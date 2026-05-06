OTT Today: హార్ట్బ్రేక్ లేని రిలేషన్షిప్ గ్యారెంటీ.. ఓటీటీలోకి ఈరోజు వచ్చిన ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ.. తెలుగులో స్ట్రీమింగ్
OTT Today: ఓటీటీలోకి ఈ రోజు ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. అసలు హార్ట్ బ్రేక్ లేని రిలేషన్షిప్ ను గ్యారెంటీగా ఇచ్చే యాప్ అంటూ ఓ ఫ్యూచరిస్టిక్ లవ్ స్టోరీతో వచ్చిన ఈ సినిమా పేరు లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ.
OTT Today: థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా బుధవారం (మే 6) నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది. తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను చూడొచ్చు.
ఫ్యూచరిస్టిక్ లవ్ స్టోరీగా 'LIK'
'లవ్ టుడే' సినిమాతో యూత్లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ప్రదీప్ రంగనాథన్, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన చిత్రం 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ'. 2040 నాటి కాలమాన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, టెక్నాలజీ మనుషుల ప్రేమాయణాలను ఎలా శాసిస్తుందనే ఆసక్తికరమైన పాయింట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అసలు హార్ట్ బ్రేక్ లేని రిలేషన్షిప్ గ్యారెంటీ పేరుతో వచ్చే యాప్ చుట్టూ మూవీ తిరుగుతుంది.
అయితే ఏప్రిల్ 10న విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ ఫలితాలను అందుకుంది. ప్రదీప్ కెరీర్లో నటుడిగా ఇది మొదటి పరాజయంగా నిలిచింది. దాదాపు రూ. 90 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ. 58 కోట్ల గ్రాస్ మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది.
ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
థియేట్రికల్ రన్ ముగియడంతో ఈ సినిమాను మే 6 నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చారు. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు లేదా మరోసారి చూడాలనుకునే వారు ఇప్పుడు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ కామెడీని చూసే అవకాశం దక్కింది.
లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విశేషాలు
ఈ సినిమాలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ సరసన కృతి శెట్టి హీరోయిన్గా నటించింది. విలక్షణ నటుడు ఎస్.జె. సూర్య కీలక పాత్ర పోషించగా.. యోగి బాబు, గౌరీ కిషన్, మిస్కిన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు.
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన సంగీతం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఎస్.ఎస్. లలిత్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార నిర్మాణ భాగస్వామిగా వ్యవహరించారు.
డిజిటల్ విండోలో క్లిక్ అవుతుందా?
సాధారణంగా ఫ్యూచరిస్టిక్ సినిమాలు లేదా ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలోనే ఎక్కువగా ఆదరణ పొందుతుంటాయి. 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' కూడా అదే కోవలోకి చేరుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ప్రదీప్ రంగనాథన్కు ఉన్న 'యూత్ అప్పీల్', అనిరుధ్ మ్యూజిక్ , విఘ్నేష్ శివన్ టేకింగ్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) సినిమా ఏ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది?
ఈ సినిమా ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
2. LIK సినిమా తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉందా?
అవును, ఈ చిత్రం ఒరిజినల్ వెర్షన్ తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ , మలయాళ భాషల్లో డబ్ చేయబడి అందుబాటులో ఉంది.
3. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (Krithi Shetty) కథానాయికగా నటించింది.
4. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సినిమా కథా నేపథ్యం ఏమిటి?
ఇది 2040 సంవత్సరంలో సాగే ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ రొమాంటిక్ కామెడీ. టెక్నాలజీ ఆధారిత డేటింగ్ యాప్స్, సహజమైన ప్రేమ మధ్య జరిగే సంఘర్షణే ఈ సినిమా కథ.
