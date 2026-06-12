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    Anna Konidela: ఆ నరకం మాకు మాత్రమే తెలుసు.. భయంతో యుద్ధం చేశా.. నా భర్త ఓటమిని అంగీకరించడు: పవన్ కళ్యాణ్‌పై భార్య పోస్ట్

    Anna Konidela: జనసేన అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయంపై ఆయన భార్య అన్నా కొణిదెల సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. పవన్ ఎదుర్కొన్న అవమానాలు, ఒంటరితనం, ప్రధాని మోదీ సైతం గమనించిన ఆ కన్నీటి వెనుక ఉన్న సుదీర్ఘ పోరాటాన్ని ఆమె అందరితో పంచుకున్నారు.

    Jun 12, 2026, 15:29:25 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Anna Konidela: ఏపీ రాజకీయాల్లో రికార్డులు సృష్టిస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ సాధించిన అఖండ విజయం వెనుక ఉన్న అసలు కథను ఆయన సతీమణి అన్నా కొణిదెల (అన్నా లెజ్నెవా) ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా బయటపెట్టారు.

    Anna Konidela: ఆ నరకం మాకు మాత్రమే తెలుసు.. భయంతో యుద్ధం చేశా.. నా భర్త ఓటమిని అంగీకరించడు: పవన్ కళ్యాణ్‌పై భార్య పోస్ట్
    Anna Konidela: ఆ నరకం మాకు మాత్రమే తెలుసు.. భయంతో యుద్ధం చేశా.. నా భర్త ఓటమిని అంగీకరించడు: పవన్ కళ్యాణ్‌పై భార్య పోస్ట్

    'పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను' అంటూ ఆయన జనసేనానిగా, డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మూమెంట్ ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇది కేవలం ఒక రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదని, ఒక వ్యక్తి తన ఆత్మగౌరవం కోసం చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటమని ఆమె చెప్పారు.

    Pawan Kalyan Struggles | "ప్రపంచానికి నవ్వులే తెలుసు.. ఆ నరకం మాకే తెలుసు!"

    2019 ఎన్నికల్లో పరాజయం నుంచి 2024లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో జయకేతనం ఎగురవేసే వరకు పవన్ కళ్యాణ్ సాగించిన ప్రయాణం చాలా పెయిన్ ఫుల్ అని అన్నా పేర్కొన్నారు. సమాజం కేవలం విజయాన్ని, సెలబ్రేషన్స్ ను మాత్రమే చూస్తుంది.. కానీ ఆ వెనుక ఉన్న అలసటను, పడ్డ అవమానాలను ఎవరూ పట్టించుకోరని ఆమె అన్నారు. "ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. రకరకాల పేర్లు పెట్టి తీవ్ర మానసిక దాడి చేశారు" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    పవన్ సమాజం కోసం, ప్రజల కోసం యుద్ధాలు చేస్తున్నప్పుడు, తాను ఇంట్లో పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడుకుంటూ భయం, ఒంటరితనంతో యుద్ధం చేశానని ఆమె వెల్లడించారు.

    "ఒక మనిషి తన నమ్మకం కోసం ఇంకెంత కాలం ఇన్ని కష్టాలు భరించగలడు అని నేను ప్రతిరోజు మధనపడేదాన్ని" అని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు. తాము ఎన్నోసార్లు మానసికంగా కుంగిపోయినా.. మనస్సాక్షిని చంపుకోలేక ధైర్యంగా నిలబడ్డామని స్పష్టం చేశారు.

    PM Modi Pawan Kalyan | మోదీ గమనించిన ఆ కన్నీళ్లు

    కూటమి విజయ వేడుకల టైమ్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం తన కన్నీళ్లను గమనించిన విషయాన్ని అన్నా కొణిదెల గుర్తుచేశారు. ఆ విజయ క్షణాల్లో తన కళ్లలో తిరిగిన నీళ్లు రాజకీయ పరమైనవి కావు. అవన్నీ ఎన్నో ఏళ్ల బాధ నుంచి పుట్టిన ఆనంద బాష్పాలని స్పష్టం చేశారు.

    దేవుడు కొన్నిసార్లు మనుషులను తీవ్రంగా పరీక్షిస్తాడని, అవమానాలకు గురిచేస్తాడని, కానీ చివరకు ప్రపంచం ముందే కోల్పోయిన గౌరవాన్ని సగర్వంగా తిరిగి ఇస్తాడని ఆమె నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.

    "ఆ క్షణంలో నాకు కలిగిన ఏకైక భావన గర్వం మాత్రమే. ఓటమిని ఒప్పుకోవడానికి నిరాకరించిన నా భర్తను చూసి ఎంతో గర్వపడుతున్నాను" అని అన్నా కొణిదెల తన సందేశాన్ని ముగించారు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ఒక రాజకీయ నాయకుడి పర్సనల్ లైఫ్, వారి కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ ఆ గెలుపును మరింత పవర్ ఫుల్ గా మారుస్తుంది. అన్నా కొణిదెల పోస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం ఒక పొలిటీషియన్ మాత్రమే కాదు.. ఆత్మగౌరవం కోసం నిలబడిన ఒక వ్యక్తి అని ప్రజలకు గుర్తుచేసింది. ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావన, పవన్ పడ్డ మానసిక క్షోభ గురించి ఆమె ఓపెన్ అవ్వడం, ఆయనపై సానుభూతిని, గౌరవాన్ని మరింత పెంచినట్లయింది.

    People Also Ask (FAQs)

    అన్నా కొణిదెల తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో ఏ హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను వాడారు?

    ఆమె '#pawankalyananenenu' అనే హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను వాడారు.

    పవన్ కళ్యాణ్ విజయంపై అన్నా కొణిదెల ఏమని అన్నారు?

    ఇది రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదు, పవన్ పడ్డ అవమానాలకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మగౌరవ సమాధానమని ఆమె అన్నారు.

    ప్రధాని మోదీ గురించి అన్నా కొణిదెల ఏం చెప్పారు?

    కూటమి విజయ వేడుకల్లో పవన్ కళ్యాణ్ సాధించిన విజయాన్ని చూసి తాను ఆనందంతో ఏడుస్తున్నప్పుడు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన కన్నీళ్లను గమనించారని అన్నా చెప్పారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Anna Konidela: ఆ నరకం మాకు మాత్రమే తెలుసు.. భయంతో యుద్ధం చేశా.. నా భర్త ఓటమిని అంగీకరించడు: పవన్ కళ్యాణ్‌పై భార్య పోస్ట్
    Home/Entertainment/Anna Konidela: ఆ నరకం మాకు మాత్రమే తెలుసు.. భయంతో యుద్ధం చేశా.. నా భర్త ఓటమిని అంగీకరించడు: పవన్ కళ్యాణ్‌పై భార్య పోస్ట్
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