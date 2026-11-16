OTT Release: ఓటీటీలో 7 రోజుల పండగ- ఈ వారం ఏకంగా 15 కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు- వేర్వేరు కథలు- నెట్ఫ్లిక్స్ టు జీ5!
OTT Release Movies This Week: ఓటీటీలో 7 రోజుల పండగ మొదలుకానుంది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5లలో మొత్తం 15 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. హారర్ థ్రిల్లర్ల నుంచి కామెడీ, క్రైమ్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమాలు అలరించనున్నాయి.
OTT Releases This Week: వారాంతం వచ్చిందంటే చాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సినీ ప్రియులు థియేటర్లతో పాటు ఓటీటీ వేదికలపై కొత్త కంటెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ వారం ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు భారీ వినోదాన్ని సిద్ధం చేశాయి.
నవంబర్ 16 నుంచి 22 అంటే 7 రోజుల మధ్య నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5 వేదికలపై ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 15 సినిమాలు, సిరీస్లు సందడి చేయనున్నాయి. ఇందులో తమిళ, హిందీ చిత్రాలతో పాటు ఆకట్టుకునే అంతర్జాతీయ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు, రొమాంటిక్ కామెడీలు ఉన్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో థ్రిల్లర్లు, కామెడీల హవా
ఈ వారం అత్యధికంగా నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికపై పది కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో 'మాంగ్లిక్' (Manglik) అనే థ్రిల్లర్ సిరీస్ నవంబర్ 20న ఓటీటీ రిలీజ్ అవనుంది. భార్య చనిపోయిన సిద్ధార్థ్ అనే యువకుడిని ఇరా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటుంది. అయితే సిద్ధార్థ్కు కుజదోషం (మాంగ్లిక్) ఉందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో, పెళ్లి తర్వాత బయటపడే విస్తుపోయే రహస్యాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
యూట్యూబ్ స్టార్ భువన్ బామ్ సృష్టించిన సూపర్ హిట్ కామెడీ ఓటీటీ సిరీస్ 'ఢింఢోరా సీజన్ 2' (Dhindora Season 2) కూడా నవంబర్ 20నే నెట్ఫ్లిక్స్లో అడుగుపెడుతోంది. 2021లో వచ్చిన తొలి సీజన్కు తెలుగు యువతలోనూ మంచి ఆదరణ దక్కింది. ఈ కొత్త సీజన్లో భువన్ బామ్ బహుళ పాత్రల్లో మెరవనుండగా, పాపులర్ క్యారెక్టర్ టిటూ మామ భార్య, అత్తింటి వారి చుట్టూ కథ సరదాగా సాగుతుంది.
ఇక నవంబర్ 20నే యువరాజ్ చిన్నస్వామి దర్శకత్వంలో రూపొందిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'హైకూ' (Haiku) కూడా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తన ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి చిన్న కవితలను (హైకూ) ఆశ్రయించే మనోహర్ అనే యువకుడి ప్రేమకథ ఇది.
అంతర్జాతీయ క్రైమ్ డ్రామాలు, హారర్ వినోదం
వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన క్రైమ్ డ్రామా సిరీస్ 'ది లా ఆఫ్ బీస్ట్స్' (The Law of Beasts) నవంబర్ 18న నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చేయనుంది. 1988లో పోలాండ్ దేశాన్ని కుదిపేసిన నలుగురు చిన్నారుల హత్య కేసు, నిందితుడికి పడిన శిక్ష, ఆ తర్వాత జైలు నుంచి అతడి విడుదల చుట్టూ ఈ ఉత్కంఠభరిత కథ సాగుతుంది.
అదే రోజు (నవంబర్ 18) అర్జెంటీనా అండర్ వరల్డ్ నేపథ్యంలో సాగే బయోగ్రాఫికల్ క్రైమ్ సిరీస్ 'గార్డన్' (Gordon) కూడా ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి వస్తోంది. 1970 నుంచి 1976 మధ్య కాలంలో అనిబాల్ గార్డన్ అనే సాధారణ దొంగ, నేర సామ్రాజ్యంలో పెద్ద డాన్గా ఎలా ఎదిగాడో ఇందులో చూపించారు.
హాలీవుడ్ సినిమాల విషయానికొస్తే, నవంబర్ 18న అమెరికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'సమ్థింగ్ న్యూ' (Something New) నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వస్తోంది. సనా లాథన్, సైమన్ బేకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రంలో, స్నేహితుల సలహా మేరకు బ్లైండ్ డేట్కు వెళ్లిన ఒక విజయవంతమైన అకౌంటెంట్ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రేమ మలుపులను చూపించారు.
