చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.
OTT Comedy: ఓటీటీలోకి సూపర్ హిట్ కామెడీ సిరీస్ సీజన్ 5- ట్రైలర్ రిలీజ్- మారిన అధికారం, వెడెక్కిన రాజకీయం-ఎక్కడ చూడాలంటే?
OTT Comedy Web Series Panchayat Season 5 Trailer Released: భారతీయ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన కామెడీ వెబ్ సిరీస్ పంచాయత్ 5వ సీజన్ ట్రైలర్ను ఇవాళ విడుదల చేశారు. ఫులేరా గ్రామంలో అధికారం మారడంతో రాజకీయం వెడెక్కింది. మరోవైపు సచివ్ జీ-రింకీ ప్రేమకథలోనూ ఊహించని మలుపులు చోటుచేసుకున్నాయి.
Panchayat 5 OTT Streaming And Trailer Released: భాషతో సంబంధం లేకుండా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ దాకా తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న సూపర్ హిట్ హిందీ వెబ్ సిరీస్ 'పంచాయత్'. పల్లెటూరి అమాయకత్వం, స్వచ్ఛమైన హాస్యం, పంచాయతీ రాజకీయాల మేళవింపుతో సాగే ఈ ఓటీటీ సిరీస్ సీజన్ 5 కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తాజాగా ఇవాళ (నవంబ్ 23) పంచాయత్ సీజన్ 5 ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ ఓటీటీ ట్రైలర్ ఫులేరా గ్రామంలో జరగబోయే కొత్త రచ్చకు తెరలేపింది. ఈసారి పంచాయతీ కుర్చీలో కొత్త వ్యక్తి కూర్చోవడంతో గ్రామ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.
ఫులేరాలో మారిన అధికారం.. ప్రధాన్ జీకి కొత్త కష్టాలు
ఫులేరా గ్రామంలో నాయకత్వ మార్పు జరిగినా అక్కడ ప్రశాంతత మాత్రం కనిపించడం లేదని ట్రైలర్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు గ్రామంలో చక్రం తిప్పిన ప్రధాన్ జీ (రఘుబీర్ యాదవ్) పదవి లేని జీవితానికి అలవాటు పడలేక తీవ్ర అసహనంతో కనిపిస్తున్నారు.
మరోవైపు పంచాయతీ కార్యదర్శి సచివ్ జీ (జితేంద్ర కుమార్) తన ముందున్న సవాళ్లతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. సొంత ఆశయాలు, స్నేహితుల బాధ్యతలు, మారుతున్న గ్రామ రాజకీయ సమీకరణాల మధ్య ఆయనకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోతోంది.
ఇక పంచాయతీ పీఠంపై బన్రాకస్ (దుర్గేష్ కుమార్) పట్టు సాధించడం కథను మరింత రసవత్తరంగా మార్చింది. కొత్త 'ప్రధాన్పతి'గా ఆయన అధికారాన్ని ఎలా చలాయిస్తారు, గ్రామ పాలనను ఏ దిశగా నడిపిస్తారన్న అంశం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పల్లెల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల తర్వాత కనిపించే వర్గ పోరు, ఆధిపత్య రాజకీయాలను తలపించేలా ఫులేరా వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది.
సచివ్ జీ, రింకీ ప్రేమకథలో ఊహించని మలుపు
రాజకీయ వేడి ఒకవైపు రగులుతుంటే, సచివ్ జీ, రింకీ (సాన్వికా) మధ్య సాగుతున్న ప్రేమకథ కూడా కొత్త మలుపు తిరిగింది. వీరిద్దరి బంధం ఊహించని దశకు చేరుకున్నట్లు ట్రైలర్ సంకేతాలు ఇచ్చింది. వీరి ప్రేమ ప్రయాణం పెళ్లి పీటలెక్కుతుందా లేక కొత్త చిక్కుల్లో పడుతుందా అన్న ఉత్కంఠ ప్రేక్షకుల్లో మొదలైంది.
పాత సీజన్లలో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించి, భావోద్వేగానికి గురిచేసిన నటీనటుల బృందం అంతా ఈ సీజన్లోనూ సందడి చేయనుంది. జితేంద్ర కుమార్, రఘుబీర్ యాదవ్లతో పాటు నీనా గుప్తా, సునీతా రాజ్వర్, ఫైజల్ మాలిక్, చందన్ రాయ్, సాన్వికా, దుర్గేష్ కుమార్, అశోక్ పాఠక్ తమ పాత్రల్లో మరోసారి అలరించనున్నారు.
నిజాయితీ, సహజత్వమే మా బలం: దర్శకుడు దీపక్ కుమార్ మిశ్రా
'పంచాయత్' ప్రపంచాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తూనే, ప్రేక్షకులు మెచ్చిన సహజత్వాన్ని కాపాడుకోవడం తమకు ఎంతో కీలకమని దర్శకుడు, సహ-సృష్టికర్త దీపక్ కుమార్ మిశ్రా తెలిపారు. కొత్త సీజన్ విశేషాలను పంచుకుంటూ ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"గత నాలుగు సీజన్లలో 'పంచాయత్' భారత్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటిగా ఎదిగింది. ఫులేరా ప్రపంచం, అందులోని పాత్రలపై ప్రేక్షకులు చూపిన ఆదరణే ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా మార్చింది. ప్రతి సీజన్లోనూ ఈ సిరీస్ అసలు ఆత్మ అయిన నిజాయితీ, సరళత్వాన్ని కోల్పోకుండా కథనాన్ని కొత్తగా మలచడానికి ప్రయత్నించాము" అని దీపక్ మిశ్రా అన్నారు.
ఫులేరా తర్వాతి అధ్యాయాన్ని
"ప్రైమ్ వీడియోతో మా సుదీర్ఘ అనుబంధం ఈ సృజనాత్మక ప్రయాణానికి ఎంతో తోడ్పడింది. ఫులేరా తర్వాతి అధ్యాయాన్ని ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తారా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను" అని డైరెక్టర్ దీపక్ కుమార్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే..
దీపక్ కుమార్ మిశ్రా దర్శకత్వం వహించిన 'పంచాయత్ సీజన్ 5' డిసెంబర్ 3, 2026న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాల్లో పంచాయత్ 5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది.
దీపక్ కుమార్ మిశ్రా, చందన్ కుమార్, అరుణాభ్ కుమార్ ఈ సిరీస్ను రూపొందించగా, చందన్ కుమార్ కథ, మాటలు అందించారు. ది వైరల్ ఫీవర్ (TVF) సంస్థ ఈ సిరీస్ను నిర్మించింది. గత సీజన్ల తరహాలోనే ఈ కొత్త సీజన్ కూడా ప్రేక్షకులకు కడుపుబ్బా నవ్వులతో పాటు మనసుకు హత్తుకునే పల్లెటూరి అనుభూతిని పంచనుంది.