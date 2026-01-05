Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అప్పుడు అనాథ‌గా ఫీల‌య్యా-ఆయ‌న స‌ల‌హా కార‌ణంగానే ఏడాదికో సినిమా: ర‌జినీకాంత్ ఎమోష‌న‌ల్‌

    చెన్నైలోని ఏవీ మేయప్పన్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ లో ప్రముఖ సినీ నిర్మాత ఎం శరవణన్ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించిన కార్యక్రమంలో రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్లో రజినీకాంత్ మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. 

    Published on: Jan 05, 2026 11:40 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    లెజెండరీ తమిళ నిర్మాత శరవణన్ సూర్య మణి అలియాస్ ఎవిఎం శరవణన్ లేదా కేవలం ఎం శరవణన్ గురించి మాట్లాడుతూ రజినీకాంత్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన 86 వ పుట్టినరోజు తర్వాత డిసెంబర్ 4, 2025న శరవణన్ కన్నుమూశారు. చెన్నైలోని ఏవీ మేయప్పన్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ లో ఆదివారం(జనవరి 4) జరిగిన కార్యక్రమంలో రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి శరవణన్ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించారు.

    రజినీకాంత్ ఎమోషనల్
    రజినీకాంత్ ఎమోషనల్

    రజినీకాంత్ ఎమోషనల్

    శరవణన్ గురించి మాట్లాడుతుండగా రజినీకాంత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ‘‘ఆయనతో 11 సినిమాలు చేశా. శరవణన్ తన కార్యాలయంలో కూర్చొని అనేక విజయాలను అందించిన వ్యక్తి. సినిమాకు మించి వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా సన్నిహితుడు’’ అని రజినీకాంత్ చెప్పుకొచ్చారు.

    ఆ సలహా

    ప్రముఖ నిర్మాత శరవణన్ తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. ‘‘శివాజీ (2007) తర్వాత నా వయసు పెరిగేకొద్దీ బిజీగా ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒక సినిమా చేయమని ఆయన నాకు సలహా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ సలహాను అనుసరిస్తాను’’ అని రజినీకాంత్ వెల్లడించారు.

    అప్పుడు అనాథలా

    ‘‘సమయం మనం ఇష్టపడే వ్యక్తులను, గౌరవించే, ప్రేమించే వ్యక్తులను త్వరగా దూరం చేస్తుంది. మీకు చాలా డబ్బు, మంచి కుటుంబం, పేరు లేదా కీర్తి ఉన్నప్పటికీ, అలాంటి వ్యక్తులు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అనాథగా మిగిలిపోతారు. నేనూ అప్పుడు అలాగే ఫీలయ్యా. శరవణన్ సర్ గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన ఆత్మకు శాంతి లభించాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని రజినీకాంత్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    సకలకళ వల్లవన్

    కమల్ హాసన్ శరవణన్ ను 'సకలకళ వల్లవన్' అని పిలిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమల్ కూడా శరవణన్ గురించి ప్రశంసలు కురిపించారు. "నన్ను సకలకళ వల్లవన్ (అనేక కళల మాస్టర్) అని పిలిస్తే, ఆయన (ఎవిఎం శరవణన్) కూడా సకలకళ వల్లవన్. ఎవిఎమ్ కుటుంబం తో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నా. నాకు ఆ గౌరవం ఇచ్చినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు’’ అని కమల్ హాసన్ పేర్కొన్నారు.

    రజనీకాంత్ మాదిరిగానే కమల్ హాసన్ కూడా ఏవీఎం సంస్థ నుండి నేర్చుకున్నది ఈ రోజు వరకు తనకు మద్దతు ఇస్తూనే ఉందని అంగీకరించాడు. "ఈ ఏవీఎం హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ అప్పట్లో నిర్మించలేదు. అలా జరిగి ఉంటే ఇక్కడే చదువుకునేవాడిని. నేను తప్పులు చేసినప్పుడు ఆయన నాపై ఎప్పుడూ అరవలేదు. కానీ నేను ఏదైనా మంచి చేసినప్పుడు ఆయన నన్ను పైకి లేపారు. అది ఎవిఎం శరవణన్"అని కమల్ హాసన్ చెప్పారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/అప్పుడు అనాథ‌గా ఫీల‌య్యా-ఆయ‌న స‌ల‌హా కార‌ణంగానే ఏడాదికో సినిమా: ర‌జినీకాంత్ ఎమోష‌న‌ల్‌
    News/Entertainment/అప్పుడు అనాథ‌గా ఫీల‌య్యా-ఆయ‌న స‌ల‌హా కార‌ణంగానే ఏడాదికో సినిమా: ర‌జినీకాంత్ ఎమోష‌న‌ల్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes