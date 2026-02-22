Edit Profile
    IND vs SA: ఇండియాకు సఫారీ సవాల్.. అభిషేక్ శర్మ ఏం చేస్తాడో? దక్షిణాఫ్రికాతో సూపర్ 8 మ్యాచ్.. టాస్ ఓడిన భారత్

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో టీమిండియాకు సవాల్. గ్రూప్ స్టేజీలో ఓటమే లేని ఇండియాకు సూపర్ 8 ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో సౌతాఫ్రికాతో పోరు నేడే. ఈ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా టీమ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. 

    Published on: Feb 22, 2026 6:34 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో అజేయంగా సూపర్ 8 చేరిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమిండియాకు అసలైన సవాల్. కీలకమైన సూపర్ 8 పోరులో ఇవాళ దక్షిణాఫ్రికాతో ఇండియా తలపడుతోంది. అహ్మదాబాద్ లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా టీమ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది.

    అభిషేక్ శర్మతో టీమిండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్
    అభిషేక్ శర్మతో టీమిండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్

    4 విజయాలతో

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో భారత్ అదరగొడుతోంది. గ్రూప్ స్టేజీలో వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ ల్లో గెలిచింది. అమెరికా, నమీబియా, పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్ ను చిత్తు చేసింది. ఒక్క ఓటమి లేకుండా సూపర్ 8కు అర్హత సాధించింది. ఇప్పుడు సూపర్ 8లో సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్ ఉన్న గ్రూప్ లో ఇండియా ఉంది. ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 22) సౌతాఫ్రికాతో ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్ లో ఫైనల్ ఎలెవన్ లో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా ఇండియా ఆడుతోంది.

    సఫారీలతో సవాల్

    మరోవైపు సౌతాఫ్రికా కూడా బలంగానే ఉంది. ఆ టీమ్ కూడా ఈ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్ స్టేజీలో వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ లు గెలిచింది. ఆ టీమ్ బలమైన ఆటగాళ్లతో ఇండియాకు సవాలు విసిరేందుకు రెడీ అయింది. గ్రూప్-డిలో కెనడా, అఫ్గానిస్థాన్, న్యూజిలాండ్, యూఏఈపై దక్షిణాఫ్రికా గెలిచింది.

    ఇండియాతో మ్యాచ్ కోసం దక్షిణాఫ్రికా తన ఫైనల్ ఎలెవన్ లో నాలుగు మార్పులు చేసింది. ఆ టీమ్ లో కెప్టెన్ మార్ క్రమ్, డికాక్, బ్రేవిస్, మిల్లర్, స్టబ్స్, రబాడ, ఎంగిడి లాంటి ప్లేయర్లున్నారు

    ఆ ఫైనల్

    ఇండియా వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా అంటే 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ గుర్తుకొస్తుంది. ఆ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగింది. రెండు టీమ్స్ ఢీ అంటే ఢీ అని తలపడ్డాయి. చివరకు బుమ్రా సూపర్ బౌలింగ్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ సూపర్ క్యాచ్ తో ఇండియా గెలిచింది.

    అభిషేక్ ఏం చేస్తాడో?

    టీ20 ప్రపంచకప్ కు ముందు టీమిండియా విధ్వంసక ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మపై భారీ అంచనాలు ఉండేవి. ఈ పొట్టి కప్ లో అభిషేక్ చెలరేగుతాడని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ టోర్నీ స్టార్ట్ కాగానే సీన్ రివర్స్ అయింది. అభిషేక్ ఈ ప్రపంచకప్ లో ఆడిన మూడు మ్యాచ్ ల్లోనూ డకౌట్ అయ్యాడు. ఒక్క రన్ కూడా చేయలేకపోయాడు.

    అభిషేక్ ఫామ్ లోకి వస్తాడు, టెన్షన్ వద్దని ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ అంటున్నాడు. మరి ఈ కీలకమైన సూపర్ 8 పోరులో అభిషేక్ ఏం చేస్తాడోనని ఫ్యాన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్నారు.

