RCB vs SRH IPL 2026: ఇషాన్ కిషన్ ఊచకోత- పక్షిలా ఎగిరి క్యాచ్ పట్టిన సాల్ట్- ఆర్సీబీపై ఎస్ఆర్హెచ్ భారీ స్కోరు!
SRH Score IPL 2026: ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్ తొలి మ్యాచ్లోనే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు విరుచుకుపడ్డారు. కెప్టెన్గా అరంగేట్రం చేసిన ఇషాన్ కిషన్ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. చివర్లో అనికేత్ వర్మ విధ్వంసం సృష్టించాడు. సాల్ట్ పక్షిలా ఎగిరి పట్టిన క్యాచ్ హైలెట్గా నిలిచింది.
ఐపీఎల్ 2026 సరికొత్త సీజన్కు అదిరిపోయే ఆరంభం లభించింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) కెప్టెన్గా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన ఇషాన్ కిషన్ మొదటి మ్యాచ్లోనే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు.
టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న బెంగళూరుకు సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు చుక్కలు చూపించారు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో కిషన్ గర్జన
సన్రైజర్స్ కెప్టెన్గా తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్న ఇషాన్ కిషన్.. మైదానం నలుమూలలా బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. కేవలం 38 బంతుల్లోనే 13 బౌండరీలతో 80 పరుగులు సాధించి జట్టుకు బలమైన పునాది వేశాడు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా కిషన్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా దూకుడుగా ఆడాడు.
అయితే 16వ ఓవర్లో ఫిలిప్ సాల్ట్ అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టడంతో కిషన్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. ఫిలిప్ సాల్ట్ అచ్చం పక్షిలా ఎగిరి ఒంటిచేత్తో క్యాచ్ పట్టి ఇషాన్ కిషన్ పెవిలియన్కు చేరేలా చేశాడు. ఫిలిప్ సాల్ట్ పట్టిన క్యాచ్ను కామెంటేటర్స్ తెగ పొగిడేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ క్యాచ్ను పక్షిలా ఎగిరి పట్టినట్లుగా అభివర్ణించారు.
చివర్లో అనికేత్ వర్మ మెరుపులు
ఇషాన్ కిషన్ అవుటయ్యాక స్కోరు తగ్గుతుందేమో అనుకున్న తరుణంలో అనికేత్ వర్మ విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం 17 బంతుల్లోనే 7 బౌండరీలతో 43 పరుగులు చేసి స్కోరును 200 దాటించాడు. వీరిద్దరూ మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లు ఎవరూ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ట్రావిస్ హెడ్ స్థానంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన డేవిడ్ పేన్ 6 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.
అరంగేట్రం మ్యాచ్లోనే డఫీ మ్యాజిక్
బెంగళూరు బౌలర్లలో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీ ఆకట్టుకున్నాడు. తన మొదటి మూడు ఓవర్లలోనే ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వంటి కీలక వికెట్లను తీసి హైదరాబాద్ను దెబ్బతీశాడు. మొత్తం 4 ఓవర్లలో కేవలం 22 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మరో బౌలర్ షెపర్డ్ కూడా 3 వికెట్లు తీసినప్పటికీ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.
ఫీల్డింగ్లో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు అదరగొట్టారు. ఇంపాక్ట్ సబ్ కింద వచ్చిన దేవదత్ పడిక్కల్ మూడు క్యాచ్లతో మెరిస్తే, ఫిలిప్ సాల్ట్ ఒక అద్భుతమైన ఒంటిచేతి క్యాచ్తో కిషన్ను పెవిలియన్కు పంపాడు. మరి 201 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని బెంగళూరు ఛేదిస్తుందో లేదో చూడాలి!