అదే రోజు ఫిలిపినో యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం 'HB2ME' కూడా విడుదలవుతోంది. ఏళ్లుగా తనను అవమానిస్తూ జోకులు వేస్తున్న తండ్రిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి, పుట్టినరోజు ప్రాంక్ పేరుతో తండ్రినే నకిలీ కిడ్నాప్ చేసే ఓ కొడుకు కథ ఇది.
మరుసటి రోజు నవంబర్ 19న అమెరికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ 'ఎ సిండ్రెల్లా స్టోరీ' (A Cinderella Story) నెట్ఫ్లిక్స్లోకి రానుంది. స్వార్థపరురాలైన సవతి తల్లి, సోదరీమణుల వద్ద పనిమనిషిలా కష్టపడే సామ్ మోంట్గోమెరీ అనే యువతి ప్రేమకథ ఇది.
నవంబర్ 20న ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం 'ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై సన్' (On Behalf of My Son) విడుదలవుతోంది. తన కొడుకు వల్ల జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో బాధితుల కుటుంబాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్లి క్షమాపణ కోరే ఓ తల్లి ఆవేదన ఈ సినిమాలో హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది.
ఇక నవంబర్ 21న అమెరికన్ హారర్ కామెడీ 'లేక్ ప్లాసిడ్ 3' (Lake Placid 3) ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది. గేమ్ వార్డెన్ నాథన్ బికర్మన్ చిన్న కొడుకు సరస్సులోని మొసలి పిల్లలకు రహస్యంగా ఆహారం వేయడంతో, అవి భారీ ఆదమఖోర్ మొసళ్లుగా మారి సృష్టించే బీభత్సమే ఈ చిత్ర కథాంశం.
జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వినోదాల విందు
జియో హాట్స్టార్ వేదికగా ఈ వారం రెండు ఆసక్తికర సిరీస్లు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాయి. నవంబర్ 16 నుంచే కలర్స్ టీవీ సీరియల్ 'క్వీన్' (Queen) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. గ్వాలియర్కు చెందిన నిబ్బరమైన యువతి నీతి (షగున్ శర్మ) ఓ రాజకీయ నాయకుడి కొడుకును ప్రేమిస్తుంది. అందంగా మొదలైన వీరి బంధం పీడకలగా ఎలా మారిందనేదే ఈ సీరియల్ కథ.
మరోవైపు నవంబర్ 18న 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్' (Mr. and Mrs. Office) అనే తమిళ వర్క్ప్లేస్ రొమాంటిక్ కామెడీ సిరీస్ జియోహాట్స్టార్లో విడుదలవుతోంది. ఒకే ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే అరివు, ఐశ్వర్య అనే భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే సరదా సన్నివేశాలు ఇందులో ఆకట్టుకుంటాయి.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో యువత మెచ్చే 'క్యాంపస్ డైరీస్ సీజన్ 2' (Campus Diaries Season 2) నవంబర్ 18న స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తొలి సీజన్ కథకు కొనసాగింపుగా పాత గ్యాంగ్ మళ్లీ కాలేజీలో అడుగుపెట్టడం, స్నేహం, ప్రేమ, క్యాంపస్ గొడవలతో ఈ సీజన్ ఆద్యంతం ఉత్సాహంగా సాగనుంది.
సోనీ లివ్, జీ5లలో తమిళ, హిందీ చిత్రాలు
సోనీ లివ్ వేదికగా నవంబర్ 20న 'అన్బిల్ అవన్' (Anbil Avan) అనే తమిళ రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా విడుదలవుతోంది. తమ ఉద్యోగాలను వదిలేసి ఒక ప్రశాంతమైన హిల్ స్టేషన్లో హోమ్స్టే ప్రారంభించాలని కలలు కనే సూర్య, ఇయల్ అనే జంట కథ ఇది. అవినీతిపరుడైన స్థానిక ఎమ్మెల్యే, అతడి గ్యాంగ్తో తలపడాల్సి రావడంతో వారి ప్రశాంత జీవితం ప్రమాదకర పోరాటంగా ఎలా మారిందనేది ఉత్కంఠ రేపుతుంది.
జీ5 ప్లాట్ఫామ్లో నవంబర్ 20న 'తీన్ తిగాడా' (Teen Tigada) అనే రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఎటువంటి బాధ్యతలు లేకుండా సరదాగా సాగిపోతున్న ఆస్మానీ, మానస్ జీవితంలో అనుకోని గర్భం (అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ) ఎలాంటి తుఫాను సృష్టించింది, వారి ప్రేమ, కుటుంబం, కెరీర్కు ఎదురైన సవాళ్లను వారు ఎలా ఎదుర్కొన్నారనేది ఈ చిత్రంలో చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More