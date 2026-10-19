Podarillu October 19 Episode: పొదరిల్లు- జమునను తరిమిన మహా- తల్లికోసం అల్లాడిపోయిన కన్నా- తండ్రి కాలర్ పట్టుకున్న కొడుకు
Podarillu Serial October 19th Episode: పొదరిల్లు సీరియల్ అక్టోబర్ 19వ ఎపిసోడ్లో ముఖేష్తో జమున మాట్లాడటం మహా వింటుంది. జముననే ఫాలో అవుతూ డబ్బుకొట్టేసటప్పుడు అడ్డుకుంటుంది. మహాను నెట్టేసి జమున తప్పించుకుని పారిపోతుంది. ఉదయం తల్లికోసం ఏడుస్తూ వెతుకుతుంటాడు కన్నా. తండ్రి కాలర్ పట్టుకుని నిలదీస్తాడు.
Podarillu Serial Today Episode: పొదరిల్లు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఇంట్లో నేను వెళ్తాను. నాతోపాటు కన్నాను కూడా తీసుకెళ్లిపోతాను. ఉంటే అతను బతకనివ్వడు అని జమున అంటుంది. మేము మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చింది కన్నాకు తల్లి కావాలని. అంతేకానీ మీరు తీసుకెళ్లేందుకు కాదని చక్రి అంటాడు.
తీసుకెళ్తాననడం న్యాయం కాదు
ఇంకోసారి అలా అనకండి. మీరు వాడిని తీసుకెళ్తాననడం న్యాయం కాదు. పద్ధతి కూడా కాదని మహాలక్ష్మి అంటుంది. మా నాన్న నుంచి మీకు ఎలాంటి సమస్య రాదు. మేము చూసుకుంటామని. కన్నా లేకుండా మేము ఉండలేమని కేశవ అంటాడు. ఆ మనిషి కోసం మనం వెళ్లడం ఎందుకమ్మా అని కన్నా అంటాడు. నీకోసం ఎన్ని మాటలైన పడతాను అని జమున అంటుంది.
ఆ మాట 20 ఏళ్ల క్రితం అని ఉంటే బాగుండేది. తల్లి ఉన్నా కూడా కన్నా బాధపడేవాడు కాదని మహా అంటుంది. ఆ తప్పుకు కూడా నేనే శిక్ష అనిభవిస్తానని కిచెన్లోకి వెళ్తుంది జమున. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి డబ్బు వచ్చిందని కేశవకు ఇస్తుంది మహా. డబ్బు పేరు వినగానే జమున రావడం మహా గమనిస్తుంది. పెద్దికి డబ్బు ఇచ్చి దగ్గరపెట్టమంటాడు కేశవ.
దేవుడి దగ్గర డబ్బు పెట్టి పెద్ది మొక్కుతుంటే అదేపనిగా జమున చూస్తుంది. పెద్ది డబ్బు దాచేందుకు వెళ్తుంటే వెనకాలే జమున వెళ్తుంది. అదంతా చూసిన మహా జమునకు అడ్డుపడుతుంది. దాంతో తేరుకుని వంట గదిలోకి వెళ్తుంది జమున. మహాకు డౌట్ వస్తుంది. రాత్రిపూట మహాలక్ష్మి వర్క్ చేసుకుంటుంది. నీళ్లకోసం వంటగదిలోకి వెళ్తుంది.
నిర్ధాక్షిణ్యంగా వదిలేశాను..
అంతా పడుకుని ఉంటారు. జమున ఎవరితోనో మాట్లాడటం మహా వింటుంది. వెళ్లి చూస్తుంది. రెండో భర్త ముఖేష్తో జమున మాట్లాడుతుంటుంది. డబ్బు కనపడగానే ఇక్కడే ఉండిపోవాలనుకున్నావా అని ముఖేష్ అంటాడు. ఇంతమంది ఉంటే ఎలా కొట్టేయాలని జమున అంటుంది. ఏమో కొడుకు మీద ప్రేమ పొంగుకొచ్చిందేమో అని ముఖేష్ అంటాడు.
పాలు తాగేటప్పుడే నిర్ధాక్షిణ్యంగా వదిలేసి వచ్చాను. 20 ఏళ్లుగా లేని ప్రేమ ఒక్కసారిగా పొంగుకొస్తుందా. నాలుగు రోజులు తలదాచుకుందామని వచ్చాను. వచ్చినందుకు లక్షలు గిట్టుబాటు అయ్యాయి అని జమున అంటుంది. వెళ్లి తీసుకురాపో అని ముఖేష్ అంటాడు. ఆ మాటలన్నీ మహా వింటుంది. సరే వెళ్లి బండి రెడీగా పెట్టుకోపో అని జమున పంపిస్తుంది.
