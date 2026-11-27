చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.
Ramayana 27 Countries: ఏకంగా 27 దేశాల్లో నెంబర్ 1 ఇండియన్ సినిమాగా రామాయణం రికార్డు- ఎందుకు? ఎలా అంటే?
Ramayana 27 Countries Record: రణ్బీర్ కపూర్, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నీతేష్ తివారీ తెరకెక్కించిన రామాయణ అంతర్జాతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. విడుదలైన 22 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1777 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం, ఏకంగా 27 దేశాల్లో నెంబర్ 1 ఇండియన్ సినిమాగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
Ramayana 27 Countries Record: భారతీయ సినీ చరిత్రలో 'రామాయణం' సినిమా తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. మేకర్స్ ఆశించిన స్థాయిలో ఆరంభం నుంచే ప్రపంచవ్యాప్త సంచలనం సృష్టించకపోయినా, అంతర్జాతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంటోంది.
ఏకంగా 27 దేశాల్లో
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందిన ఈ చిత్రం, థియేటర్లలో మూడో వారం ముగిసే సమయానికి కూడా స్థిరమైన వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏకంగా 27 దేశాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించింది.
మూడో వారంలోనూ ఓవర్సీస్ జోరు
తొలి ఏడు రోజుల పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజుకు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ను శాసించిన 'రామాయణ' సినిమా ప్రస్తుతం దేశీయంగా కాస్త నెమ్మదించింది. భారత్లో రోజువారీ నెట్ వసూళ్లు రూ. 10 కోట్ల దిగువకు చేరుకున్నాయి. కానీ విదేశీ మార్కెట్లో మాత్రం మూడో వారంలో అనూహ్యంగా పుంజుకుంది. విడుదలైన 22వ రోజైన గురువారం కూడా ఓవర్సీస్లో ఒక్కరోజే మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఈ ఊపుతో భారత్లో 'రామాయణ' నెట్ కలెక్షన్లు రూ. 992 కోట్లకు (రూ. 1185 కోట్ల గ్రాస్) చేరుకున్నాయి. శుక్రవారం (నవంబర్ 27) వసూళ్లతో దేశీయంగా రూ. 1000 కోట్ల నెట్ క్లబ్లో అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. తద్వారా 'ధురంధర్ ది రివెంజ్' తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో హిందీ చిత్రంగా నిలవనుంది. మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ 'బాహుబలి' తర్వాత పౌరాణిక, చారిత్రక చిత్రాలకు ఉండే ఆదరణను ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది.
బాహుబలి 2 రికార్డుకు చేరువలో..
ఆరంభంలో ఓవర్సీస్లో సాదాసీదాగా మొదలైన 'రామాయణ' ప్రయాణం, ఆ తర్వాత అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. అమెరికాతో పాటు థాయ్లాండ్, వియత్నాం, నేపాల్ వంటి మార్కెట్లలో ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఫలితంగా 22 రోజుల్లో విదేశాల్లో 64 మిలియన్ డాలర్ల మైలురాయిని దాటింది.
దీంతో ప్రపంచవ్యాప్త మొత్తం కలెక్షన్స్ రూ. 1777 కోట్లకు చేరాయి. ఆల్ టైమ్ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాల జాబితాలో ప్రస్తుతం నాలుగో స్థానంలో ఉన్న ఈ సినిమా, వచ్చే వారం 'బాహుబలి 2', 'ధురంధర్ 2' చిత్రాలను అధిగమించి రెండో స్థానానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
27 దేశాల్లో ఆల్ టైమ్ రికార్డు
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ రామాయణం చిత్రం 27 దేశాల్లో ‘ఆల్ టైమ్ నంబర్ 1 ఇండియన్ ఫిల్మ్’గా నిలిచినట్లు మేకర్స్ గురువారం (నవంబర్ 26) అధికారికంగా ప్రకటించారు. అమెరికా, బ్రిటన్, ఇండోనేషియా, థాయ్లాండ్ వంటి ప్రధాన మార్కెట్లతో పాటు వియత్నాం, కంబోడియా, పలు ఐరోపా దేశాల్లోనూ ఈ సినిమా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
రామాయణ గాథకు విశేష ఆదరణ ఉండే కంబోడియా, సింగపూర్ వంటి ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రానికి నీరాజనాలు పడుతున్నారు. సోనీ పిక్చర్స్ సంస్థ భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయడంతో స్లోవేకియా, ఉక్రెయిన్, లాట్వియా, జార్జియా, ఆర్మేనియా, కరేబియన్ దీవుల్లోనూ భారతీయ సినిమాలకు కొత్త మార్కెట్ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి.
2018లో రెండో భాగం
రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటించిన విషయం తెలిసిందే. నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రంగా నిలిచింది. దీని రెండో భాగం 2028లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.