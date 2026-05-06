    OTT Today: హార్ట్‌బ్రేక్ లేని రిలేషన్‌షిప్ గ్యారెంటీ.. ఓటీటీలోకి ఈరోజు వచ్చిన ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ.. తెలుగులో స్ట్రీమింగ్

    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఈ రోజు ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. అసలు హార్ట్ బ్రేక్ లేని రిలేషన్షిప్ ను గ్యారెంటీగా ఇచ్చే యాప్ అంటూ ఓ ఫ్యూచరిస్టిక్ లవ్ స్టోరీతో వచ్చిన ఈ సినిమా పేరు లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ.

    May 6, 2026, 08:34:10 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Today: థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా బుధవారం (మే 6) నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది. తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను చూడొచ్చు.

    ఫ్యూచరిస్టిక్ లవ్ స్టోరీగా 'LIK'

    'లవ్ టుడే' సినిమాతో యూత్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ప్రదీప్ రంగనాథన్, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ'. 2040 నాటి కాలమాన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, టెక్నాలజీ మనుషుల ప్రేమాయణాలను ఎలా శాసిస్తుందనే ఆసక్తికరమైన పాయింట్‌తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అసలు హార్ట్ బ్రేక్ లేని రిలేషన్షిప్ గ్యారెంటీ పేరుతో వచ్చే యాప్ చుట్టూ మూవీ తిరుగుతుంది.

    అయితే ఏప్రిల్ 10న విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ ఫలితాలను అందుకుంది. ప్రదీప్ కెరీర్‌లో నటుడిగా ఇది మొదటి పరాజయంగా నిలిచింది. దాదాపు రూ. 90 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ. 58 కోట్ల గ్రాస్ మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది.

    ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్

    థియేట్రికల్ రన్ ముగియడంతో ఈ సినిమాను మే 6 నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చారు. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు లేదా మరోసారి చూడాలనుకునే వారు ఇప్పుడు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ కామెడీని చూసే అవకాశం దక్కింది.

    లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విశేషాలు

    ఈ సినిమాలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ సరసన కృతి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించింది. విలక్షణ నటుడు ఎస్.జె. సూర్య కీలక పాత్ర పోషించగా.. యోగి బాబు, గౌరీ కిషన్, మిస్కిన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు.

    ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన సంగీతం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఎస్.ఎస్. లలిత్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార నిర్మాణ భాగస్వామిగా వ్యవహరించారు.

    డిజిటల్ విండోలో క్లిక్ అవుతుందా?

    సాధారణంగా ఫ్యూచరిస్టిక్ సినిమాలు లేదా ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలోనే ఎక్కువగా ఆదరణ పొందుతుంటాయి. 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' కూడా అదే కోవలోకి చేరుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    ముఖ్యంగా ప్రదీప్ రంగనాథన్‌కు ఉన్న 'యూత్ అప్పీల్', అనిరుధ్ మ్యూజిక్ , విఘ్నేష్ శివన్ టేకింగ్ ఓటీటీ ఆడియన్స్‌ను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) సినిమా ఏ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది?

    ఈ సినిమా ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. LIK సినిమా తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉందా?

    అవును, ఈ చిత్రం ఒరిజినల్ వెర్షన్ తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ , మలయాళ భాషల్లో డబ్ చేయబడి అందుబాటులో ఉంది.

    3. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (Krithi Shetty) కథానాయికగా నటించింది.

    4. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సినిమా కథా నేపథ్యం ఏమిటి?

    ఇది 2040 సంవత్సరంలో సాగే ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ రొమాంటిక్ కామెడీ. టెక్నాలజీ ఆధారిత డేటింగ్ యాప్స్, సహజమైన ప్రేమ మధ్య జరిగే సంఘర్షణే ఈ సినిమా కథ.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