జమున రావడం చూసి వెళ్లిపోతుంది మహా. జమునను గమనిస్తుంది. దేవుడు దగ్గరున్న తాళాలు తీసుకుని గదిలోకి వెళ్లి వెతుకుతుంది జమున. ఇప్పుడేం చేయాలి. అందరిని లేపి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టివ్వనా. అమ్మో కన్నాకు తన తల్లి దొంగది అని తెలిస్తే తట్టుకోగలడా. ఏం చేయాలి డబ్బు దొంగతనం జరగకుండా ఆపాలని అని మహా ఆలోచిస్తుంది.
డబ్బుకోసం పెనుగులాట
ఇనుపెట్టే తాళాలు తీసి అందులో ఉన్న బ్యాగులోని డబ్బు తీస్తుంది జమున. అప్పుడే మహాలక్ష్మి వెళ్లి చేతుల్లో ఏంటదని నిలదీస్తుంది. డబ్బు చూసి నువ్వు పట్టుబడితే నీ కన్నకొడుకు ఎంత చీదరించుకుంటాడో తెలుసా. నిన్ను తీసుకొచ్చి ఎంత తప్పు చేశానో తెలిసింది. వాడెవడు. మీరిద్దరు తోడుదొంగలా. ఇందుకేనా నారాయణ నువ్వంటే మడిపడుతున్నాడు. అప్పుడు కూడా దొంగతనం చేసి పారిపోయావా అని మహా అంటుంది.
కన్నకొడుకు అంటే ప్రేమ లేదని ఎలా చెబుతున్నావే. నువ్వు అసలు ఆడదానివేనా ఛీ ఛీ.. ఆ డబ్బులు ఇవ్వు అని లాక్కుంటుంది మహా. జమున ఇవ్వనని లాక్కుంటుంది. ఆ పెనుగులాటలో డబ్బు కొంచెం కింద పడుతుంది. మహాను ముందుకు నెట్టేసి జమున వెళ్లిపోతుంది. బ్యాగుతో పక్కకు పడుతుంది మహా. జమునకు కన్నా ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అక్కడే ఉండటంతో కింద పడి ముక్కలు అవుతుంది.
జమున వెంట పరిగెడుతుంది మహాలక్ష్మి. ముఖేష్ బైక్ ఎక్కి జమున పారిపోతుంది. జమునను మహా చాలాదూరం తరుముతుంది. జమున దొరకదు. తప్పించుకుంటుంది. ఇంటికొస్తుంది. పడుకున్న నారాయణను చూసి జమున గురించి అతను చెప్పింది గుర్తు చేసుకుంటుంది. మీరు చెప్పింది అప్పుడు అర్థం కాలేదు. అందరి కష్టార్జీతాన్ని దోచుకుపోయేది. ఇలాంటి ఆడదాన్ని చూడటం నా జీవితంలో ఇదే మొదటిసారి అని మహా అనుకుంటుంది.
నన్ను క్షమించండి
ఇలాంటిదాన్ని వెతికి మరి తీసుకొచ్చినందుకు నన్ను క్షమించండని మహా లోపలికి వెళ్తుంది. కిందపడిన డబ్బంతా బ్యాగులో సర్ది ఇనుపపెట్టెలో పెడుతుంది మహా. జమున తప్పించుకున్నా ఆరున్నర లక్షల డబ్బు మాత్రం సేఫ్ అవుతుంది. కిందపడిన కన్నా గిఫ్ట్ చూసి కన్నా తల్లిపై ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటుంది మహా. కన్నాకు నిజం చెప్పగలానా అది విని తట్టుకునే శక్తి వీడికి ఉందా అని మహా అనుకుంటుంది.
మరుసటి రోజు ఉదయం మాధవ టీ పెడతాడు. పెద్ది దగ్గరికి మహా వెళ్తుంది. వాళ్లకు నిజం ఎలా చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటుంది మహా. ఇంతలో కన్నా అమ్మా అని పిలుస్తుంటాడు. ఇల్లంతా వెతుకుతాడు. ఇంట్లో అడిగితే.. పొద్దున్నుంచి కనిపించలేదురా. మార్కెట్కి కూరగాయలకు వెళ్లింది కావచ్చని పెద్ది అంటాడు. కన్నా కాల్ చేస్తే స్విచ్ఛాఫ్ వస్తుంది.
తండ్రి కాలర్ పట్టుకున్న కన్నా
మహాను అడిగితే చూడలేదంటుంది. నారాయణ వస్తాడు. నారాయణ జమున పీక పట్టుకుంది గుర్తు చేసుకుని ఆపుతాడు. మా అమ్మను ఈయనే పంపించేసి ఉంటాడని తండ్రి కాలర్ పట్టుకుని నిలదీస్తాడు కన్నా. తల్లికోసం ఏడుస్తాడు. మహా ఆపుతుంది. ఇందులో ఆయనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మహా చెబుతుంది. జమున దొంగతనం చేసింది మహా చెప్పినట్లు చూపిస్తారు. అక్కడితో నేటి పొదరిల్లు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More