OTT Release: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 20 సినిమాలు- 16 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 10 ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూడండి!
OTT Release Movies New: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 20 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఉంటే, అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 10 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. డార్క్ కామెడీ నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
OTT Release Movies New: ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 20 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. డిఫరెంట్ జోనర్లలో నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
సూపర్ సుబ్బు (తెలుగు రూరల్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
హ్యుమన్ వెపర్ (జపనీస్ సైన్స్ ఫిక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫాంటసీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్) - జూలై 2
సర్వైవల్ ఆఫ్ ది థికెస్ట్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
దాదీ కి షాదీ (హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- జూలై 3
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఇసకపట్నం (తెలుగు పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రివేంజ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 3
ది లాయలిటీ గేమ్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
మాలీవుడ్ టైమ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- జూలై 3
ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సైబర్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
ప్రొటెక్టర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూలై 3
జీ5 ఓటీటీ
వీరభద్రుని రహస్యం - ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ మర్మదేశం (తెలుగు హారర్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
ముతస్సీ (మలయాళ హారర్ మిస్టరీ ఫోక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్) - జూలై 3
రబ్ ద రేడియో 3 (పంజాబీ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- చౌపల్ ఓటీటీ- జూలై 2
ఏక్ అనోఖి దుల్హాన్ సావి (పంజాబీ డ్రామా చిత్రం)- కేబుల్వన్ ఓటీటీ- జూలై 2
గుర్తుకొస్తున్నాయి (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జూలై 3
టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్ (తెలుగు రియాలిటీ కాంపిటీషన్ షో)- ఆహా ఓటీటీ- జూలై 3
హ్యాంగ్ మ్యాన్ (తెలుగు యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జూలై 3
కరక్కం (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ మ్యూజికల్ హారర్ కామెడీ మూవీ)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- జూలై 3
సిలో సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సైకలాజికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- జూలై 3
అబ్ హోగా హిసాబ్ సీజన్ 2 (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- జూలై 3
ఓటీటీలోకి 20 సినిమాలు
ఇలా గురువారం (జూలై 2), శుక్రవారం (జూలై 3) రెండు రోజుల్లో కలిపి ఏకంగా 20 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో గుర్తుకొస్తున్నాయి, హ్యాంగ్ మ్యాన్, కరక్కం, సిలో 3, వీరభద్రుని రహస్యం, ముతస్సీ, టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్, అబ్ హోగా హిసాబ్ 2, ప్రొటెక్టర్, మాలీవుడ్ టైమ్స్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో, ఇసకపట్నం, ది లాయలిటీ గేమ్, ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ, హ్యుమన్ వెపర్, సూపర్ సుబ్బుతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అలాగే, ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 10 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More