    రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ఈ ఓటీటీలో ఫ్రీగా చూసేయొచ్చు.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

    రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ సైకో సయ్యా ఓటీటీలోకి వస్తోంది. దీనిని అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీలో ఫ్రీగా చూడొచ్చు. మరి ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు, ఇతర విశేషాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

    Published on: Feb 18, 2026 6:01 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీలోకి మరో ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్ 'సైకో సయ్యా' (Psycho Saiyaan) రాబోతోంది. రవి కిషన్, తేజస్వి ప్రకాష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 25 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రేమ ఎప్పుడు ఒక ప్రమాదకరమైన అబ్సెషన్ గా మారుతుందో ఇందులో చూపించనున్నారు.

    సైకో సయ్యా వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు

    సాధారణ బాలీవుడ్ ప్రేమకథలకు భిన్నంగా, ఉత్కంఠభరితమైన అంశాలతో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'సైకో సయ్యా'. దీని ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలై ఆకట్టుకుంటోంది. అజయ్ భుయాన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 25 నుంచి అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.

    వెబ్ సిరీస్ లో రవి కిషన్, తేజస్వి ప్రకాష్, అనుద్ సింగ్ ధాకా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇక యశ్‌పాల్ శర్మ, అశ్విని కాల్సేకర్, సుర్భి చందన, సృష్టి శ్రీవాస్తవ, వరుణ్ భగత్ లాంటి వాళ్లు కూడా నటించారు.

    సైకో సయ్యా వెబ్ సిరీస్ కథేంటంటే..

    కార్తీక్ పాండే (అనుద్ సింగ్ ధాకా) ఉజ్జయినికి చెందిన ఒక యువకుడు. సినిమాటిక్ మైండ్‌సెట్ ఉన్న ఇతనికి షాయరీలంటే ఇష్టం. చారు (తేజస్వి ప్రకాష్)ను చూసిన వెంటనే ఆమె తన డెస్టినీ అని నమ్ముతాడు. ఆమె పట్ల అతనికున్న ఆరాధన మెల్లగా ఒక మానసిక రుగ్మతలా, అదుపులేని పిచ్చిలా మారుతుంది.

    చారు కోసం అతను ఉజ్జయిని, కట్ని వంటి చిన్న పట్టణాల నుంచి జార్జియా దేశం వరకు వెళ్తాడు. తమ బంధానికి అడ్డువచ్చే ఎవరినైనా ఎదిరిస్తాడు. ఈ కథలో రవి కిషన్ 'హంట్రీ చౌహాన్' అనే ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో, కథను మలుపు తిప్పే రాజకీయ నాయకుడిగా కనిపిస్తాడు.

    తేజస్వి ప్రకాష్ ఓటీటీ డెబ్యూ..

    టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా పాపులర్ అయిన తేజస్వి ప్రకాష్.. ఈ సిరీస్ ద్వారా ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి నటిగా అడుగుపెడుతోంది. "నా ఓటీటీ ఎంట్రీకి ఇలాంటి లేయర్స్ ఉన్న పాత్ర దొరకడం నా అదృష్టం. బయటకు అంతా బాగున్నట్లు కనిపించే చారు జీవితంలో జరిగే అనూహ్య పరిణామాలు, భయం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి" అని ఆమె తెలిపింది.

    హీరో అనుద్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రేమకు హద్దులు లేకపోతే అది ఎంత ప్రమాదకరంగా మారుతుందో ఇందులో చూస్తారు. అది ఒక భక్తిలా మొదలై, చివరికి ఒక పెద్ద ఘటనగా ఎలా మారుతుందో ఇందులో చూపించాం" అని పేర్కొన్నాడు. రవి కిషన్ కూడా తన పాత్ర చాలా అనూహ్యంగా ఉంటుందని, పవర్ ను ఆస్వాదించే వ్యక్తిగా కనిపిస్తానని చెప్పాడు.

