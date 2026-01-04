Edit Profile
    నిద్రలేవడం, రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయడం, రిపీట్- ధురంధర్ కలెక్షన్స్‌పై ట్వీట్- తొలి హిందీ సినిమాగా 30 రోజుల రికార్డ్

    రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ధురంధర్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. విడుదలైన 30 రోజుల్లోనే దేశీయంగా వందల కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ వేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Jan 04, 2026 1:40 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకటే పేరు మార్మోగుతోంది.. అదే రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన ‘ధురంధర్’. డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ నెల రోజులు గడిచినా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరును ఏమాత్రం తగ్గించడం లేదు. తాజాగా ఈ సినిమా బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు ఏ హిందీ సినిమాకు సాధ్యం కాని ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది.

    Ranveer Singh plays the lead in Aditya Dhar's spy thriller Dhurandhar which has broken records.
    Ranveer Singh plays the lead in Aditya Dhar's spy thriller Dhurandhar which has broken records.

    30 రోజుల్లోనే రూ. 800 కోట్ల మ్యాజిక్!

    దురంధర్ సినిమా సాధిస్తున్న వసూళ్లు చూస్తుంటే ట్రేడ్ వర్గాలే విస్తుపోతున్నాయి. కేవలం 30 రోజుల్లోనే దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం రూ. 806.80 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో హిందీ వెర్షన్ పరంగా ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి బాలీవుడ్ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఇలా దురంధర్ తొలి హిందీ సినిమాగా 30 రోజుల రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు.

    వారాల వారీగా ధురంధర్ కలెక్షన్స్:

    మొదటి వారం: రూ. 218 కోట్లు

    రెండో వారం: రూ. 261.5 కోట్లు

    మూడో వారం: రూ. 188.3 కోట్లు

    నాలుగో వారం: రూ. 115.70 కోట్లు

    30 రోజుల ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్స్

    గడిచిన శని, ఆదివారాల్లోనూ ధురంధర్ చిత్రం సత్తా చాటింది. శనివారం రూ. 9.70 కోట్లు, ఆదివారం రూ. 12.60 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా మొత్తం వసూళ్లు రూ. 1186.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్‌కు చేరుకున్నాయి. ఇక ఇండియాలో 30 రోజుల్లో ధురంధర్‌కు రూ. 911.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ కలెక్ట్ అయ్యాయి.

    పుష్ప 2 టార్గెట్

    అల్లు అర్జున్ నటించిన ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ దేశీయంగా రూ. 1234.1 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. అందులో హిందీ మార్కెట్ నుంచే రూ. 812.14 కోట్లు రావడం విశేషం. ఇప్పుడు ‘ధురంధర్’ ఆ రికార్డును కూడా అధిగమించే దిశగా దూసుకుపోతోంది.

    షారుక్ ఖాన్ ‘జవాన్’ (రూ. 640 కోట్లు), విక్కీ కౌశల్ ‘ఛావా’ (రూ. 600 కోట్లు) రికార్డులను దురంధర్ ఎప్పుడో దాటేశాడు. ఈ విజయంపై స్పందించిన నిర్మాణ సంస్థ జియో స్టూడియోస్, "ధురంధర్ దినచర్య ఇదే: నిద్రలేవడం.. రికార్డులు సృష్టించడం.. మళ్లీ దానిని రిపీట్ చేయడం" అంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

    అగ్ర నటుల మేళవింపు

    ‘ఉరి’ సినిమాతో సంచలనం సృష్టించిన ఆదిత్య ధర్ దురంధర్ చిత్రాన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి దిగ్గజ నటులు నటించడం సినిమాకు పెద్ద అసెట్‌గా మారింది. వీరి నటన, ఆదిత్య ధర్ టేకింగ్ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇచ్చాయి.

