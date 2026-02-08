Edit Profile
    OTT Release: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    OTT Release Movies In 2 Days: ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 15 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కేవలం 4 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్‌స్టార్ నుంచి సోనీ లివ్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.

    Published on: Feb 08, 2026 2:28 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. జియో హాట్‌స్టార్ నుంచి సోనీ లివ్ వరకు, ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ టు కపిల్ శర్మ రొమాంటిక్ మూవీ దాకా ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    థ్యాంక్ యూ డియర్ (హిందీ డబ్బింగ్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 5

    ఎల్లా మెక్‌కే (అమెరికన్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 5

    ది రాజాసాబ్ (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    కిస్ కిస్కో ప్యార్ కరూన్ 2 (హిందీ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    తూ మేరి మై తేరా మై తేరా తు మేరీ (హిందీ రొమాంటిక్ కామెడీ అడ్వెంచర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 5

    రిలేషన్‌షిప్ గోల్స్ (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 5

    ఫైండింగ్ హార్మోనీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    ఎల్ఓఎల్ (ఫ్రెంచ్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 06

    వయోలెంట్ ఎండ్స్ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    క్యాష్ క్వీన్స్ (ఫ్రెంచ్ హీస్ట్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5

    అన్‌ఫెమిలియర్ (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5

    ది లింకన్ లాయర్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లీగల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 5

    క్వీన్ ఆఫ్ చెస్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    సాల్వడార్ (స్పానిష్ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6

    ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ వన్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    యో బెస్టీ (సౌత్ ఆఫ్రికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6

    లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ

    మాతృ (తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    గన్స్ అప్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6

    జీ5 ఓటీటీ

    షాబాద్: రీత్ ఔర్ రివాజ్ (హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6

    నెల్లికంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ (మలయాళ హారర్ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    జై (కన్నడ పొలిటికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    నీలకంఠ (తెలుగు రూరల్ యాక్షన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    మిండియమ్ పరాంజుమ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 6

    టెంట్‌కొట్టా ఓటీటీ

    కోంబుసీవి (తమిళ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 6

    ఇండియన్ పీనల్ లా (తమిళ్ క్రైమ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    మా జయే (పంజాబీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- చౌపల్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 5

    కర్మ ఈజ్ కిల్లర్ (కర్మ కోర్మ) (హిందీ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6

    బాయ్స్ గో టూ జూపిటర్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా)- హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6

    లా గ్రేజియా (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ముబి ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6

    స్ల్పిట్స్‌విల్లే (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- హులు ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6

    జాజ్ సిటీ (హిందీ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6

    ఓటీటీలోకి 31 సినిమాలు

    ఇలా గురువారం (ఫిబ్రవరి 5), శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 6) రెండు రోజుల్లో కలిపి ఏకంగా 31 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో ది రాజా సాబ్, మాతృ, నీలకంఠ, కర్మ ఈజ్ కిల్లర్, మిండియమ్ పరాంజుమ్, నెల్లికంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్, తూ మేరి మై తేరా మై తేరా తు మేరీ, కిస్ కిస్కో ప్యార్ కరూన్ 2 సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్

    వీటితోపాటు ఇండియన్ పీనల్ లా, ది లింకన్ 4, గన్స్ అప్, అన్‌ఫెమిలియర్, ఎల్ఓఎల్, కోబుసీవి, షాబాద్‌తో కలిపి 15 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కేవలం 4 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

    News/Entertainment/OTT Release: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 31 సినిమాలు- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    © 2026 HindustanTimes