ఓజీ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో సచిన్ టెండూల్కర్- టెక్నో పెయింట్స్ న్యూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్
మాస్టర్ బ్లాస్టర్, గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రముఖ కంపెనీ టెక్నో పెయింట్స్కు కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియామకం అయ్యారు. దీనికి సంబంధించి రెండు యాడ్ ఫిల్మ్స్ను సచిన్తో చిత్రీకరించనున్నారు. అయితే, ఈ రెండు యాడ్ ఫిల్మ్స్ను పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో రూపొందించనున్నారు.
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ రంగంలోని అతిపెద్ద దిగ్గజాల్లో ముందు వరుసలో ఉంటారు. ఆయనకున్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, క్రేజ్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సచిన్ టెండూల్కర్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్, నెలకొల్పిన ఘనతలు అన్ని ఇన్నీ కావు.
ఓజీ మూవీతో ఫుల్ ట్రీట్
ఇక తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి తెలిసిందే. ఆయన ఎన్ని ఫ్లాప్స్ ఇచ్చిన క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అలాంటి పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు ఓజీ మూవీతో ఫుల్ ట్రీట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ సుజీత్. రన్ రాజా రాన్, సాహో సినిమాలతో అలరించిన సుజీత్ వింటేజ్ పవన్ కల్యాణ్ను చూపించి హిట్ అందుకున్నాడు.
ఒక్కటి కానున్న సచిన్, సుజీత్
ఇప్పుడు క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్, యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్ ఒక్కటి కాబోతున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్కు శ్రీకారం చుట్టింది టెక్నో పెయింట్స్. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో సుపరిచితమైన ప్రముఖ పెయింట్స్ కంపెనీలో టెక్నో పెయింట్స్ ఒకటి.
వ్యాపార విస్తరణలో
ఇప్పుడు టెక్నో పెయింట్స్ తన వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా పాన్ ఇండియా సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్తో పాటు రిటైల్ రంగంలో నూతన భాగస్వాములతో కలసి ఫ్రాంచైజీలను అన్ని రాష్ట్రాలలో నెలకొల్పుతున్నారు. దానిలో భాగంగా బ్రాండ్ టెక్నా పెయింట్స్ దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలతోపాటు అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకి, కస్టమర్లకి మరింత చేరువ కానుంది.
రెండు యాడ్ ఫిల్మ్స్
అందుకు తన నూతన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా గాడ్ అఫ్ క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ని నియమించుకుంది. ఈ సందర్భంగా గురువారం (నవంబర్ 6) నాడు ముంబయిలో రెండు ప్రచార చిత్రాలను నిర్మించారు. ఈ రెండు యాడ్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఓజీ చిత్రంతో ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్న యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వం వహించాడు.
అటు క్రికెట్, ఇటు సినీ రంగంలో
ఈ రెండు ప్రచార చిత్రాలు అతి త్వరలోనే దేశంలోని అన్ని ప్రముఖ మధ్యమాల ద్వారా విడుదల చేయటానికి ప్రయత్నిస్తామని కంపెనీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇలా టెక్నో పెయింట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సచిన్ నియామకం కావడం, ఆయనతో సుజీత్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ తెరకెక్కించటం అటు క్రికెట్, ఇటు సినీ రంగంలో ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
