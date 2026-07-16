OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, ఒకేదాంట్లో 4- తెలుగులో 3- హారర్ టు ఫ్యామిలీ!
OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉన్నా తెలుగులో మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా 3 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్, సోనీ లివ్ ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
Today OTT Release Movies: వారాంతం రాకముందే ఓటీటీ ప్రియులకు సరికొత్త వినోదం సిద్ధమైంది. థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమాలు చూసే వీలు లేని వారి కోసం హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ను మరింత కలర్ఫుల్గా మార్చేందుకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ సరికొత్త చిత్రాలతో రంగంలోకి దిగాయి.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ 8 సినిమాలు
హారర్, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్లతో కూడిన మొత్తం 8 సినిమాలు, సిరీస్లు జూలై 16 నుంచే ఓటీటీలో సందడి చేస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్, అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్, సోనీ లివ్ వంటి 5 ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్లో వినోదాల జాతర
ప్రముఖ డిజిటల్ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ ఈసారి గ్లోబల్ కంటెంట్తో పాటు తెలుగు ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునేలా విభిన్న జోనర్లను తీసుకొచ్చింది. కుటుంబ సమేతంగా హాయిగా నవ్వుకోవడానికి వీలుగా 'మీ బిఫోర్ మీ' (Meet Before Me) అనే ఇండోనేసియన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామాను స్ట్రీమింగ్ చేస్తోంది. సంబంధాల మధ్య ఉండే సున్నితమైన భావోద్వేగాలను ఇందులో వినోదాత్మకంగా చూపించారు.
హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ప్రియుల కోసం 'స్నైపర్: నో నేషన్' (Sniper: No Nation) అనే ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఉత్కంఠభరితమైన మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
క్రీడల నేపథ్యంలో ఫన్ కోరుకునే వారి కోసం 'ది హాక్' (The Hawk) అనే వెబ్ సిరీస్ను తెలుగు డబ్బింగ్తో రిలీజ్ చేశారు. రాజకీయ కుట్రల చుట్టూ తిరిగే 'ట్రినిటి' (Trinity) అనే పొలిటికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా కూడా నేటి నుంచే వీక్షించవచ్చు.
జియో హాట్స్టార్లో వణికించే డార్క్ కామెడీ
హారర్ జోనర్ను అమితంగా ఇష్టపడే ప్రేక్షకుల కోసం జియో హాట్స్టార్ క్రేజీ అప్డేట్తో వచ్చింది. హాలీవుడ్లో మంచి విజయం సాధించిన 'రెడీ ఆర్ నాట్ 2: హియర్ ఐ కమ్' (Ready or Not 2: Here I Come) సినిమాను తెలుగు డబ్బింగ్తో తీసుకొచ్చింది. థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు డార్క్ కామెడీ జోడించి ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా రూపొందించారు.
ఈటీవీ విన్లో ప్యూర్ తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా
అచ్చమైన తెలుగు కథలను, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ను ఇష్టపడే వారి కోసం ఈటీవీ విన్ ప్లాట్ఫామ్ 'మధురాపురి సదన' అనే సరికొత్త చిత్రాన్ని అందిస్తోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాల జీవన విధానం, అనుబంధాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గదిగా నిలుస్తుంది.
రక్తాంచల్ సీజన్ 3 వచ్చేసింది!
హిందీ బెల్ట్లోనే కాకుండా సౌత్లోనూ విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'రక్తాంచల్'. దీని మూడో సీజన్ (Raktanchal Season 3) కోసం ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ (MX Player) లో ఈ ఓటీటీ సిరీస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్ పాలిటిక్స్, మాఫియా నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులకు హై-వోల్టేజ్ డ్రామాను అందిస్తుంది.
సోనీ లివ్ ఓటీటీలో
మరోవైపు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారి కోసం సోనీ లివ్ (Sony LIV) లో 'ఇన్సోమ్నియా సీజన్ 2' (Insomnia Season 2) ఇంగ్లీష్ సిరీస్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మైండ్ బెండింగ్ ట్విస్టులతో సాగే ఈ కథ ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెట్టడం ఖాయం.
మరింత స్పష్టంగా పట్టిక రూపంలో:
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ (OTT Platform)
|సినిమా / సిరీస్ పేరు
|భాష / జోనర్ (Language & Genre)
|రకం (Format)
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|మీ బిఫోర్ మీ (Meet Before Me)
|ఇండోనేసియన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా
|సినిమా
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|స్నైపర్: నో నేషన్ (Sniper: No Nation)
|ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ
|సినిమా
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|ది హాక్ (The Hawk)
|తెలుగు డబ్బింగ్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ కామెడీ)
|వెబ్ సిరీస్
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|ట్రినిటి (Trinity)
|ఇంగ్లీష్ పొలిటికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|సినిమా
|జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar)
|రెడీ ఆర్ నాట్ 2: హియర్ ఐ కమ్
|తెలుగు డబ్బింగ్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ డార్క్ కామెడీ)
|సినిమా
|ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ (MX Player)
|రక్తాంచల్ - సీజన్ 3
|హిందీ పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
|వెబ్ సిరీస్
|ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
|మధురాపురి సదన
|ప్యూర్ తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా
|సినిమా
|సోనీ లివ్ (Sony LIV)
|ఇన్సోమ్నియా - సీజన్ 2
|ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా
|వెబ్ సిరీస్
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
ఇలా ఇవాళ (జూలై 16) ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా అన్ని 8 సినిమాలు ఉన్నాయి. అయితే, వీటిలో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగులో మాత్రం 3 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక ఎనిమిదింటిలో ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 4 ఓటీటీ రిలీజ్ అవడం విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More