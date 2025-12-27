శివాజీ, నిర్భయ రేపిస్ట్ కామెంట్ల వీడియో.. రీట్వీట్ చేసిన ఆర్జీవీ.. ఇదే అంతా చెబుతుందంటూ!
హీరోయిన్ల డ్రెస్ లు, ప్రొవోక్ చేస్తారంటూ శివాజీ చేసిన కామెంట్ల మంట ఇప్పట్లో చల్లారేలా లేదు. శివాజీ వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా సెలబ్రిటీలు స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన ఓ రీట్వీట్ సంచలనంగా మారింది. నిర్భయ రేపిస్ట్, శివాజీ కామెంట్లు ఉన్న ఓ వీడియోను ఆర్జీవీ రీట్వీట్ చేశాడు.
సీనియర్ తెలుగు నటుడు శివాజీపై విమర్శల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. హీరోయిన్ల డ్రెస్ గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడటంతో శివాజీపై సెలబ్రిటీలు కూడా ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ విషయంపై అనసూయ, చిన్మయి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆర్జీవీ కూడా శివాజీదే తప్పు అనేలా ఓ వీడియోను రీట్వీట్ చేయడం సంచలనంగా మారింది.
నిర్భయ రేపిస్ట్ తో శివాజీ
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిర్భయ రేప్ ఎంతటి కలకలం రేపిందో తెలిసిందే. ఈ రేపిస్ట్ ల్లో ఒకరు గతంలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘‘మంచి అమ్మాయిలు రాత్రి 9 గంటలకు రోడ్డు మీద తిరగరు. రేపు కేసుల్లో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలదే ఎక్కువ తప్పు ఉంటుంది’’ అని నిర్భయ రేపిస్ట్ సెన్సేషనల్ కామెంట్లు చేశాడు. ఇప్పుడు శివాజీ చేసిన కామెంట్లను, ఈ వ్యాఖ్యలను ఓ వీడియోలో ఎడిట్ చేశారు.
రెచ్చగొడతారంటూ
హీరోయిన్ల డ్రెస్ గురించి మాట్లాడుతూ ‘సామాన్లు’, ‘దొంగ ము**’ అనే అసభ్యకరమైన పదాలు వాడాడు శివాజీ. దీనిపై పెద్ద రచ్చ కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత మీడియా సమావేశంలో సారీ కూడా చెప్పాడు. ఈ క్రమంలోనే హీరోయిన్లు ప్రొవోక్ (రెచ్చగొట్టేలా) చేస్తారంటూ శివాజీ మళ్లీ నోరు జారాడు. ఈ కామెంట్లను, నిర్భయ రేపిస్ట్ కామెంట్లను కలిపి ఓ నెటిజన్ వీడియోగా ఎడిట్ చేసి ఎక్స్ లో పోస్టు చేశాడు.
ఆర్జీవీ రీట్వీట్
శివాజీ, నిర్భయ రేపిస్ట్ కామెంట్లు ఉన్న వీడియోను రామ్ గోపాల్ వర్మ రీట్వీట్ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ‘‘ఈ వీడియో అంతా చెప్పేస్తోంది’’ అనే అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ తో ఈ పోస్టును ఆర్జీవీ రీట్వీట్ చేశాడు. శివాజీ కామెంట్లను ఖండించేలా ఆర్జీవీ రీట్వీట్ ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
శివాజీ వర్సెస్ అనసూయ
దండోరా మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాజీ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ‘హీరోయిన్లు పద్ధతిగా డ్రెస్ లు వేసుకోవాలి. చీరలోనే అందం ఉంది. సామాన్లు కనిపించేదాంట్లో కాదు. అలా బయటకు వెళ్తే లోపల దొంగ ముం** అని అనుకుంటారు’’ అని శివాజీ అసభ్యకరంగా మాట్లాడాడు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై అనసూయ ఫైర్ అయింది. దీంతో అనసూయ మధ్యలో ఎందుకు వచ్చిందంటూ శివాజీ ప్రశ్నించాడు. నేనూ హీరోయిన్ నే అని ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైవ్ లో చెప్పిన అనసూయ.. మరింత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.