెలుగు రూరల్ యాక్షన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
మిండియమ్ పరాంజుమ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 6
టెంట్కొట్టా ఓటీటీ
కోంబుసీవి (తమిళ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 6
ఇండియన్ పీనల్ లా (తమిళ్ క్రైమ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
మా జయే (పంజాబీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- చౌపల్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 5
కర్మ ఈజ్ కిల్లర్ (కర్మ కోర్మ) (హిందీ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
బాయ్స్ గో టూ జూపిటర్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా)- హెచ్బీవో మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
లా గ్రేజియా (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ముబి ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
స్ల్పిట్స్విల్లే (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- హులు ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
జాజ్ సిటీ (హిందీ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
